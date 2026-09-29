Como conseguir ingressos para Al Diriyah x Neom SC: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Al Diriyah enfrenta o Neom SC na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

O Al Diriyah chega para este confronto em busca de consistência após registrar duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas da liga. O NEOM SC chega ao jogo com um momento recente mais forte, tendo conquistado três vitórias em seus últimos cinco compromissos, incluindo um impressionante triunfo fora de casa por 2 a 0 sobre o Al Hilal.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Diriyah x Neom SC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League?

Al Diriyah x Neom SC acontece no Al-Awwal Park, em Riad, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 12 30 de out. de 2026 - 10:50 Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League?

1. Plataformas oficiais primárias

Plataformas oficiais: Os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes da partida. Você pode consultar o site oficial da Saudi Pro League na seção de jogos, ou procurar diretamente pelas plataformas Kingdom Arena e WeBook, que atuam como parceiras oficiais de bilheteria.

2. Mercados secundários de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, os ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League?

Para jogos da Saudi Pro League como Al Diriyah x Neom SC, os preços dos ingressos normalmente abrangem várias faixas, dependendo da categoria do assento e de onde você os compra:

1. Plataformas oficiais primárias

Padrão / admissão geral: Os ingressos oficiais primários para categorias padrão de assentos geralmente variam de SAR 30 a SAR 100 , o que os torna acessíveis para os torcedores habituais em dia de jogo.

Assentos premium e laterais: Setores com melhor visão ao longo das laterais normalmente custam entre SAR 250 e SAR 600 .

VIP e hospitalidade: Pacotes de alto padrão com acesso a lounge e serviço de catering podem começar em torno de SAR 1.200 ou mais.

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados por meio das vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo anunciam entradas com base na demanda do mercado a partir de algo entre SAR 195 e SAR 1.940+ , enquanto assentos premium, opções de hospitalidade ou setores de alta demanda podem subir significativamente mais.

Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Diriyah x Neom SC

O Al Diriyah chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League. Sua partida mais recente terminou em empate sem gols contra o Abha, enquanto seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Al-Ettifaq. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou cinco gols e sofreu quatro, um desempenho que reflete um time capaz de produzir ofensivamente, mas propenso à inconsistência.

A forma recente do Neom SC conta uma história mais positiva. O time de Galtier venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos da liga, marcando dez gols no processo. A equipe venceu o Al Fateh FC por 4 a 2 em sua partida mais recente e respondeu a uma derrota para o Al Riyadh com vitórias consecutivas sobre Al Hilal e Al Khaleej. Essa sequência de resultados, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Al Hilal, aponta para uma equipe construindo um verdadeiro embalo.

Al Diriyah x Neom SC: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados de confronto direto disponíveis para encontros anteriores entre Al Diriyah e Neom SC. Esta seção será atualizada se informações históricas sobre o confronto ficarem disponíveis.