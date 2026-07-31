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Supercopa da Inglaterra
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Como conseguir ingressos para a Community Shield de 2026: ingressos para Arsenal x Manchester City, preços de última hora em Cardiff e mais

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Arsenal x Manchester City
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Manchester City
Supercopa da Inglaterra

Veja como você pode estar na capital galesa para a tradicional abertura da temporada

A rivalidade entre Arsenal e Manchester City se intensificou recentemente, e os dois gigantes da Premier League voltam a se enfrentar em 16 de agosto, em Cardiff. Os campeões da liga da temporada passada e os vencedores da FA Cup estão de olho na glória da Community Shield, e você pode estar lá para acompanhar esse duelo épico.

Com The Weeknd se apresentando para suas legiões de fãs no Wembley Stadium entre 14 e 19 de agosto, a Community Shield volta ao Millennium Stadium pela primeira vez desde 2006.

Arsenal e Manchester City se enfrentaram pela última vez pelo título da Community Shield em 2023. Perdendo até os acréscimos finais, o Arsenal arrancou um empate dramático com Leandro Trossard aos 101 minutos. O Arsenal então converteu suas quatro cobranças de pênalti, enquanto o City desperdiçou duas, para ficar com a taça.

Deixe o GOAL guiar você por todas as informações vitais sobre ingressos para a Community Shield, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

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Supercopa da Inglaterra - Final
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Como comprar ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City

Os ingressos para a FA Community Shield de 2026 puderam ser comprados por membros dos clubes diretamente por meio dos portais oficiais de venda de ingressos de Arsenal e Manchester City. Para não membros, os lugares puderam ser obtidos por meio de parceiros oficiais de hospitalidade e plataformas verificadas de revenda, como a StubHub.

Tanto Arsenal quanto Manchester City receberam cerca de 26.000 lugares cada para o duelo no Millennium Stadium, e os ingressos foram colocados à venda em várias fases, dependendo da categoria de associação, em seus próprios sites. A partir de 16 de julho para torcedores do Manchester City e de 20 de julho para torcedores do Arsenal.

Quanto custam os ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Os ingressos oficiais pelo valor de face para a FA Community Shield de 2026 variaram de £30 a £75 para adultos, com a seguinte divisão:

  • Premium: £75
  • Categoria 1: £55
  • Categoria 2: £45
  • Categoria 3: £35
  • Categoria 4: £30
  • Cadeira de rodas / Acessibilidade: £30

Obs.: também havia concessões disponíveis para "maiores de 65 anos" e "menores de 16 anos"

Acompanhe os portais de ingressos dos clubes mais perto da data para obter informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para consultar a disponibilidade atual.

Onde será realizada a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Millennium Stadium (Cardiff)

O Millennium Stadium, conhecido desde 2016 como Principality Stadium por razões de patrocínio, é o estádio nacional do País de Gales, localizado em Cardiff, e tem capacidade para mais de 73.000 pessoas. Além de ser a casa da seleção galesa de rugby union, ele também já recebeu partidas internacionais de seleções nacionais de futebol.

O estádio, que foi inicialmente construído para a Copa do Mundo de Rugby de 1999, recebeu sua primeira partida internacional de rugby union em junho de 1999, quando o País de Gales venceu a África do Sul em um amistoso de verão. O palco de Cardiff também assumiria as responsabilidades do futebol enquanto o Wembley Stadium estava sendo remodelado na virada do milênio, recebendo finais da FA Cup, da League Cup e dos play-offs da Football League, além de jogos da Community Shield.

Durante os seis anos anteriores em que o Millennium Stadium foi sede da Community Shield, entre 2001 e 2006, o Arsenal participou em quatro ocasiões, vencendo duas vezes, 1 a 0 contra o Liverpool em 2002 e 3 a 1 contra o Manchester United em 2004, e terminando como vice em duas. Embora este seja o primeiro jogo do Manchester City pela Community Shield no estádio de Cardiff, o clube disputou ali um classificatório da Copa da Uefa contra o time galês Total Network Solutions (TNS) em 2003, vencendo por 2 a 0.

Quem são os vencedores recentes da Community Shield?

Ano

Vencedores

Vice-campeões

Placar

2025

Crystal Palace

Liverpool

3-2 (pêns)

2024

Manchester City

Manchester United

7-6 (pêns)

2023

Arsenal

Manchester City

4-1 (pêns)

2022

Liverpool

Manchester City

3-1

2021

Leicester City

Manchester City

1-0

2020

Arsenal

Liverpool

5-4 (pêns)

2019

Manchester City

Liverpool

5-4 (pêns)

2018

Manchester City

Chelsea

2-0

2017

Arsenal

Chelsea

4-1 (pêns)

2016

Manchester United

Leicester City

2-1

Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City - Tudo o que você precisa saber

Arsenal x Manchester City: Forma

ARS

ARS - Sequência

PSG
D1-1
GIR
V1-4
BET
D1-3
BVB
V2-3
COM
V1-1
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
MCI

MCI - Sequência

BOU
E1-1
AVL
D1-2
INT
D1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Arsenal x Manchester City: Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

ArsenalEmpateManchester City
1
2
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FJ
9Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Arsenal x Manchester City: Notícias das equipes

Escalações de Arsenal x Manchester City

4-3-3
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
D. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielC. MosqueraC. MosqueraM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. GuimaraesB. GuimaraesM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeK. HavertzK. HavertzC. TzolisC. TzolisG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasJ. GvardiolJ. GvardiolN. O'ReillyN. O'ReillyA. KhusanovA. KhusanovM. KovacicM. KovacicJ. DokuJ. DokuE. AndersonE. AndersonA. SemenyoA. SemenyoP. FodenP. FodenE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
Arsenal

Time titular

Manchester City

Reservas

Técnico

  • M. Arteta
  • E. Maresca


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