O duelo da Saudi Pro League entre Al-Ettifaq e Al-Hilal leva muita energia a Dammam, com dois clubes icônicos frente a frente no Prince Mohamed bin Fahd Stadium. Com talentos internacionais de classe mundial, este confronto costuma proporcionar competição intensa em campo e uma atmosfera incrível nas arquibancadas.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre a programação da partida, os preços dos ingressos e como garantir seu lugar online agora mesmo.

Quando é o pontapé inicial de Al-Ettifaq x Al Hilal pela Saudi Pro League?

Campeonato Saudita - Rodada 13 5 de nov. de 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al Hilal pela Saudi Pro League?

Ao buscar comprar ingressos para um jogo da Saudi Pro League como Al-Taawoun x Al-Ettifaq, os torcedores normalmente usam as seguintes opções e caminhos:

1. Canais oficiais do clube

Plataforma oficial primária de ingressos: A Saudi Pro League faz parceria com portais oficiais autorizados de venda de ingressos para distribuir os ingressos primários das partidas diretamente dos clubes mandantes.

Bilheteria do clube / portal do estádio: Você pode consultar os sites oficiais ou os canais de venda de ingressos do clube mandante (Al-Taawoun para jogos em casa no King Abdullah Sport City, em Buraidah) para anúncios diretos da bilheteria e cronogramas de liberação.

2. Mercados secundários de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de entrada geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para futuros jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Ettifaq x Al Hilal pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para um jogo de Saudi Pro League entre Al-Taawoun e Al-Ettifaq, você pode utilizar canais oficiais primários ou mercados secundários confiáveis de ingressos.

1. Canais oficiais do clube

VIP & hospitalidade premium: SAR 250 – SAR 500+

Categoria 1 / setor principal inferior: SAR 100 – SAR 150

Categoria 2 / cantos e laterais superiores: SAR 60 – SAR 90

Categoria 3 / atrás do gol: SAR 30 – SAR 50

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos como a GrintaHub listam ingressos com base na demanda do mercado:

VIP & hospitalidade premium: SAR 500 – SAR 1.500+

Categoria 1 / setor principal inferior: SAR 250 – SAR 450

Categoria 2 / cantos e seções de arquibancada: SAR 90 – SAR 200

Categoria 3 / atrás do gol: SAR 30 – SAR 80

Al-Ettifaq x Al Hilal pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al-Ettifaq e Al Hilal

O Al-Ettifaq chega para esta partida com uma campanha modesta de uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League. Seu resultado mais recente foi um empate por 3 a 3 com o Al Qadsiah em 11 de setembro, e antes disso também empatou por 0 a 0 com o Al-Faisaly. A vitória por 1 a 0 sobre o Abha representa seu único triunfo nesse recorte, enquanto as derrotas para Al Diriyah e Al Nassr, esta última por 3 a 2, destacam a inconsistência que Papas tenta corrigir. Ao longo dessas cinco partidas, o Al-Ettifaq marcou quatro gols e sofreu nove.

O Al Hilal tem sido consideravelmente mais convincente, com quatro vitórias em cinco jogos em todas as competições, tendo como única derrota um revés por 2 a 0 para o Neom SC em 7 de setembro. A equipe se recuperou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Shabab e um contundente triunfo por 6 a 0 contra o Al-Taawoun na liga, antes de vencer o Al-Gharafa por 2 a 1 na AFC Champions League Elite em 15 de setembro. O time de Inzaghi marcou 11 gols e sofreu quatro nessa sequência de cinco partidas, com três jogos sem sofrer gol ressaltando sua solidez defensiva.







