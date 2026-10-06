Como conseguir ingressos para Al Ahli x Al-Taawoun: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Al Ahli enfrenta o Al-Taawoun na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

Historicamente, o Al-Ahli leva vantagem neste confronto, incluindo uma vitória por 2 a 1 sobre o Al-Taawoun no encontro anterior entre os dois pela liga. Os dois lados contam com talento internacional de destaque, com a escalação do Al-Ahli reunindo nomes de peso como Riyad Mahrez e Ivan Toney.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Ahli x Al-Taawoun, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Ahli x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

Al Ahli x Al-Taawoun acontece no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na quinta-feira, 5 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 13 5 de nov. de 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ahli x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

Aqui estão as principais opções disponíveis para comprar ingressos para o confronto entre Al-Ahli e Al-Taawoun pela Saudi Pro League:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Os ingressos para jogos em casa do Al-Ahli no King Abdullah Sports City normalmente são disponibilizados por meio de seus parceiros oficiais de bilheteria e plataformas do clube mais perto da data da partida.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos de admissão geral em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as cotas primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para o confronto entre Al-Ahli e Al-Taawoun pela Saudi Pro League variam dependendo de você comprar pelos canais primários oficiais do clube ou pelo mercado secundário de ingressos.

1. Canais oficiais do clube

Admissão geral / assentos padrão: normalmente variam de 30 SAR a 100 SAR , oferecendo visão padrão do campo a partir dos anéis superiores ou externos.

Categoria 1 e 2 (faixa intermediária): geralmente custam entre 100 SAR e 250 SAR , proporcionando ângulos mais próximos e assentos mais confortáveis nas arquibancadas.

Gold e assentos premium: geralmente custam entre 200 SAR e 500 SAR para visões centrais privilegiadas ao longo das laterais do campo.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo , listam entradas com base na demanda do mercado:

Revenda padrão / admissão geral: a partir de cerca de 300 SAR a 1.100 SAR , dependendo da demanda geral do mercado.

Revenda central premium: ingressos de revenda de faixa média a alta costumam variar de 1.100 SAR a 1.600 SAR (~US$ 300 a US$ 425+) para assentos bem posicionados.

Pacotes VIP e hospitality: acesso premium a lounge VIP e setores de hospitalidade de alto padrão em mercados de revenda normalmente começam em 1.800 SAR e podem subir significativamente, dependendo das comodidades específicas do pacote.

Al Ahli x Al-Taawoun pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ahli e Al-Taawoun

O Al Ahli registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente terminou em derrota do Al-Ahli Saudi FC por 2 a 1 para o Mamelodi Sundowns em 19 de setembro de 2026, em Pretória, na África do Sul, e a equipe também perdeu por 3 a 2 para o Al Qadsiah na Saudi Pro League. Pelo lado positivo, venceu o Al Riyadh por 5 a 0 e o Al Hazem por 3 a 1 em competição doméstica, além de empatar por 1 a 1 com o Pakhtakor Tashkent na AFC Champions League Elite. Ao longo dessas cinco partidas, o Al Ahli marcou 12 gols.

O Al-Taawoun conseguiu apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Al-Nahda na AFC Champions League Two, mas a campanha na Saudi Pro League conta uma história mais dura: derrotas consecutivas por 6 a 0 para o Al Hilal e por 1 a 0 para o Al Hazem. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Al Nassr mais cedo nessa sequência e empatou por 0 a 0 com o Al Fateh. Os visitantes sofreram nove gols e marcaram apenas quatro nessas cinco partidas.

Al Ahli x Al-Taawoun: retrospecto recente do confronto direto

O Al Ahli dominou os encontros recentes com o Al-Taawoun. O duelo mais recente aconteceu em maio de 2026, quando o Al Ahli venceu por 2 a 1 fora de casa na Saudi Pro League. Considerando os últimos cinco confrontos diretos na competição, o Al Ahli venceu quatro vezes contra a única vitória do Al-Taawoun, sem empates na série. A única vitória do Al-Taawoun nessa sequência veio em casa, com um placar de 1-2 invertido, seu único ponto positivo em um retrospecto recente de mão única.