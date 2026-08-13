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Campeonato Saudita
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Book Al Ittihad vs Al Nassr FC Tickets
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Como conseguir ingressos para Al Ittihad x Al Nassr FC: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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C. Ronaldo

Al Ittihad enfrenta o Al Nassr FC na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al Nassr recebe o Al Ittihad no Al-Awwal Park, em Riad, em um dos maiores jogos do calendário da Saudi Pro League, colocando frente a frente dois dos clubes mais vitoriosos e estrelados do país. O Al Nassr chega para a temporada como atual campeão sob o comando de Ange Postecoglou, com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque, enquanto o Al Ittihad, clube mais antigo da Arábia Saudita, chega sob o comando do novo técnico Jens Wissing em busca de reconstrução após uma campanha decepcionante.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo seus ingressos para Al Ittihad x Al Nassr, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Ittihad x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 5
King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

A maneira mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al Ittihad x Al Nassr com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar online permite que você veja as categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar depender de níveis de associação oficial dos clubes ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis pelo site da Saudi Pro League e pelos próprios canais de venda do Al Nassr, embora, para um jogo dessa magnitude, envolvendo dois dos clubes mais laureados da liga, as cargas oficiais tendam a se esgotar extremamente rápido assim que são liberadas, normalmente uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Reservar com antecedência pelo mercado secundário, como a Ticombo, é fortemente recomendado para torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso.

Dado o peso das estrelas em campo, incluindo Ronaldo pelos mandantes e Benzema pelos visitantes, este jogo tem tudo para ser um dos ingressos mais disputados da temporada, por isso reservar cedo é a opção mais segura.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial no geral, embora os preços para um jogo deste porte devam ficar bem acima da média da liga.

Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em torno de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais. As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600, enquanto as opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounges e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

No mercado secundário, como a Ticombo, os ingressos mais baratos disponíveis para este jogo oferecem o melhor ponto de entrada em termos de custo-benefício para torcedores que simplesmente querem estar no Al-Awwal Park para ver dois dos maiores clubes do futebol saudita frente a frente. Dado o adversário visitante e o perfil dos jogadores envolvidos dos dois lados, espera-se que os preços subam rapidamente à medida que a partida se aproxima, por isso reservar cedo é a melhor maneira de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Ittihad x Al Nassr FC pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Ittihad e Al Nassr FC

ITT

ITT - Sequência

ALK
E1-1
ANA
V0-3
ALQ
V0-1
ALH
V3-2
ALF
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALN

ALN - Sequência

ALF
V3-0
DIR
V1-4
ALR
V0-4
ALI
V2-3
ALT
V2-1
Gol marcado (sofrido)
16/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Ittihad x Al Nassr FC: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-IttihadEmpateAl-Nassr
2
0
3
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
FJ
King Cup
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
FJ
Super Cup
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
3
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Al Ittihad x Al Nassr FC

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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