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Como conseguir ingressos para AFC Bournemouth x Hull City: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Bournemouth enfrenta o Hull City pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O AFC Bournemouth recebe o Hull City no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

AFC Bournemouth e Hull City tiveram trajetórias competitivas distintas, marcadas por confrontos anteriores na Premier League, como a vitória do Bournemouth por 6 a 1 em casa, em outubro de 2016. O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2022, pela Championship, no Vitality Stadium, quando o Hull City venceu por 1 a 0.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AFC Bournemouth x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa AFC Bournemouth x Hull City pela Premier League?

AFC Bournemouth x Hull City acontece no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

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Premier League - Rodada 14
Vitality Stadium

Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Hull City pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre AFC Bournemouth e Hull City pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: A opção mais direta e confiável é comprar pelos canais oficiais de venda de ingressos do AFC Bournemouth ou do Hull City, conforme as exigências de associação, a pontuação em programas de fidelidade ou a disponibilidade na venda geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos estiverem completamente esgotados nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AFC Bournemouth x Hull City pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre AFC Bournemouth e Hull City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Assentos centrais na arquibancada principal: £ 51 para adultos, mais uma taxa administrativa padrão de £ 2.
  • Ingressos comuns / outras arquibancadas (setores padrão): Geralmente variam de £ 30 a £ 48.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos atrás dos gols e ingressos comuns de revenda: A partir de cerca de £ 150.
  • Assentos nas laterais e ingressos premium de revenda: Frequentemente variam entre £ 195 e £ 334 ou mais.

AFC Bournemouth x Hull City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de AFC Bournemouth e Hull City

O Bournemouth venceu seus últimos cinco jogos oficiais e não sofreu gols nesse período. Na partida mais recente, venceu o Leeds United por 2 a 0 pela Premier League. Nessa sequência, também derrotou o AC Milan por 3 a 0 pela Liga Europa e o Aston Villa por 3 a 0 pela Copa da Liga Inglesa. O Bournemouth marcou dez gols e passou cinco partidas consecutivas sem sofrer nenhum.

O Hull City registrou dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Premier League, sem vencer nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Ipswich Town. A equipe também empatou por 1 a 1 com o Brentford. As derrotas para Fulham e Newcastle United marcaram as duas pontas de uma sequência difícil para o Hull City, que marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

BOU

BOU - Sequência

MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
SPP
V1-3
IPS
V1-2
Gol marcado (sofrido)
13/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
HUL

HUL - Sequência

EVE
E2-2
FUL
D1-0
BRE
E1-1
IPS
E2-2
ARS
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

AFC Bournemouth x Hull City: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em janeiro de 2022, quando o Hull City venceu o Bournemouth por 1 a 0 pela Championship, no Vitality Stadium. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Bournemouth soma duas vitórias, assim como o Hull City, além de um empate. O resultado mais marcante dessa série, porém, foi a vitória do Bournemouth por 6 a 1 em casa, em outubro de 2016, quando as equipes disputavam a Premier League.

Confrontos

BournemouthEmpateHull
1
1
3
Championship
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Hull badge
Hull
HUL
1
FJ
Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
6
Hull badge
Hull
HUL
1
FJ
League One
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Hull badge
Hull
HUL
4
FJ
7Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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