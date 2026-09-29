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Como conseguir ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al-Fayha enfrenta o Al-Faisaly na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

Al-Fayha enfrenta o Al-Faisaly no sábado, 31 de outubro de 2026, no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah.

Os encontros anteriores entre esses dois clubes costumam ser bastante equilibrados, com empates marcantes e duelos acirrados em campo. As duas equipes veem este confronto de meio de temporada como uma oportunidade vital para garantir três pontos cruciais e subir na tabela da Saudi Pro League.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League?

Al-Fayha x Al-Faisaly começa no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah, no sábado, 31 de outubro de 2026.

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Campeonato Saudita - Rodada 12
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Como comprar ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League?

Os ingressos para jogos da Saudi Pro League, incluindo partidas entre Al-Fayha e Al-Faisaly, normalmente podem ser garantidos por vários canais comuns:

1. Plataformas oficiais primárias

  • Canais oficiais dos clubes: Confira os sites oficiais ou portais de ingressos do Al-Fayha FC ou do clube mandante para comprar ingressos diretamente na fonte assim que eles forem colocados à venda.
  • Plataformas oficiais: Os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes da partida. Você pode consultar o site oficial da Saudi Pro League na seção de jogos, ou procurar diretamente pelas plataformas WeBook, que atuam como parceiras oficiais de venda de ingressos.

2. Plataformas secundárias de ingressos

  • Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de entrada geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para jogos da Saudi Pro League, como Al-Fayha x Al-Faisaly, variam dependendo de se você os compra por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Plataformas oficiais primárias

  • Assentos regulados e com preço limitado: Pelas regras da liga, 30 por cento da capacidade do estádio tem preço limitado a SAR 30 ou menos (com um mínimo de liga de SAR 10).
  • Entrada geral / assentos padrão: Normalmente variam de SAR 35 a SAR 100.
  • Premium / arquibancada principal: Geralmente variam de SAR 100 a SAR 350, dependendo da categoria exata.
  • Pacotes VIP / hospitalidade: Podem variar de SAR 500 a SAR 1.500+.

2. Plataformas secundárias de ingressos

  • Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub listam ingressos com base na demanda do mercado, começando em algo entre SAR 200 e SAR 500+, enquanto assentos premium, opções de hospitalidade ou setores de alta demanda podem subir de forma significativa.

Al-Fayha x Al-Faisaly pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Fayha e Al-Faisaly

O Al-Fayha chega para esta partida com uma sequência recente de uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos da Saudi Pro League, marcando oito gols e sofrendo cinco nesse período. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Al Shabab, e a equipe também empatou por 0 a 0 com o Al-Taawoun anteriormente nesta sequência. A única vitória veio contra o Abha, com o Al-Fayha vencendo por 3 a 2, embora tenha sido derrotado por 2 a 1 pelo Al Ittihad.

O Al-Faisaly chega em pior fase, sem vitórias em seus últimos cinco jogos de liga, com dois empates e três derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Al Ittihad, e a equipe também sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Al Qadsiah. Os dois empates vieram contra Al-Ettifaq e Al Hazem, ambos terminando em 0 a 0, com o time marcando apenas dois gols ao longo dessas cinco partidas.

ALF

ALF - Sequência

ALT
E0-0
ABH
V3-2
ALK
E2-2
ITT
D2-1
ALS
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AFS

AFS - Sequência

ALF
E1-1
ALQ
D3-1
ALH
E0-0
ALI
E0-0
ITT
D1-3
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al-Fayha x Al-Faisaly: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes na Saudi Pro League terminou em empate por 0 a 0 no Majmaah Sports City, em fevereiro de 2022. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Al-Faisaly venceu duas vezes e o Al-Fayha uma, com duas partidas terminando empatadas. As equipes marcaram 12 gols somadas nesses cinco encontros, com o resultado mais dramático sendo uma vitória do Al-Faisaly por 4 a 3 no campo do Al-Fayha, em abril de 2019.

Confrontos

Al-FayhaEmpateAl-Faisaly
1
2
2
Campeonato Saudita
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
0
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
3
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
4
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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