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Campeonato Saudita
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Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium
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Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets
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Como conseguir ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Al Fateh FC enfrenta o Al-Ettifaq na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Al-Fateh recebe o Al-Ettifaq no Maydan Tamweel Al Oula, em Al-Ahsa, reeditando um confronto que produziu dois jogos com muitos gols e bastante equilibrados quando as equipes se enfrentaram na temporada passada. O Al-Fateh terminou em nono, numa campanha mediana sob o comando de José Gomes em 2025/26, enquanto o Al-Ettifaq teve a melhor campanha entre os dois, garantindo classificação para a Gulf Club Champions League com o técnico saudita Saad Al-Shehri.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo os ingressos para Al Fateh SC x Al-Ettifaq FC, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando é o pontapé inicial de Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções verificadas de assentos para Al Fateh SC x Al-Ettifaq FC com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou de esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos canais de cada clube, embora geralmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Dada a natureza empolgante dos encontros recentes entre essas duas equipes, e a reputação crescente do Al-Ettifaq após a classificação continental da temporada passada, reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de evitar perder o assento de sua preferência.

Quanto custam os ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este jogo não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, portanto reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Fateh FC e Al-Ettifaq

ALF

ALF - Sequência

ALR
D1-0
ANA
V2-0
ALK
E0-0
ALN
D3-0
ULA
D3-0
Gol marcado (sofrido)
2/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
ALI

ALI - Sequência

ALK
V0-5
ITT
D1-3
NEO
E1-1
ALR
V4-2
ALJ
D1-0
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Fateh FC x Al-Ettifaq: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al FatehEmpateAl-Ettifaq
3
0
2
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
4
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
3
FJ
Campeonato Saudita
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
2
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
2
FJ
Campeonato Saudita
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
FJ
Campeonato Saudita
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FJ
9Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Al Fateh FC e Al-Ettifaq

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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