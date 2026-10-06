O Abha enfrenta o Al Shabab na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, no Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz, em Abha.

O Al Shabab tem o retrospecto mais forte nos encontros recentes, com destaque para uma dominante vitória por 5 a 0 quando as equipes se enfrentaram pela última vez na liga. O encontro competitivo mais recente entre os dois ocorreu na King Cup, em setembro de 2025, e terminou em um empate disputado por 2 a 2.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Abha x Al Shabab, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Abha x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Abha x Al Shabab começa no Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, na quinta-feira, 5 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 13 5 de nov. de 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Como comprar ingressos para Abha x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Ao buscar a compra de ingressos para o jogo entre Abha Club e Al Shabab pela Saudi Pro League, você pode utilizar várias opções principais de bilheteria:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Verifique diretamente o portal oficial de ingressos ou os anúncios do Abha Club, já que os clubes mandantes administram a liberação inicial dos ingressos primários para partidas disputadas no Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.

2. Plataformas secundárias de venda de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, os ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Abha x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Abha Club e Al Shabab pela Saudi Pro League variam dependendo de a compra ser feita por canais oficiais primários ou pelo mercado secundário de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Admissão padrão / assentos gerais: Normalmente varia de 10 SAR a 50 SAR , com os regulamentos da liga garantindo que uma parte dos assentos básicos seja disponibilizada a preços acessíveis.

Assentos premium e laterais: Geralmente varia de 50 SAR a 150 SAR para visões superiores ao longo das laterais do campo.

Pacotes VIP e hospitalidade: Variando de 500 SAR a 1.500+ SAR , o que normalmente inclui acesso exclusivo ao lounge e comodidades aprimoradas no dia do jogo.

2. Plataformas secundárias de venda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo listam bilhetes com base na demanda do mercado:

Revenda de admissão geral / atrás do gol: Os preços geralmente começam em torno de 400 SAR+ , impulsionados pela oferta do mercado e pela demanda geral.

Revenda nas laterais e premium: Ingressos em setores laterais preferenciais ou com visão limpa frequentemente variam de 600 SAR a 1.500+ SAR .

Pacotes VIP e de alta demanda: As listagens de revenda para as principais categorias de hospitalidade ou premium podem subir significativamente mais, dependendo da proximidade da partida.

Abha x Al Shabab pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Abha e Al Shabab

O Abha somou dois pontos nos últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, com dois empates e três derrotas. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Al Diriyah, e antes disso perdeu por 2 a 1 para o Al Nassr. Ao longo dessas cinco partidas, o Abha marcou cinco gols e sofreu sete, e não venceu nenhum desses compromissos.

O Al Shabab também está há cinco jogos pela Saudi Pro League sem vencer, com três empates e duas derrotas. Seu último resultado foi um empate por 0 a 0 com o Al-Fayha, e havia empatado por 1 a 1 com o Al Hazem anteriormente nessa sequência. Um empate por 3 a 3 com o Al Riyadh destacou tanto sua ameaça ofensiva quanto suas vulnerabilidades defensivas durante essa série.

Abha x Al Shabab: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu na King Cup, em setembro de 2025, e terminou em 2 a 2. Na Saudi Pro League, o Al Shabab venceu o Abha por 5 a 0 em abril de 2024, quando a partida foi disputada no estádio do Al Shabab. Ao longo dos últimos cinco confrontos diretos, o Al Shabab tem o retrospecto mais forte, com a única vitória do Abha vindo em um triunfo em casa por 2 a 1 em outubro de 2023.