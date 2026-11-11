O AFC Bournemouth recebe o Hull City no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.
AFC Bournemouth e Hull City tiveram trajetórias competitivas distintas, marcadas por confrontos anteriores na Premier League, como a vitória do Bournemouth por 6 a 1 em casa, em outubro de 2016. O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2022, pela Championship, no Vitality Stadium, quando o Hull City venceu por 1 a 0.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AFC Bournemouth x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa AFC Bournemouth x Hull City pela Premier League?
AFC Bournemouth x Hull City acontece no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.
Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Hull City pela Premier League?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre AFC Bournemouth e Hull City pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos: A opção mais direta e confiável é comprar pelos canais oficiais de venda de ingressos do AFC Bournemouth ou do Hull City, conforme as exigências de associação, a pontuação em programas de fidelidade ou a disponibilidade na venda geral.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos estiverem completamente esgotados nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para AFC Bournemouth x Hull City pela Premier League?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre AFC Bournemouth e Hull City pela Premier League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Assentos centrais na arquibancada principal: £ 51 para adultos, mais uma taxa administrativa padrão de £ 2.
- Ingressos comuns / outras arquibancadas (setores padrão): Geralmente variam de £ 30 a £ 48.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos atrás dos gols e ingressos comuns de revenda: A partir de cerca de £ 150.
- Assentos nas laterais e ingressos premium de revenda: Frequentemente variam entre £ 195 e £ 334 ou mais.
AFC Bournemouth x Hull City pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de AFC Bournemouth e Hull City
O Bournemouth venceu seus últimos cinco jogos oficiais e não sofreu gols nesse período. Na partida mais recente, venceu o Leeds United por 2 a 0 pela Premier League. Nessa sequência, também derrotou o AC Milan por 3 a 0 pela Liga Europa e o Aston Villa por 3 a 0 pela Copa da Liga Inglesa. O Bournemouth marcou dez gols e passou cinco partidas consecutivas sem sofrer nenhum.
O Hull City registrou dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Premier League, sem vencer nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Ipswich Town. A equipe também empatou por 1 a 1 com o Brentford. As derrotas para Fulham e Newcastle United marcaram as duas pontas de uma sequência difícil para o Hull City, que marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
AFC Bournemouth x Hull City: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em janeiro de 2022, quando o Hull City venceu o Bournemouth por 1 a 0 pela Championship, no Vitality Stadium. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Bournemouth soma duas vitórias, assim como o Hull City, além de um empate. O resultado mais marcante dessa série, porém, foi a vitória do Bournemouth por 6 a 1 em casa, em outubro de 2016, quando as equipes disputavam a Premier League.