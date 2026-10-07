Como conseguir ingressos para Al-Gharafa x Esteghlal: preços da AFC Champions League Elite, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Elite da Liga dos Campeões da AFC terá um duelo continental de alta voltagem, com o clube catariano Al Gharafa SC recebendo o gigante iraniano Esteghlal FC. Os dois clubes têm enorme tradição e torcidas fiéis, o que faz deste jogo da fase de grupos uma partida imperdível para os fãs de futebol asiático em toda a região.

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Quando será o pontapé inicial de Al-Gharafa x Esteghlal pela Elite da Liga dos Campeões da AFC?

Al-Gharafa x Esteghlal começa às 18h15 UTC de 24 de setembro de 2026, com o local ainda a ser confirmado para esta partida da Elite da Liga dos Campeões da AFC.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2 12 de out. de 2026 - 14:15

Onde comprar ingressos para Al Gharafa SC x Esteghlal FC?

Os ingressos oficiais para os jogos do Al Gharafa SC como mandante na Elite da Liga dos Campeões da AFC são disponibilizados pelos pontos de venda oficiais primários do Catar e pelas plataformas oficiais do clube. Os torcedores são aconselhados a verificar primeiro os canais oficiais do clube quando a venda geral for aberta.

Se os ingressos estiverem completamente esgotados no vendedor oficial primário, plataformas de venda secundária como Ticombo são a sua opção se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Al Gharafa SC x Esteghlal FC?

Os preços dos ingressos para partidas da Elite da Liga dos Campeões da AFC variam de acordo com o setor do estádio, a qualidade da visão e a demanda geral pela partida.

Nos pontos de venda oficiais primários, os ingressos padrão de entrada geral normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 50 para os setores comuns.

Se as cargas oficiais primárias se esgotarem, a disponibilidade no mercado determinará o preço de revenda. Em plataformas secundárias como Ticombo, as opções de ingresso começam em aproximadamente SAR 80 para bilhetes padrão de entrada.

Para garantir as opções de ingresso mais baratas, aja rápido quando a venda geral for aberta ou explore as listagens disponíveis nos mercados secundários antes que as opções se esgotem.

Al-Gharafa x Esteghlal pela Elite da Liga dos Campeões da AFC: tudo o que você precisa saber

Forma de Al-Gharafa e Esteghlal

O Al-Gharafa somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para o Al Hilal na Elite da Liga dos Campeões da AFC, e o revés por 4 a 1 para o Al-Sadd na Stars League foi o resultado mais pesado nessa sequência. Ao longo desses cinco jogos, o Al-Gharafa marcou cinco gols e sofreu nove, refletindo um time que tem mostrado vulnerabilidade defensiva. A única vitória veio contra o Al-Shahaniya, por 2 a 1.

O Esteghlal está invicto em quatro dos últimos cinco jogos, com duas vitórias e três empates. O principal resultado foi a vitória por 3 a 0 sobre o Al-Sadd na Elite da Liga dos Campeões da AFC em 14 de setembro, enquanto o outro triunfo foi um apertado 1 a 0 sobre o Paykan na Persian Gulf Pro League. Três das cinco partidas terminaram sem sofrer gols, indicando um time disciplinado defensivamente. A equipe marcou cinco gols e sofreu um nesse período.

Al-Gharafa x Esteghlal: retrospecto recente do confronto direto

O Esteghlal tem o retrospecto mais forte nos encontros recentes entre esses dois clubes. O confronto mais recente, disputado em setembro de 2024 na Elite da Liga dos Campeões da AFC, terminou com vitória do Esteghlal por 3 a 0. Nos três confrontos diretos registrados, o Esteghlal venceu duas vezes e empatou uma, enquanto o Al-Gharafa ainda não conseguiu vencer seus adversários iranianos nesta competição.



