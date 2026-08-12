O Al-Fateh recebe o Al-Ettifaq no Maydan Tamweel Al Oula, em Al-Ahsa, reeditando um confronto que produziu dois jogos com muitos gols e bastante equilibrados quando as equipes se enfrentaram na temporada passada. O Al-Fateh terminou em nono, numa campanha mediana sob o comando de José Gomes em 2025/26, enquanto o Al-Ettifaq teve a melhor campanha entre os dois, garantindo classificação para a Gulf Club Champions League com o técnico saudita Saad Al-Shehri.
GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo os ingressos para Al Fateh SC x Al-Ettifaq FC, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.
Quando é o pontapé inicial de Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?
Como comprar ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?
A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções verificadas de assentos para Al Fateh SC x Al-Ettifaq FC com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou de esperar a abertura de uma janela de venda geral.
Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos canais de cada clube, embora geralmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Dada a natureza empolgante dos encontros recentes entre essas duas equipes, e a reputação crescente do Al-Ettifaq após a classificação continental da temporada passada, reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de evitar perder o assento de sua preferência.
Quanto custam os ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?
Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este jogo não é exceção.
- Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
- As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
- As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, portanto reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.
Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Fateh FC e Al-Ettifaq
Al Fateh FC x Al-Ettifaq: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Al Fateh FC e Al-Ettifaq
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
D
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
E
V
V
V
V
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
V
V
V
D
D
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
V
D
V
D
D
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
D
V
E
V
E
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
E
V
D
V
E
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
E
E
V
D
D
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
D
V
E
E
D
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
E
D
V
E
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
E
D
E
V
E
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
E
E
D
D
E
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
D
E
E
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
D
D
E
E
E
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
D
E
E
D
E
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
D
E
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
E
D
D
D
E