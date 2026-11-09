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Liga dos Campeões da Ásia
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Como conseguir ingressos para Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC: preços, informações sobre o jogo da Liga dos Campeões da AFC Elite, vendas de última hora e mais

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Liga dos Campeões da Ásia
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Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli enfrenta o Shabab Al-Ahli Dubai FC na Liga dos Campeões da AFC Elite. Veja como garantir seus ingressos.

O Al Ahli recebe o Shabab Al Ahli em um confronto decisivo pela fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite, no espetacular King Abdullah Sports City, em Jidá.

A GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços dos ingressos. Continue lendo para descobrir como garantir o seu lugar agora e apoiar seu time de perto.

Quando começa Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão de Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início da partida para conferir a confirmação do canal de TV e da transmissão ao vivo.

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6

Onde comprar ingressos para Al Ahli x Shabab Al Ahli?

A melhor opção para garantir seu lugar é recorrer aos canais oficiais de venda de ingressos dos clubes e do torneio, como a plataforma Webook. A recomendação é consultar primeiro os canais oficiais à medida que os ingressos forem disponibilizados antes do dia do jogo.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite na página de ingressos dedicada à partida na Grintahub.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Shabab Al Ahli?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam quanto dos locais. Nos canais oficiais dos clubes, os ingressos comuns para esta partida começam em acessíveis 20 SAR e, em geral, chegam a 150 SAR para lugares no setor inferior.

No mercado de revenda, em plataformas como a Grintahub, os ingressos de acesso geral começam em aproximadamente 60 SAR. Agir rapidamente é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente com a aproximação do jogo.

Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ahli e Shabab Al-Ahli Dubai FC

O Al Ahli soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, empatou em 0 a 0 com o Al-Sadd pela Liga dos Campeões da AFC Elite, após perder por 6 a 1 para o Al Shabab pela Liga Saudita. Antes dessa sequência difícil, venceu o Al-Gharafa por 2 a 1 na competição continental e o Al Khaleej por 4 a 1 no campeonato nacional. Nessas cinco partidas, o Al Ahli marcou oito gols e sofreu nove.

O Shabab Al-Ahli Dubai soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Sharjah na ADNOC Pro League, depois de perder pelo mesmo placar para o Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes dessas duas derrotas consecutivas, venceu três partidas seguidas, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o Esteghlal e outra por 3 a 2 contra o Al-Ain. A equipe marcou nove gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

AHL

AHL - Sequência

ALF
V2-3
ALK
V4-1
ALG
V2-1
ALS
D6-1
ALS
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALA

ALA - Sequência

ALA
V2-0
ALA
V3-2
EST
V2-0
HIL
D2-0
ALS
D2-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 16 de fevereiro de 2026, pela Liga dos Campeões da AFC Elite, quando o Al Ahli venceu por 4 a 3 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Liga dos Campeões da AFC Elite, o Al Ahli venceu três vezes. Houve ainda um empate e uma vitória do Shabab Al-Ahli Dubai em casa. Historicamente, o Al Ahli leva vantagem nessa rivalidade continental.

Confrontos

Al-AhliEmpateShabab Al-Ahli Dubai FC
4
1
0
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
4
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
3
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
3
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
2
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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