Como conseguir ingressos para Al Diriyah x Neom SC: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Al Diriyah enfrenta o Neom SC na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.
O Al Diriyah chega para este confronto em busca de consistência após registrar duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas da liga. O NEOM SC chega ao jogo com um momento recente mais forte, tendo conquistado três vitórias em seus últimos cinco compromissos, incluindo um impressionante triunfo fora de casa por 2 a 0 sobre o Al Hilal.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Diriyah x Neom SC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League?
Al Diriyah x Neom SC acontece no Al-Awwal Park, em Riad, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League?
1. Plataformas oficiais primárias
- Plataformas oficiais: Os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes da partida. Você pode consultar o site oficial da Saudi Pro League na seção de jogos, ou procurar diretamente pelas plataformas Kingdom Arena e WeBook, que atuam como parceiras oficiais de bilheteria.
2. Mercados secundários de ingressos
- Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, os ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo. Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League?
Para jogos da Saudi Pro League como Al Diriyah x Neom SC, os preços dos ingressos normalmente abrangem várias faixas, dependendo da categoria do assento e de onde você os compra:
1. Plataformas oficiais primárias
- Padrão / admissão geral: Os ingressos oficiais primários para categorias padrão de assentos geralmente variam de SAR 30 a SAR 100, o que os torna acessíveis para os torcedores habituais em dia de jogo.
- Assentos premium e laterais: Setores com melhor visão ao longo das laterais normalmente custam entre SAR 250 e SAR 600.
- VIP e hospitalidade: Pacotes de alto padrão com acesso a lounge e serviço de catering podem começar em torno de SAR 1.200 ou mais.
2. Mercados secundários de ingressos
- Se os ingressos oficiais estiverem esgotados por meio das vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo anunciam entradas com base na demanda do mercado a partir de algo entre SAR 195 e SAR 1.940+, enquanto assentos premium, opções de hospitalidade ou setores de alta demanda podem subir significativamente mais.
Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Forma de Al Diriyah x Neom SC
O Al Diriyah chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League. Sua partida mais recente terminou em empate sem gols contra o Abha, enquanto seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Al-Ettifaq. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou cinco gols e sofreu quatro, um desempenho que reflete um time capaz de produzir ofensivamente, mas propenso à inconsistência.
A forma recente do Neom SC conta uma história mais positiva. O time de Galtier venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos da liga, marcando dez gols no processo. A equipe venceu o Al Fateh FC por 4 a 2 em sua partida mais recente e respondeu a uma derrota para o Al Riyadh com vitórias consecutivas sobre Al Hilal e Al Khaleej. Essa sequência de resultados, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Al Hilal, aponta para uma equipe construindo um verdadeiro embalo.
Al Diriyah x Neom SC: retrospecto recente do confronto direto
Não há dados de confronto direto disponíveis para encontros anteriores entre Al Diriyah e Neom SC. Esta seção será atualizada se informações históricas sobre o confronto ficarem disponíveis.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
D
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
E
V
V
V
V
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
V
V
V
D
D
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
V
D
V
D
D
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
D
V
E
V
E
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
E
V
D
V
E
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
E
E
V
D
D
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
D
V
E
E
D
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
E
D
V
E
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
E
D
E
V
E
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
E
E
D
D
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|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
D
E
E
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
D
D
E
E
E
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
D
E
E
D
E
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
D
E
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
E
D
D
D
E