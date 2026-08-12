O Al-Ahli recebe o Abha, recém-promovido, no King Abdullah Sports City, em um confronto que coloca frente a frente o bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite e um clube que retorna de forma imediata à primeira divisão. O Al-Ahli chega para a nova temporada sob o comando de Marino Pusic, contratado neste verão após a saída surpreendente de Matthias Jaissle para se tornar técnico do Newcastle United, enquanto o Abha desembarca em Jidá depois de conquistar o título da Primeira Divisão e voltar diretamente após uma ausência de duas temporadas da Saudi Pro League.
GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo seus ingressos para Al-Ahli Saudi FC x Abha Club, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.
Quando será o pontapé inicial de Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?
Como comprar ingressos para Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?
A forma mais conveniente de garantir ingressos para esta partida é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Ahli Saudi FC x Abha Club, com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial do clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.
Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e no próprio aplicativo de ingressos do Al-Ahli, o WeBook, embora normalmente sejam liberados apenas de 7 a 10 dias antes do pontapé inicial e possam se esgotar rapidamente para um clube com uma das maiores médias de público da liga. Reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de garantir seu lugar, em vez de correr o risco de ficar sem ingresso perto do dia do jogo.
Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?
Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam de acordo com a categoria do assento e a demanda, embora haja opções para diferentes orçamentos nesta partida.
- Os ingressos de entrada geral normalmente variam de SAR 30 a SAR 90.
- Os assentos das categorias Gold e Silver, que oferecem visão premium da lateral do campo, geralmente custam entre SAR 250 e SAR 600.
- As experiências VIP e VVIP, incluindo acesso ao lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
Como acontece com a maioria das partidas envolvendo um dos tradicionais grandes clubes do futebol saudita, os preços podem subir perto do dia do jogo, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível.
Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Forma de Al Ahli e Abha
Al Ahli x Abha: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Al Ahli e Abha
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
D
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
E
V
V
V
V
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
V
V
V
D
D
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
V
D
V
D
D
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
D
V
E
V
E
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
E
V
D
V
E
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
E
E
V
D
D
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
D
V
E
E
D
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
E
D
V
E
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
E
D
E
V
E
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
E
E
D
D
E
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
D
E
E
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
D
D
E
E
E
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
D
E
E
D
E
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
D
E
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
E
D
D
D
E