O Al-Ahli recebe o Abha, recém-promovido, no King Abdullah Sports City, em um confronto que coloca frente a frente o bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite e um clube que retorna de forma imediata à primeira divisão. O Al-Ahli chega para a nova temporada sob o comando de Marino Pusic, contratado neste verão após a saída surpreendente de Matthias Jaissle para se tornar técnico do Newcastle United, enquanto o Abha desembarca em Jidá depois de conquistar o título da Primeira Divisão e voltar diretamente após uma ausência de duas temporadas da Saudi Pro League.

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Quando será o pontapé inicial de Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?

Campeonato Saudita - Rodada 2 22 de ago. de 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para esta partida é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Ahli Saudi FC x Abha Club, com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial do clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e no próprio aplicativo de ingressos do Al-Ahli, o WeBook, embora normalmente sejam liberados apenas de 7 a 10 dias antes do pontapé inicial e possam se esgotar rapidamente para um clube com uma das maiores médias de público da liga. Reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de garantir seu lugar, em vez de correr o risco de ficar sem ingresso perto do dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam de acordo com a categoria do assento e a demanda, embora haja opções para diferentes orçamentos nesta partida.

Os ingressos de entrada geral normalmente variam de SAR 30 a SAR 90.

Os assentos das categorias Gold e Silver, que oferecem visão premium da lateral do campo, geralmente custam entre SAR 250 e SAR 600.

As experiências VIP e VVIP, incluindo acesso ao lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria das partidas envolvendo um dos tradicionais grandes clubes do futebol saudita, os preços podem subir perto do dia do jogo, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível.

Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Ahli e Abha

Al Ahli x Abha: retrospecto recente do confronto direto

Classificação de Al Ahli e Abha



