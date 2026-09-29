Como conseguir ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Al-Fayha enfrenta o Al-Faisaly no sábado, 31 de outubro de 2026, no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah.
Os encontros anteriores entre esses dois clubes costumam ser bastante equilibrados, com empates marcantes e duelos acirrados em campo. As duas equipes veem este confronto de meio de temporada como uma oportunidade vital para garantir três pontos cruciais e subir na tabela da Saudi Pro League.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League?
Al-Fayha x Al-Faisaly começa no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah, no sábado, 31 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League?
Os ingressos para jogos da Saudi Pro League, incluindo partidas entre Al-Fayha e Al-Faisaly, normalmente podem ser garantidos por vários canais comuns:
1. Plataformas oficiais primárias
- Canais oficiais dos clubes: Confira os sites oficiais ou portais de ingressos do Al-Fayha FC ou do clube mandante para comprar ingressos diretamente na fonte assim que eles forem colocados à venda.
- Plataformas oficiais: Os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes da partida. Você pode consultar o site oficial da Saudi Pro League na seção de jogos, ou procurar diretamente pelas plataformas WeBook, que atuam como parceiras oficiais de venda de ingressos.
2. Plataformas secundárias de ingressos
- Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de entrada geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League?
Os preços dos ingressos para jogos da Saudi Pro League, como Al-Fayha x Al-Faisaly, variam dependendo de se você os compra por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de revenda:
1. Plataformas oficiais primárias
- Assentos regulados e com preço limitado: Pelas regras da liga, 30 por cento da capacidade do estádio tem preço limitado a SAR 30 ou menos (com um mínimo de liga de SAR 10).
- Entrada geral / assentos padrão: Normalmente variam de SAR 35 a SAR 100.
- Premium / arquibancada principal: Geralmente variam de SAR 100 a SAR 350, dependendo da categoria exata.
- Pacotes VIP / hospitalidade: Podem variar de SAR 500 a SAR 1.500+.
2. Plataformas secundárias de ingressos
- Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub listam ingressos com base na demanda do mercado, começando em algo entre SAR 200 e SAR 500+, enquanto assentos premium, opções de hospitalidade ou setores de alta demanda podem subir de forma significativa.
Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Momento de Al-Fayha e Al-Faisaly
O Al-Fayha chega para esta partida com uma sequência recente de uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos da Saudi Pro League, marcando oito gols e sofrendo cinco nesse período. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Al Shabab, e a equipe também empatou por 0 a 0 com o Al-Taawoun anteriormente nesta sequência. A única vitória veio contra o Abha, com o Al-Fayha vencendo por 3 a 2, embora tenha sido derrotado por 2 a 1 pelo Al Ittihad.
O Al-Faisaly chega em pior fase, sem vitórias em seus últimos cinco jogos de liga, com dois empates e três derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Al Ittihad, e a equipe também sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Al Qadsiah. Os dois empates vieram contra Al-Ettifaq e Al Hazem, ambos terminando em 0 a 0, com o time marcando apenas dois gols ao longo dessas cinco partidas.
Al-Fayha x Al-Faisaly: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes na Saudi Pro League terminou em empate por 0 a 0 no Majmaah Sports City, em fevereiro de 2022. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Al-Faisaly venceu duas vezes e o Al-Fayha uma, com duas partidas terminando empatadas. As equipes marcaram 12 gols somadas nesses cinco encontros, com o resultado mais dramático sendo uma vitória do Al-Faisaly por 4 a 3 no campo do Al-Fayha, em abril de 2019.