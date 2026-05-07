O título da Copa da Escócia estará em jogo no Hampden Park em 23 de maio, com Celtic x Dunfermline na 141ª edição.

Há 12 meses, o Aberdeen ganhou as manchetes ao surpreender o Celtic para conquistar a Copa da Escócia. Em um confronto épico, os Dons marcaram um gol de empate no fim antes de manterem a calma em uma emocionante disputa por pênaltis.

Deixe o GOAL guiar você por todas as informações essenciais sobre ingressos para a Copa da Escócia, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é a final da Copa da Escócia de 2026?

Data Partida (horário de início) Local Ingressos sáb., 23 de maio Celtic x Dunfermline (15h BST) Hampden Park (Glasgow) Ingressos

Como comprar ingressos para a final da Copa da Escócia de 2026

Os dois clubes participantes da final da Copa da Escócia venderão ingressos por meio de seus respectivos sites oficiais. Os ingressos também podem ser comprados no site da Scottish FA.

Esteja ciente de que a capacidade é limitada, e a demanda frequentemente supera a carga disponível. Cada um dos dois finalistas deve receber aproximadamente de 20.000 a 25.000 ingressos.

Além de comprar ingressos para a Copa da Escócia pelos canais oficiais, os torcedores também têm a opção de adquiri-los no mercado secundário. O StubHub é um dos principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a final da Copa da Escócia de 2026?

Como era de se esperar, a demanda por ingressos da Copa da Escócia cresce à medida que a competição avança e atinge o pico quando chegamos à final de maio.

Embora os detalhes oficiais da final de 2026 ainda não tenham sido confirmados, os preços do Hampden Park no ano passado servem como um bom guia e foram os seguintes:

Setor Preço adulto Preço com desconto Arquibancadas norte e sul £45-£50 £25-£30 Arquibancadas leste e oeste £35-£40 £20-£25

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes mais perto da data, para informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será a final da Copa da Escócia de 2026?

Hampden Park

O Hampden Park, atualmente conhecido como Barclays Hampden por razões de patrocínio, é um estádio de futebol em Glasgow, Escócia. Além de ser a casa da seleção escocesa de futebol, o atual Hampden Park recebe regularmente a final da Copa da Escócia, assim como as semifinais, desde 1903.

Embora a capacidade atual do Hampden Park seja de 51.866, o recorde de público é de impressionantes 149.547 em um jogo internacional entre Escócia e Inglaterra em 1937.

O Hampden Park já recebeu seis grandes finais europeias de clubes. A primeira delas foi a final da Copa dos Campeões Europeus de 1960 entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt, vencida pelo Real Madrid por 7 a 3.

A partida é lembrada, de forma famosa, pelo hat-trick de Alfredo Di Stefano e pelos quatro gols de Ferenc Puskás. 127.621 torcedores compareceram ao jogo, que segue sendo o recorde de público de uma final europeia de futebol.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para a final da Copa da Escócia de 2026?

Os pacotes oficiais de hospitalidade para a final da Copa da Escócia de 2026 no Hampden Park variam de assentos premium a camarotes privativos. Embora os detalhes exatos só sejam definidos mais perto do dia do jogo, os pacotes oferecidos anteriormente incluíam o seguinte:

Superbox: (a partir de £675 por pessoa) A experiência de nível mais alto, com recepção com champanhe e opções de alta gastronomia. Um encontro com uma antiga lenda do futebol e assentos em varanda privativa na linha do meio-campo.

(a partir de £675 por pessoa) A experiência de nível mais alto, com recepção com champanhe e opções de alta gastronomia. Um encontro com uma antiga lenda do futebol e assentos em varanda privativa na linha do meio-campo. Skyboxes: (a partir de £499 por pessoa) Visualização privativa e jantar para grupos, com equipe de atendimento dedicada e acesso a varandas privativas.

(a partir de £499 por pessoa) Visualização privativa e jantar para grupos, com equipe de atendimento dedicada e acesso a varandas privativas. Hampden Suites: (a partir de £369 por pessoa) Acesso ao lounge pré-jogo com uma atmosfera social vibrante. Uma refeição de três pratos está incluída, junto com bar liberado, com cerveja, vinho e refrigerantes, uma sessão de perguntas e respostas com um ex-jogador e assentos acolchoados na arquibancada sul.

(a partir de £369 por pessoa) Acesso ao lounge pré-jogo com uma atmosfera social vibrante. Uma refeição de três pratos está incluída, junto com bar liberado, com cerveja, vinho e refrigerantes, uma sessão de perguntas e respostas com um ex-jogador e assentos acolchoados na arquibancada sul. Premium Seats: (a partir de £150 por pessoa) Uma opção mais acessível, com acesso ao lounge pré-jogo, uma bebida cortesia na chegada, comida disponível para compra e assentos executivos na arquibancada norte ou sul.

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