A 25ª temporada da principal competição europeia de futebol de clubes feminino, a Liga dos Campeões Feminina, chega ao seu dramático desfecho no Ullevaal Stadion, em Oslo, no dia 23 de maio. Neste ano, Barcelona e Lyon se enfrentam em Oslo para um final emocionante do torneio da Champions League.

Um público de 38.356 pessoas viu o Arsenal erguer o troféu da Liga dos Campeões Feminina no Estadio Jose Alvalade, em Lisboa, no ano passado, e podemos esperar novamente que os torcedores compareçam aos milhares para o encerramento desta temporada.

Deixe o GOAL guiar você por todas as informações essenciais sobre ingressos, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?

Data Partida (horário do pontapé inicial) Local Ingressos sáb., 23 de maio Barcelona x Lyon (18h CET) Ullevaal Stadion (Oslo, Noruega) Ingressos



MHPArena, de Stuttgart, Hampden Park, de Glasgow, e Ullevaal Stadion, de Oslo, apresentaram candidatura para sediar a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026. O estádio norueguês foi o escolhido pelo Comitê Executivo da UEFA.

O Ullevaal Stadion foi inaugurado em 1926 e, além de receber anualmente a final da Copa da Noruega, também recebe regularmente os jogos da seleção da Noruega em casa. Com capacidade para até 28.000 pessoas, é o maior estádio de futebol da Noruega.

Como casa de shows, o Ullevaal Stadion já recebeu inúmeras estrelas globais da música, incluindo Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden e Bruce Springsteen, além das lendas norueguesas A-Ha.

Como comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026

Para a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026, foi usado um sistema de sorteio para a distribuição de ingressos oficiais ao público em geral. O período de inscrição foi aberto no site da UEFA em 16 de março e encerrado em 1º de abril.

Embora a janela geral de vendas possa estar encerrada, lotes adicionais de última hora ou alocações específicas dos clubes para os dois finalistas ficarão disponíveis ao longo de maio, por meio do portal oficial de ingressos da UEFA.

Além de comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões Feminina pelos canais oficiais, os torcedores também têm a opção de adquiri-los no mercado secundário, como no StubHub, para ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?

Para a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026 no Ullevaal Stadion, em Oslo, a UEFA categorizou os preços dos ingressos da seguinte forma:

Categoria 1: Localizada nas arquibancadas principal e oposta - a partir de €70

Localizada nas arquibancadas principal e oposta - a partir de €70 Categoria 2: Localizada nos cantos do estádio - a partir de €40

Localizada nos cantos do estádio - a partir de €40 Categoria 3: Localizada atrás dos gols - a partir de €20

Lembre-se de acompanhar o portal oficial de ingressos da UEFA para mais informações e também sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?

A UEFA está oferecendo uma experiência "Sports Bar", disponível a partir de €450 por pessoa, como sua principal opção de hospitalidade para a final da Liga dos Campeões Feminina.

Os detalhes completos desse pacote premium podem ser encontrados no site oficial da UEFA.

O Sports Bar está localizado no canto da arquibancada principal (Nível 4), e o pacote inclui os seguintes benefícios:

Assento de Categoria 1 na arquibancada principal

O serviço de hospitalidade começa duas horas antes do pontapé inicial e se estende por 60 minutos após a partida

Seleção de pratos locais e internacionais

Vinho, cerveja e refrigerantes incluídos

O que esperar da final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?

Esta será a segunda vez, desde que a final da Liga dos Campeões Feminina passou a ser disputada em jogo único, que a partida de encerramento da competição acontecerá em solo escandinavo. Em maio de 2021, o Barcelona venceu o Chelsea por 4 a 0 na Suécia, no Gamla Ullevi, em Gotemburgo.

Aquele seria o primeiro dos três triunfos do Barcelona no maior palco da Europa, já que também levantou a taça após conquistar títulos consecutivos em 2023 e 2024. Apesar de ter chegado a uma quinta final consecutiva da Liga dos Campeões Feminina em 2025, o gigante espanhol foi destronado pelo Arsenal, que conquistou o título em Lisboa graças ao gol de Stina Blackstenius no segundo tempo.

A campanha do título do Arsenal na temporada passada veio como um alívio bem-vindo para os fãs da WSL, já que foi apenas a segunda vez na história que um clube inglês reinou soberano na competição continental. O Arsenal também havia garantido o primeiro título para um clube inglês ao conquistar o torneio em 2007, com um time que incluía Karen Carney, Lianne Sanderson e Rachel Yankey.

Embora Arsenal e Barcelona tenham conquistado os títulos mais recentes da Liga dos Campeões Feminina, eles ainda estão bem atrás da equipe mais vitoriosa da história da competição. O Lyon protagonizou uma famosa sequência de cinco anos de glórias na Europa entre 2016 e 2020 e já foi coroado campeão da Champions League oito vezes no total.