Como conseguir ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Al-Fayha enfrenta o Al-Faisaly no sábado, 31 de outubro de 2026, no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah.

Os encontros anteriores entre esses dois clubes costumam ser bastante equilibrados, com empates marcantes e duelos acirrados em campo. As duas equipes veem este confronto de meio de temporada como uma oportunidade vital para garantir três pontos cruciais e subir na tabela da Saudi Pro League.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League?

Al-Fayha x Al-Faisaly começa no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 12 31 de out. de 2026 - 10:55 Majmaah Sports City

Como comprar ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League?

Os ingressos para jogos da Saudi Pro League, incluindo partidas entre Al-Fayha e Al-Faisaly, normalmente podem ser garantidos por vários canais comuns:

1. Plataformas oficiais primárias

Canais oficiais dos clubes: Confira os sites oficiais ou portais de ingressos do Al-Fayha FC ou do clube mandante para comprar ingressos diretamente na fonte assim que eles forem colocados à venda.

Plataformas oficiais: Os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes da partida. Você pode consultar o site oficial da Saudi Pro League na seção de jogos, ou procurar diretamente pelas plataformas WeBook, que atuam como parceiras oficiais de venda de ingressos.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de entrada geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para jogos da Saudi Pro League, como Al-Fayha x Al-Faisaly, variam dependendo de se você os compra por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Plataformas oficiais primárias

Assentos regulados e com preço limitado: Pelas regras da liga, 30 por cento da capacidade do estádio tem preço limitado a SAR 30 ou menos (com um mínimo de liga de SAR 10 ).

Entrada geral / assentos padrão: Normalmente variam de SAR 35 a SAR 100 .

Premium / arquibancada principal: Geralmente variam de SAR 100 a SAR 350 , dependendo da categoria exata.

Pacotes VIP / hospitalidade: Podem variar de SAR 500 a SAR 1.500+ .

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub listam ingressos com base na demanda do mercado, começando em algo entre SAR 200 e SAR 500+ , enquanto assentos premium, opções de hospitalidade ou setores de alta demanda podem subir de forma significativa.

Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Fayha e Al-Faisaly

O Al-Fayha chega para esta partida com uma sequência recente de uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos da Saudi Pro League, marcando oito gols e sofrendo cinco nesse período. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Al Shabab, e a equipe também empatou por 0 a 0 com o Al-Taawoun anteriormente nesta sequência. A única vitória veio contra o Abha, com o Al-Fayha vencendo por 3 a 2, embora tenha sido derrotado por 2 a 1 pelo Al Ittihad.

O Al-Faisaly chega em pior fase, sem vitórias em seus últimos cinco jogos de liga, com dois empates e três derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Al Ittihad, e a equipe também sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Al Qadsiah. Os dois empates vieram contra Al-Ettifaq e Al Hazem, ambos terminando em 0 a 0, com o time marcando apenas dois gols ao longo dessas cinco partidas.

Al-Fayha x Al-Faisaly: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes na Saudi Pro League terminou em empate por 0 a 0 no Majmaah Sports City, em fevereiro de 2022. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Al-Faisaly venceu duas vezes e o Al-Fayha uma, com duas partidas terminando empatadas. As equipes marcaram 12 gols somadas nesses cinco encontros, com o resultado mais dramático sendo uma vitória do Al-Faisaly por 4 a 3 no campo do Al-Fayha, em abril de 2019.