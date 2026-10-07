Al-Faisaly enfrenta o Al Diriyah na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah.

O Al-Faisaly chega para este confronto buscando melhorar sua forma recente na liga, após somar dois empates e três derrotas nas últimas cinco partidas. Em contrapartida, o Al Diriyah vive uma sequência relativamente mais forte, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos cinco jogos anteriores.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al-Faisaly x Al Diriyah, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Al-Faisaly x Al Diriyah pela Saudi Pro League?

Al-Faisaly x Al Diriyah começa no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah, na quinta-feira, 5 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 13 5 de nov. de 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Como comprar ingressos para Al-Faisaly x Al Diriyah pela Saudi Pro League?

Para garantir ingressos para o jogo da Saudi Pro League entre Al-Faisaly e Al Diriyah, você pode explorar várias opções principais de bilhetes:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Confira os portais oficiais de venda de ingressos ou os sites do Al-Faisaly FC ou da Saudi Pro League, onde os ingressos primários pelo valor de face geralmente são disponibilizados diretamente aos torcedores.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de entrada geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as cotas primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Faisaly x Al Diriyah pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Saudi Pro League entre Al-Faisaly e Al Diriyah variam dependendo de a compra ser feita pelos canais oficiais primários do clube ou em plataformas secundárias de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Entrada geral / assentos padrão: SAR 10 a SAR 30 (as regras da liga limitam uma parte da capacidade do estádio a categorias básicas mais baixas).

Assentos intermediários e laterais longas: SAR 35 a SAR 100 para posições ideais de visão lateral ou centrais do campo.

Premium e hospitalidade VIP: SAR 100 a SAR 350+ dependendo do setor do estádio e dos serviços de hospitalidade incluídos.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo , listam bilhetes com base na demanda do mercado:

Revenda padrão / anel superior: SAR 75 a SAR 200+ dependendo da demanda do mercado e da disponibilidade na plataforma.

Revenda de assentos laterais longos e premium: SAR 200 a SAR 500+ para listagens secundárias regulares.

Revenda de alta demanda / hospitalidade VIP:SAR 500 a SAR 1.800+ para compras de última hora ou configurações de assentos escassas quando as cotas primárias se esgotam.

Al-Faisaly x Al Diriyah pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al-Faisaly e Al Diriyah

O Al-Faisaly não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, com dois empates e três derrotas nesse período. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 3 para o Al Ittihad, e a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Al Qadsiah anteriormente nessa sequência. Três das cinco partidas terminaram sem gols, e o time marcou apenas dois gols enquanto sofreu cinco ao longo desses cinco jogos.

O Al Diriyah somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas pela Saudi Pro League. Seu jogo mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Abha, enquanto a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Al Fateh e o triunfo por 3 a 0 sobre o Al-Ettifaq se destacam nessa sequência. A equipe marcou sete gols e sofreu três nesses cinco jogos.

Al-Faisaly x Al Diriyah: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados de confronto direto disponíveis para encontros anteriores entre Al-Faisaly e Al Diriyah. Esta seção será atualizada se registros históricos de partidas ficarem disponíveis.