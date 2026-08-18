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Supercopa da Alemanha
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBayern de Munique
Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets
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Como conseguir ingressos para a DFL-Supercup 2026: Dortmund x Bayern de Munique, informações de 22 de agosto, Signal Iduna Park e mais

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Tickets
Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund
Bayern de Munique

Você pode estar a caminho de Dortmund para um dos destaques do calendário do futebol alemão

Os ingressos para a Supercopa da DFL de 2026 já estão à venda para Borussia Dortmund x Bayern de Munique no Signal Iduna Park neste sábado, 22 de agosto, com início às 20h30 no horário local. Oficialmente a Franz Beckenbauer Supercup, renomeada em homenagem à lenda alemã falecida, a abertura da temporada coloca frente a frente o Bayern, vencedor da dobradinha, e o Borussia Dortmund, vice-campeão da Bundesliga, na disputa pelo primeiro título da campanha, com transmissão para cerca de 200 países em todo o mundo.

Este será o décimo encontro entre os dois gigantes do Der Klassiker na Supercopa, com o Bayern em ligeira vantagem por 5 a 4, e o primeiro desde 2021. O BVB começa como azarão após a 14ª dobradinha de liga e copa do Bayern, mas o fator casa diante do Muro Amarelo muda tudo. GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos de última hora para a Supercopa da DFL antes de sábado.

Quando será a Supercopa da DFL: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

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Supercopa da Alemanha - Final
Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para a Supercopa da DFL: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Como clube mandante, o Borussia Dortmund administrou a venda oficial de ingressos pela BVB Ticket Shop em três fases: os detentores de carnê reservaram seus lugares de 9 a 12 de julho, a pré-venda para sócios foi aberta em 10 de julho com limite de quatro ingressos, e a venda geral começou em 14 de julho. Os torcedores do Bayern de Munique solicitaram ingressos para o setor visitante por meio de um sorteio na FC Bayern Ticket Shop, aberto ainda em maio, imediatamente após o anúncio do local da partida.

Com o jogo agora a poucos dias de distância, essas janelas oficiais já se encerraram há muito tempo, então os mercados de revenda verificados são a alternativa realista de última hora. StubHub e plataformas protegidas semelhantes listam os lugares restantes por todo o estádio até o dia do jogo, com garantias ao comprador incluídas; vale apenas observar que os ingressos de revenda raramente garantem em qual setor de torcida você vai se sentar, então verifique os detalhes do anúncio antes de comprar. Evite completamente vendedores não oficiais nas redes sociais, já que partidas do Klassiker são um ímã para fraudes com ingressos.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da DFL: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Como a Franz Beckenbauer Supercup é organizada diretamente pela Liga Alemã de Futebol, os preços de face são deliberadamente mantidos baixos para tornar o futebol acessível. Os preços oficiais variaram de € 16,50 a € 38,50, estruturados da seguinte forma:

  • Em pé: € 16,50, a famosa experiência nas arquibancadas do maior estádio da Alemanha
  • Sentado (categoria de preço 5): € 31,90
  • Sentado (categoria de preço 4): € 38,50

Com as cotas oficiais já esgotadas, os preços de revenda para os lugares restantes atualmente começam em cerca de € 85 a € 100 e sobem para os setores centrais com assento, ainda modestos para os padrões de um jogo dessa magnitude. Os preços tendem a mudar nas 48 horas finais, às vezes para baixo, à medida que os vendedores se desfazem de ingressos extras, então vale a pena conferir a disponibilidade atual até o pontapé inicial.

Onde será disputada a Supercopa da DFL? Tudo o que você precisa saber sobre o Signal Iduna Park

O Signal Iduna Park, historicamente conhecido como Westfalenstadion, é o maior estádio da Alemanha e casa do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974. Nos jogos do BVB, sua capacidade é de 81.365 torcedores entre setores sentados e em pé, caindo para 65.829 em partidas internacionais com todos os lugares sentados. Seu coração pulsante é a Südtribüne, o setor sul com capacidade para 24.454 pessoas, a maior arquibancada em pé do futebol europeu e apelidada de Die Gelbe Wand, o Muro Amarelo, pelo paredão de barulho e cor que produz.

Poucos estádios carregam tanta tradição: o Signal Iduna Park recebeu partidas das Copas do Mundo da FIFA de 1974 e 2006 e da Euro 2024, sediou a final da Copa da Uefa de 2001 e regularmente abriga jogos da seleção da Alemanha. Um Klassiker sob seus refletores, com um troféu em disputa, é o mais próximo possível de um dia de jogo perfeito no futebol europeu.

Quem são os vencedores recentes da Supercopa da DFL?

O Bayern de Munique domina a história recente da competição, embora os torcedores do Dortmund observem que a última vez que levantaram o troféu também foi contra o Bayern:

Ano

Vencedores

Vice-campeões

Placar

2025

Bayern de Munique

VfB Stuttgart

2-1

2024

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

4-3 nos pênaltis

2023

RB Leipzig

Bayern de Munique

3-0

2022

Bayern de Munique

RB Leipzig

5-3

2021

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

3-1

2020

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

3-2

2019

Borussia Dortmund

Bayern de Munique

2-0

2018

Bayern de Munique

Eintracht Frankfurt

5-0

2017

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

5-4 nos pênaltis

2016

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

2-0

Supercopa da DFL: Borussia Dortmund x Bayern de Munique: tudo o que você precisa saber

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: forma

BVB

BVB - Sequência

F95
D2-1
OSA
D1-0
FCT
V0-1
ARS
D2-3
ROM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCB

FCB - Sequência

REG
V0-15
JEJ
V2-1
AVL
V2-1
RBL
V3-1
HDH
V2-4
Gol marcado (sofrido)
26/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Borussia DortmundEmpateBayern de Munique
1
2
2
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: notícias das equipes

Escalações de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formação
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
4-2-3-1
G. KobelG. KobelR. BensebainiR. BensebainiJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonK. KaretsasK. KaretsasJ. BellinghamJ. BellinghamS. InacioS. InacioJ. RyersonJ. RyersonF. NmechaF. NmechaD. SvenssonD. SvenssonS. GuirassyS. GuirassyM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerJ. StanisicJ. StanisicM. KimM. KimA. PavlovicA. PavlovicN. BrownN. BrownJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazH. KaneH. Kane
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Time titular

Bayern de Munique

Reservas

Técnico

  • N. Kovac
  • V. Kompany


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