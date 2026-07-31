A rivalidade entre Arsenal e Manchester City se intensificou recentemente, e os dois gigantes da Premier League voltam a se enfrentar em 16 de agosto, em Cardiff. Os campeões da liga da temporada passada e os vencedores da FA Cup estão de olho na glória da Community Shield, e você pode estar lá para acompanhar esse duelo épico.
Com The Weeknd se apresentando para suas legiões de fãs no Wembley Stadium entre 14 e 19 de agosto, a Community Shield volta ao Millennium Stadium pela primeira vez desde 2006.
Arsenal e Manchester City se enfrentaram pela última vez pelo título da Community Shield em 2023. Perdendo até os acréscimos finais, o Arsenal arrancou um empate dramático com Leandro Trossard aos 101 minutos. O Arsenal então converteu suas quatro cobranças de pênalti, enquanto o City desperdiçou duas, para ficar com a taça.
Deixe o GOAL guiar você por todas as informações vitais sobre ingressos para a Community Shield, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quando é a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?
Como comprar ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City
Os ingressos para a FA Community Shield de 2026 puderam ser comprados por membros dos clubes diretamente por meio dos portais oficiais de venda de ingressos de Arsenal e Manchester City. Para não membros, os lugares puderam ser obtidos por meio de parceiros oficiais de hospitalidade e plataformas verificadas de revenda, como a StubHub.
Tanto Arsenal quanto Manchester City receberam cerca de 26.000 lugares cada para o duelo no Millennium Stadium, e os ingressos foram colocados à venda em várias fases, dependendo da categoria de associação, em seus próprios sites. A partir de 16 de julho para torcedores do Manchester City e de 20 de julho para torcedores do Arsenal.
Quanto custam os ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?
Os ingressos oficiais pelo valor de face para a FA Community Shield de 2026 variaram de £30 a £75 para adultos, com a seguinte divisão:
- Premium: £75
- Categoria 1: £55
- Categoria 2: £45
- Categoria 3: £35
- Categoria 4: £30
- Cadeira de rodas / Acessibilidade: £30
Obs.: também havia concessões disponíveis para "maiores de 65 anos" e "menores de 16 anos"
Acompanhe os portais de ingressos dos clubes mais perto da data para obter informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para consultar a disponibilidade atual.
Onde será realizada a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?
Millennium Stadium (Cardiff)
O Millennium Stadium, conhecido desde 2016 como Principality Stadium por razões de patrocínio, é o estádio nacional do País de Gales, localizado em Cardiff, e tem capacidade para mais de 73.000 pessoas. Além de ser a casa da seleção galesa de rugby union, ele também já recebeu partidas internacionais de seleções nacionais de futebol.
O estádio, que foi inicialmente construído para a Copa do Mundo de Rugby de 1999, recebeu sua primeira partida internacional de rugby union em junho de 1999, quando o País de Gales venceu a África do Sul em um amistoso de verão. O palco de Cardiff também assumiria as responsabilidades do futebol enquanto o Wembley Stadium estava sendo remodelado na virada do milênio, recebendo finais da FA Cup, da League Cup e dos play-offs da Football League, além de jogos da Community Shield.
Durante os seis anos anteriores em que o Millennium Stadium foi sede da Community Shield, entre 2001 e 2006, o Arsenal participou em quatro ocasiões, vencendo duas vezes, 1 a 0 contra o Liverpool em 2002 e 3 a 1 contra o Manchester United em 2004, e terminando como vice em duas. Embora este seja o primeiro jogo do Manchester City pela Community Shield no estádio de Cardiff, o clube disputou ali um classificatório da Copa da Uefa contra o time galês Total Network Solutions (TNS) em 2003, vencendo por 2 a 0.
Quem são os vencedores recentes da Community Shield?
Ano
Vencedores
Vice-campeões
Placar
2025
Crystal Palace
Liverpool
3-2 (pêns)
2024
Manchester City
Manchester United
7-6 (pêns)
2023
Arsenal
Manchester City
4-1 (pêns)
2022
Liverpool
Manchester City
3-1
2021
Leicester City
Manchester City
1-0
2020
Arsenal
Liverpool
5-4 (pêns)
2019
Manchester City
Liverpool
5-4 (pêns)
2018
Manchester City
Chelsea
2-0
2017
Arsenal
Chelsea
4-1 (pêns)
2016
Manchester United
Leicester City
2-1
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Reservas
Técnico
- M. Arteta
- E. Maresca