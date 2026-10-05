O Al Hilal recebe o Al Ittihad na Kingdom Arena, em Riad, em um dos confrontos mais aguardados da temporada da Saudi Pro League, um encontro entre dois dos clubes mais vitoriosos do país e que tem seu próprio status de Clássico. O Al Hilal chega para o duelo tentando dar a volta por cima após terminar como vice-campeão na última temporada, enquanto o Al Ittihad, clube mais antigo da Arábia Saudita, viaja a Riad sob o comando do novo técnico Jens Wissing em busca de reconstrução após uma campanha decepcionante.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al Hilal x Al Ittihad, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

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Quando é Al Hilal x Al Ittihad?

Data e horário Jogo Local Ingressos qui., 17 de set. de 2026 Al Hilal x Al Ittihad Kingdom Arena, Riad, Arábia Saudita Ingressos

Este Clássico da Saudi Pro League é disputado na casa do Al Hilal, em Riad. Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, o horário exato do pontapé inicial pode ser ajustado mais perto da data da partida por motivos de transmissão, então confira o link de ingressos acima para ver os detalhes confirmados mais recentes antes de viajar.

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Ittihad?

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos próprios canais de venda do Al Hilal, embora, para um jogo desta magnitude, envolvendo dois dos clubes mais bem-sucedidos e com maior torcida da liga, as cargas oficiais tendam a se esgotar extremamente rápido assim que são liberadas, normalmente uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Reservar com antecedência no mercado secundário é fortemente recomendado para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar de fora.

Próximas partidas HIL Campeonato Saudita 14:00 ITT

Dada a qualidade em campo, desde as contratações de verão do Al Hilal até a dependência contínua do Al Ittihad em Benzema, este Clássico tem tudo para ser um dos ingressos mais disputados da temporada, então comprar cedo é a opção mais segura.

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Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Ittihad?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial de forma geral, embora os preços para um jogo deste porte provavelmente fiquem bem acima da média da liga.

Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 50 a SAR 90 nos canais oficiais. As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 1.500, enquanto as opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500 em jogos de grande apelo como este.

No mercado secundário, os ingressos mais baratos disponíveis para este jogo oferecem a melhor porta de entrada em termos de custo-benefício para os torcedores que simplesmente querem estar dentro da Kingdom Arena para ver dois dos maiores clubes do futebol saudita frente a frente. Dado o peso dos dois lados e a história por trás deste confronto, a expectativa é de que os preços subam rapidamente à medida que a partida se aproxima, então comprar cedo é a melhor maneira de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

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Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

A Kingdom Arena é a casa do Al Hilal desde fevereiro de 2024 e é um dos estádios mais modernos e tecnologicamente avançados da Arábia Saudita. Localizado em Boulevard City, no noroeste de Riad, o local pode receber até 30.000 espectadores em sua configuração para futebol e conta com teto retrátil, além de um telão de vídeo de quatro lados suspenso sobre o círculo central.

Nome do estádio: Kingdom Arena Localização: Boulevard City, Riad, Arábia Saudita Clube mandante: Al Hilal Capacidade: Aproximadamente 30.000 Gramado: Grama

A construção da Kingdom Arena começou em meados de 2023, com a Kingdom Holding Company investindo no local em troca dos naming rights, e o Al Hilal concordando em torná-lo sua casa permanente. Além do futebol, o estádio também é um ponto central do calendário de entretenimento de inverno da Riyadh Season, recebendo shows e outros grandes eventos ao longo do ano. Os torcedores que comparecerem aos jogos na Kingdom Arena podem esperar uma experiência de ponta em dia de jogo, com excelente visibilidade e instalações modernas em todo o local.