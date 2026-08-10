O Al Nasr Dubai abre sua campanha na UAE Pro League de 2026/27 em casa contra o Ittihad Kalba na sexta-feira, 14 de agosto de 2026, e os ingressos já estão à venda para a partida de abertura da temporada no Al Maktoum Stadium. Este é o primeiro compromisso competitivo da nova temporada para os dois lados, e uma chance para os torcedores verem o Al Nasr, o clube mais antigo dos Emirados Árabes Unidos, iniciar sua campanha em casa.
GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al Nasr x Kalba, incluindo horário de início, preços dos ingressos e a melhor forma de comprar online.
Quando será o pontapé inicial de Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League?
Como comprar ingressos para Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League?
Os ingressos para Al Nasr x Kalba já estão disponíveis para compra online pela Platinumlist, a plataforma oficial de ingressos responsável pelas vendas desta partida. Comprar online com antecedência é a forma mais simples e confiável de garantir seu lugar.
- Platinumlist oferece confirmação instantânea e uma seleção de categorias de assento, incluindo a opção de entrada geral Casual Ticket Office.
- Os ingressos também podem ser comprados na bilheteria do Al Maktoum Stadium no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
- Como é a partida de abertura da nova temporada, a expectativa é de boa procura, então é recomendável comprar antes do dia do jogo para garantir o assento de sua preferência.
Quanto custam os ingressos para Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League?
Os ingressos para Al Nasr x Kalba estão entre as opções mais acessíveis para ver futebol ao vivo em Dubai, com preços no setor da casa a partir de apenas AED 20, o que faz desta uma escolha fácil para um programa de dia de jogo.
- Al Nasr Blues (Categoria 3): a partir de AED 20, a opção de entrada geral mais barata no setor da casa.
- Al Nasr Victory (Categoria 2): AED 30, cobrindo os setores 14, 15 e 16.
- Premium A: AED 50, para assentos elevados mais próximos da linha do meio-campo.
- Al Nasr Loyals:AED 250, a categoria mais alta do setor da casa, oferecendo as melhores linhas de visão do estádio.
- Os torcedores visitantes na Categoria 3 (Setor 19) podem esperar ingressos a partir de AED 20.
Várias categorias já estavam vendendo rapidamente na página oficial de reservas, então a compra antecipada é recomendada para os torcedores que desejam um assento específico. Para a forma mais barata possível de entrar, Al Nasr Blues (Categoria 3) por AED 20 é a opção com melhor custo-benefício para esta partida.
Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League: tudo o que você precisa saber
Forma de Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba
Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba: retrospecto recente do confronto
Confrontos
Classificação de Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|11
|2
|+9
|13
E
V
V
V
V
|2
|5
|4
|1
|0
|12
|5
|+7
|13
E
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|10
|5
|+5
|10
E
D
V
V
V
|4
|5
|3
|1
|1
|15
|6
|+9
|10
E
V
D
V
V
|5
|5
|3
|0
|2
|11
|12
|-1
|9
D
V
D
V
V
|6
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|+1
|9
V
V
V
D
D
|7
|5
|3
|0
|2
|10
|7
|+3
|9
D
V
V
D
V
|8
|5
|2
|1
|2
|12
|13
|-1
|7
E
D
V
V
D
|9
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|5
E
D
D
V
E
|10
|5
|1
|1
|3
|6
|13
|-7
|4
V
D
D
D
E
|11
|5
|1
|1
|3
|5
|12
|-7
|4
E
D
V
D
D
|12
|5
|1
|0
|4
|3
|9
|-6
|3
V
D
D
D
D
|13
|5
|1
|0
|4
|5
|11
|-6
|3
D
V
D
D
D
|14
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|-5
|1
E
D
D
D
D