Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Saudita
team-logoAl-Ahli
King Abdullah Sports City
team-logoAbha
Book Al Ahli vs Abha Tickets
Traduzido por

Como conseguir ingressos para Al Ahli x Abha: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Saudita
Al-Ahli
Abha

Al Ahli enfrenta o Abha na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Al-Ahli recebe o Abha, recém-promovido, no King Abdullah Sports City, em um confronto que coloca frente a frente o bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite e um clube que retorna de forma imediata à primeira divisão. O Al-Ahli chega para a nova temporada sob o comando de Marino Pusic, contratado neste verão após a saída surpreendente de Matthias Jaissle para se tornar técnico do Newcastle United, enquanto o Abha desembarca em Jidá depois de conquistar o título da Primeira Divisão e voltar diretamente após uma ausência de duas temporadas da Saudi Pro League.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo seus ingressos para Al-Ahli Saudi FC x Abha Club, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 2
King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para esta partida é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Ahli Saudi FC x Abha Club, com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial do clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e no próprio aplicativo de ingressos do Al-Ahli, o WeBook, embora normalmente sejam liberados apenas de 7 a 10 dias antes do pontapé inicial e possam se esgotar rapidamente para um clube com uma das maiores médias de público da liga. Reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de garantir seu lugar, em vez de correr o risco de ficar sem ingresso perto do dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam de acordo com a categoria do assento e a demanda, embora haja opções para diferentes orçamentos nesta partida.

  • Os ingressos de entrada geral normalmente variam de SAR 30 a SAR 90.
  • Os assentos das categorias Gold e Silver, que oferecem visão premium da lateral do campo, geralmente custam entre SAR 250 e SAR 600.
  • As experiências VIP e VVIP, incluindo acesso ao lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria das partidas envolvendo um dos tradicionais grandes clubes do futebol saudita, os preços podem subir perto do dia do jogo, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível.

Al Ahli x Abha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Ahli e Abha

AHL

AHL - Sequência

RA
E2-2
VSC
D1-3
FUL
E1-1
DIR
V0-1
ALA
V1-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ABH

ABH - Sequência

ALH
D2-1
ALT
D2-3
ALS
D2-2
ALH
D1-2
AOR
D0-0
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Ahli x Abha: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-AhliEmpateAbha
2
1
2
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
5
Abha badge
Abha
ABH
1
FJ
Campeonato Saudita
Abha badge
Abha
ABH
0
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
6
FJ
King Cup
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
1
FJ
Campeonato Saudita
Abha badge
Abha
ABH
2
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
0
FJ
13Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Al Ahli e Abha

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google