Al Fateh enfrenta o Al Riyadh na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, no Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, em Hofuf.

O confronto mais recente entre eles pela liga aconteceu em 10 de maio de 2026, quando o Al Riyadh garantiu uma vitória apertada por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados em todas as competições, o Al Fateh leva vantagem com três vitórias, contra duas do Al Riyadh.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Fateh x Al Riyadh, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Fateh FC x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

Al Fateh x Al Riyadh acontece no Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, em Hofuf, na quinta-feira, 5 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 13 5 de nov. de 2026 - 12:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Al Fateh FC x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para a partida da Saudi Pro League entre Al Fateh FC e Al Riyadh, você pode explorar diferentes opções de bilheteria, dependendo da sua preferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar os sites oficiais ou portais de venda de ingressos do Al Fateh FC, como time mandante que joga no Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, para os lotes primários de ingressos.

2. Mercados secundários de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as cotas primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Fateh FC x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

O preço dos ingressos para o duelo da Saudi Pro League entre Al Fateh FC e Al Riyadh varia significativamente dependendo de você comprar por canais oficiais primários do clube ou por plataformas secundárias de ingressos.

1. Canais oficiais dos clubes

Categoria 3 / Atrás do gol: Normalmente varia de 30 SAR a 50 SAR para setores superiores ou de admissão geral.

Categoria 2 / Assentos regulares: Geralmente custa entre 50 SAR e 100 SAR para assentos padrão nas laterais.

Categoria 1 / Arquibancada principal premium: Normalmente tem preço entre 100 SAR e 200 SAR para vistas privilegiadas ao longo da lateral inferior.

VIP & Hospitality Lounge: Suítes executivas premium e de hospitalidade variam de 500 SAR a 1.500+ SAR .

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados por meio das vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo , listam entradas com base na demanda de mercado:

Admissão geral / Assentos atrás do gol: A partir de cerca de 65 SAR a 200 SAR .

Lateral, anel superior: Geralmente variam de 200 SAR a 450 SAR .

Lateral, anel inferior & assentos premium: Assentos muito procurados no anel inferior ou opções premium podem variar de 500 SAR a 1.800+ SAR , dependendo da demanda geral pela partida.

Al Fateh FC x Al Riyadh pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Fateh FC e Al Riyadh

O Al Fateh somou um ponto de 15 possíveis em seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, com três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 2 para o Neom SC em 13 de setembro, depois de uma derrota por 2 a 1 para o Al Diriyah. A equipe empatou por 0 a 0 com Al-Taawoun e Al Ittihad, além de empatar por 1 a 1 com o Al-Faisaly. Ao longo desses cinco jogos, marcou três gols e sofreu sete.

O Al Riyadh registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League. Sua partida mais recente terminou em vitória por 2 a 0 sobre o Al Kholood em 13 de setembro. A equipe também empatou por 0 a 0 com o Al Khaleej e por 3 a 3 com o Al Shabab, venceu o Neom SC por 1 a 0 e sofreu uma derrota por 5 a 0 para o Al Ahli. Marcou seis gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

Al Fateh FC x Al Riyadh: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu pela Saudi Pro League em 10 de maio de 2026, quando o Al Riyadh venceu por 1 a 0 como mandante. Antes disso, o Al Fateh venceu o Al Riyadh por 3 a 1 em casa em janeiro de 2026 e também ganhou por 2 a 0 na King Cup em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, o Al Fateh venceu três vezes e o Al Riyadh venceu duas.