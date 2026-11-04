O Al-Ettifaq recebe o Al Hazem na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam.

O confronto mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, terminou com vitória do Al Hazem por 3 a 1, mostrando que o time é plenamente capaz de surpreender. Antes dessa derrota, as duas equipes empataram por 2 a 2 em uma partida equilibrada, na última vez em que o Al-Ettifaq recebeu o adversário, em outubro de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al-Ettifaq x Al Hazem, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al-Ettifaq x Al Hazem pela Liga Saudita?

Al-Ettifaq x Al Hazem começa na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam.

Campeonato Saudita - Rodada 15 26 de nov. de 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al Hazem pela Liga Saudita?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para a próxima partida, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al-Ettifaq x Al Hazem:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Normalmente, é possível garantir ingressos diretamente pelo portal oficial de venda do Al-Ettifaq ou pelos canais do clube para os jogos em casa no Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Ettifaq x Al Hazem pela Liga Saudita?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para a partida da Liga Saudita entre Al-Ettifaq e Al Hazem:

1. Canais oficiais do clube

Assentos mais baratos: 10 a 30 riais sauditas

10 a 30 riais sauditas Ingressos comuns: 50 a 125 riais sauditas

50 a 125 riais sauditas Categoria 1 / Assentos premium à beira do campo: 250 a 700 riais sauditas

250 a 700 riais sauditas Pacotes VIP & de hospitalidade: 1.500 a mais de 2.500 riais sauditas

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns: 220 a 560 riais sauditas

220 a 560 riais sauditas Assentos privilegiados próximos ao meio-campo / à beira do campo: 560 a mais de 1.200 riais sauditas

560 a mais de 1.200 riais sauditas Assentos VIP: mais de 1.800 riais sauditas

Al-Ettifaq x Al Hazem pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Ettifaq e Al Hazem

O Al-Ettifaq registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela Liga Saudita. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Al Kholood, e a equipe também venceu o Neom SC por 1 a 0 antes, nessa sequência. O único revés foi uma derrota por 4 a 1 em casa para o Al Ittihad. Nessas cinco partidas, o Al-Ettifaq marcou oito gols e sofreu nove, números que refletem uma equipe capaz de marcar, mas nem sempre sólida na defesa.

O Al Hazem conseguiu apenas um empate e sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra o Al-Fayha; antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Al Hilal. A equipe também foi derrotada por 3 a 1 pelo Al Ahli e por 3 a 2 pelo Al Fateh. O time de Kadri marcou sete gols e sofreu dez nessa sequência, e não venceu em suas últimas quatro tentativas.

Al-Ettifaq x Al Hazem: retrospecto recente do confronto

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Al Hazem venceu o Al-Ettifaq por 3 a 1 em casa, pela Liga Saudita. Antes disso, os clubes empataram por 2 a 2 quando o Al-Ettifaq recebeu o Al Hazem, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al-Ettifaq tem o melhor retrospecto geral, incluindo vitórias por 5 a 2 e 2 a 0, embora os resultados tenham variado, com triunfos dos dois lados.