Os ingressos para a Supercopa da DFL de 2026 já estão à venda para Borussia Dortmund x Bayern de Munique no Signal Iduna Park neste sábado, 22 de agosto, com início às 20h30 no horário local. Oficialmente a Franz Beckenbauer Supercup, renomeada em homenagem à lenda alemã falecida, a abertura da temporada coloca frente a frente o Bayern, vencedor da dobradinha, e o Borussia Dortmund, vice-campeão da Bundesliga, na disputa pelo primeiro título da campanha, com transmissão para cerca de 200 países em todo o mundo.
Este será o décimo encontro entre os dois gigantes do Der Klassiker na Supercopa, com o Bayern em ligeira vantagem por 5 a 4, e o primeiro desde 2021. O BVB começa como azarão após a 14ª dobradinha de liga e copa do Bayern, mas o fator casa diante do Muro Amarelo muda tudo. GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos de última hora para a Supercopa da DFL antes de sábado.
Quando será a Supercopa da DFL: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?
Como comprar ingressos para a Supercopa da DFL: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?
Como clube mandante, o Borussia Dortmund administrou a venda oficial de ingressos pela BVB Ticket Shop em três fases: os detentores de carnê reservaram seus lugares de 9 a 12 de julho, a pré-venda para sócios foi aberta em 10 de julho com limite de quatro ingressos, e a venda geral começou em 14 de julho. Os torcedores do Bayern de Munique solicitaram ingressos para o setor visitante por meio de um sorteio na FC Bayern Ticket Shop, aberto ainda em maio, imediatamente após o anúncio do local da partida.
Com o jogo agora a poucos dias de distância, essas janelas oficiais já se encerraram há muito tempo, então os mercados de revenda verificados são a alternativa realista de última hora. StubHub e plataformas protegidas semelhantes listam os lugares restantes por todo o estádio até o dia do jogo, com garantias ao comprador incluídas; vale apenas observar que os ingressos de revenda raramente garantem em qual setor de torcida você vai se sentar, então verifique os detalhes do anúncio antes de comprar. Evite completamente vendedores não oficiais nas redes sociais, já que partidas do Klassiker são um ímã para fraudes com ingressos.
Quanto custam os ingressos para a Supercopa da DFL: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?
Como a Franz Beckenbauer Supercup é organizada diretamente pela Liga Alemã de Futebol, os preços de face são deliberadamente mantidos baixos para tornar o futebol acessível. Os preços oficiais variaram de € 16,50 a € 38,50, estruturados da seguinte forma:
- Em pé: € 16,50, a famosa experiência nas arquibancadas do maior estádio da Alemanha
- Sentado (categoria de preço 5): € 31,90
- Sentado (categoria de preço 4): € 38,50
Com as cotas oficiais já esgotadas, os preços de revenda para os lugares restantes atualmente começam em cerca de € 85 a € 100 e sobem para os setores centrais com assento, ainda modestos para os padrões de um jogo dessa magnitude. Os preços tendem a mudar nas 48 horas finais, às vezes para baixo, à medida que os vendedores se desfazem de ingressos extras, então vale a pena conferir a disponibilidade atual até o pontapé inicial.
Onde será disputada a Supercopa da DFL? Tudo o que você precisa saber sobre o Signal Iduna Park
O Signal Iduna Park, historicamente conhecido como Westfalenstadion, é o maior estádio da Alemanha e casa do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974. Nos jogos do BVB, sua capacidade é de 81.365 torcedores entre setores sentados e em pé, caindo para 65.829 em partidas internacionais com todos os lugares sentados. Seu coração pulsante é a Südtribüne, o setor sul com capacidade para 24.454 pessoas, a maior arquibancada em pé do futebol europeu e apelidada de Die Gelbe Wand, o Muro Amarelo, pelo paredão de barulho e cor que produz.
Poucos estádios carregam tanta tradição: o Signal Iduna Park recebeu partidas das Copas do Mundo da FIFA de 1974 e 2006 e da Euro 2024, sediou a final da Copa da Uefa de 2001 e regularmente abriga jogos da seleção da Alemanha. Um Klassiker sob seus refletores, com um troféu em disputa, é o mais próximo possível de um dia de jogo perfeito no futebol europeu.
Quem são os vencedores recentes da Supercopa da DFL?
O Bayern de Munique domina a história recente da competição, embora os torcedores do Dortmund observem que a última vez que levantaram o troféu também foi contra o Bayern:
Ano
Vencedores
Vice-campeões
Placar
2025
Bayern de Munique
VfB Stuttgart
2-1
2024
Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
4-3 nos pênaltis
2023
RB Leipzig
Bayern de Munique
3-0
2022
Bayern de Munique
RB Leipzig
5-3
2021
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
3-1
2020
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
3-2
2019
Borussia Dortmund
Bayern de Munique
2-0
2018
Bayern de Munique
Eintracht Frankfurt
5-0
2017
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
5-4 nos pênaltis
2016
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
2-0
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Time titular
Reservas
Técnico
- N. Kovac
- V. Kompany