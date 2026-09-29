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Como conseguir ingressos para Al Diriyah x Neom SC: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al Diriyah enfrenta o Neom SC na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

Al Diriyah enfrenta o Neom SC na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

O Al Diriyah chega para este confronto em busca de consistência após registrar duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas da liga. O NEOM SC chega ao jogo com um momento recente mais forte, tendo conquistado três vitórias em seus últimos cinco compromissos, incluindo um impressionante triunfo fora de casa por 2 a 0 sobre o Al Hilal.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Diriyah x Neom SC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League?

Al Diriyah x Neom SC acontece no Al-Awwal Park, em Riad, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

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Campeonato Saudita - Rodada 12
Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League?

1. Plataformas oficiais primárias

  • Plataformas oficiais: Os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes da partida. Você pode consultar o site oficial da Saudi Pro League na seção de jogos, ou procurar diretamente pelas plataformas Kingdom Arena e WeBook, que atuam como parceiras oficiais de bilheteria.

2. Mercados secundários de ingressos

  • Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, os ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo. Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League?

Para jogos da Saudi Pro League como Al Diriyah x Neom SC, os preços dos ingressos normalmente abrangem várias faixas, dependendo da categoria do assento e de onde você os compra:

1. Plataformas oficiais primárias

  • Padrão / admissão geral: Os ingressos oficiais primários para categorias padrão de assentos geralmente variam de SAR 30 a SAR 100, o que os torna acessíveis para os torcedores habituais em dia de jogo.
  • Assentos premium e laterais: Setores com melhor visão ao longo das laterais normalmente custam entre SAR 250 e SAR 600.
  • VIP e hospitalidade: Pacotes de alto padrão com acesso a lounge e serviço de catering podem começar em torno de SAR 1.200 ou mais.

2. Mercados secundários de ingressos

  • Se os ingressos oficiais estiverem esgotados por meio das vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo anunciam entradas com base na demanda do mercado a partir de algo entre SAR 195 e SAR 1.940+, enquanto assentos premium, opções de hospitalidade ou setores de alta demanda podem subir significativamente mais.

Al Diriyah x Neom SC pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Diriyah x Neom SC

O Al Diriyah chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League. Sua partida mais recente terminou em empate sem gols contra o Abha, enquanto seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Al-Ettifaq. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou cinco gols e sofreu quatro, um desempenho que reflete um time capaz de produzir ofensivamente, mas propenso à inconsistência.

A forma recente do Neom SC conta uma história mais positiva. O time de Galtier venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos da liga, marcando dez gols no processo. A equipe venceu o Al Fateh FC por 4 a 2 em sua partida mais recente e respondeu a uma derrota para o Al Riyadh com vitórias consecutivas sobre Al Hilal e Al Khaleej. Essa sequência de resultados, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Al Hilal, aponta para uma equipe construindo um verdadeiro embalo.

DIR

DIR - Sequência

ALK
E1-1
ALI
V0-3
ALQ
D0-2
ALF
V1-2
ABH
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
NEO

NEO - Sequência

ALQ
D0-2
ALR
D1-0
ALK
V3-0
HIL
V0-2
ALF
V4-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Al Diriyah x Neom SC: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados de confronto direto disponíveis para encontros anteriores entre Al Diriyah e Neom SC. Esta seção será atualizada se informações históricas sobre o confronto ficarem disponíveis.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento

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