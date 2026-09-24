Como conseguir ingressos para Al-Ettifaq x Al Ittihad: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Al-Ettifaq enfrenta o Al Ittihad no domingo, 18 de outubro de 2026, no Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam.

No encontro mais recente pela liga, em 14 de maio de 2026, o Al-Ittihad conquistou uma vitória fora de casa por 3 a 1 no Prince Mohammed Bin Fahd Stadium. Houssem Aouar e Moussa Diaby comandaram o poder de fogo do Al-Ittihad naquela partida para garantir os três pontos.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al-Ettifaq x Al Ittihad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al-Ettifaq x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Al-Ettifaq x Al Ittihad começa no domingo, 18 de outubro de 2026, no Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam.

Campeonato Saudita - Rodada 10 20 de out. de 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para a partida da Saudi Pro League entre Al-Ettifaq e Al Ittihad, você pode adquiri-los na bilheteria do estádio ou online por meio das plataformas oficiais de venda de ingressos da Saudi Pro League ou de plataformas secundárias, como a GrintaHub.

1. Plataformas online oficiais e autorizadas

A principal forma de garantir ingressos para jogos da Saudi Pro League é digitalmente, por meio da plataforma parceira oficial de venda de ingressos da liga. A Saudi Pro League trabalha com distribuidores digitais de ingressos para garantir acesso acessível e disponível em todos os estádios.

2. Mercados secundários de ingressos

Quando as cotas primárias se esgotam ou são necessárias seções específicas de assentos, as plataformas secundárias de ingressos servem como uma opção alternativa. Plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub, hospedam inventário de revenda de torcedores individuais e vendedores secundários.

Quanto custam os ingressos para Al-Ettifaq x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para a partida da Saudi Pro League entreAl-Ettifaq e Al Ittihad dependem da categoria do assento e da plataforma de compra:

1. Plataformas online oficiais e autorizadas

Os ingressos oficiais primários vendidos geralmente variam de SAR 30 para assentos da categoria padrão até SAR 500+ para opções premium ou de hospitalidade VIP.

2. Mercados secundários de ingressos

Os preços de revenda em plataformas como a GrintaHub variam de acordo com a demanda, geralmente começando em torno de SAR 100 a SAR 150 para assentos padrão e aumentando significativamente para localizações privilegiadas ou setores esgotados.

Al-Ettifaq x Al Ittihad pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Ettifaq x Al Ittihad

O Al-Ettifaq somou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, marcando três gols e sofrendo sete. Seu resultado mais recente foi um empate em casa por 0 a 0 com o Al-Faisaly, e sua única vitória fora de casa nessa sequência veio contra o Abha. Duas derrotas consecutivas, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Al Diriyah, precederam essa vitória.

O Al Ittihad vive boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela liga e um empate, marcando oito gols e sofrendo quatro. Seu resultado mais recente foi uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Al-Fayha, e também venceu o Al Nassr por 2 a 1 em um resultado notável no início dessa sequência. Seus únicos pontos perdidos vieram em um empate sem gols com o Al Fateh.

Al-Ettifaq x Al Ittihad: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 14 de maio de 2026, quando o Al Ittihad venceu fora de casa o Al-Ettifaq por 3 a 1 na Saudi Pro League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ittihad tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Al-Ettifaq, com mais uma vitória do Al Ittihad também registrada. A única vitória do Al-Ettifaq nessa sequência foi um triunfo fora de casa por 1 a 0 sobre o Al Ittihad em janeiro de 2026.