A rivalidade entre Arsenal e Manchester City se intensificou recentemente, e os dois gigantes da Premier League voltam a se enfrentar em 16 de agosto, em Cardiff. Os campeões da liga da temporada passada e os vencedores da FA Cup estão de olho na glória da Community Shield, e você pode estar lá para acompanhar esse duelo épico.

Com The Weeknd se apresentando para suas legiões de fãs no Wembley Stadium entre 14 e 19 de agosto, a Community Shield volta ao Millennium Stadium pela primeira vez desde 2006.

Arsenal e Manchester City se enfrentaram pela última vez pelo título da Community Shield em 2023. Perdendo até os acréscimos finais, o Arsenal arrancou um empate dramático com Leandro Trossard aos 101 minutos. O Arsenal então converteu suas quatro cobranças de pênalti, enquanto o City desperdiçou duas, para ficar com a taça.



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Quando é a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Como comprar ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City

Os ingressos para a FA Community Shield de 2026 puderam ser comprados por membros dos clubes diretamente por meio dos portais oficiais de venda de ingressos de Arsenal e Manchester City. Para não membros, os lugares puderam ser obtidos por meio de parceiros oficiais de hospitalidade e plataformas verificadas de revenda, como a StubHub.

Tanto Arsenal quanto Manchester City receberam cerca de 26.000 lugares cada para o duelo no Millennium Stadium, e os ingressos foram colocados à venda em várias fases, dependendo da categoria de associação, em seus próprios sites. A partir de 16 de julho para torcedores do Manchester City e de 20 de julho para torcedores do Arsenal.

Quanto custam os ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Os ingressos oficiais pelo valor de face para a FA Community Shield de 2026 variaram de £30 a £75 para adultos, com a seguinte divisão:

Premium: £75

Categoria 1: £55

Categoria 2: £45

Categoria 3: £35

Categoria 4: £30

Cadeira de rodas / Acessibilidade: £30

Obs.: também havia concessões disponíveis para "maiores de 65 anos" e "menores de 16 anos"

Acompanhe os portais de ingressos dos clubes mais perto da data para obter informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para consultar a disponibilidade atual.

Onde será realizada a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Millennium Stadium (Cardiff)

O Millennium Stadium, conhecido desde 2016 como Principality Stadium por razões de patrocínio, é o estádio nacional do País de Gales, localizado em Cardiff, e tem capacidade para mais de 73.000 pessoas. Além de ser a casa da seleção galesa de rugby union, ele também já recebeu partidas internacionais de seleções nacionais de futebol.

O estádio, que foi inicialmente construído para a Copa do Mundo de Rugby de 1999, recebeu sua primeira partida internacional de rugby union em junho de 1999, quando o País de Gales venceu a África do Sul em um amistoso de verão. O palco de Cardiff também assumiria as responsabilidades do futebol enquanto o Wembley Stadium estava sendo remodelado na virada do milênio, recebendo finais da FA Cup, da League Cup e dos play-offs da Football League, além de jogos da Community Shield.

Durante os seis anos anteriores em que o Millennium Stadium foi sede da Community Shield, entre 2001 e 2006, o Arsenal participou em quatro ocasiões, vencendo duas vezes, 1 a 0 contra o Liverpool em 2002 e 3 a 1 contra o Manchester United em 2004, e terminando como vice em duas. Embora este seja o primeiro jogo do Manchester City pela Community Shield no estádio de Cardiff, o clube disputou ali um classificatório da Copa da Uefa contra o time galês Total Network Solutions (TNS) em 2003, vencendo por 2 a 0.

Quem são os vencedores recentes da Community Shield?

Ano Vencedores Vice-campeões Placar 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (pêns) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (pêns) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (pêns) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (pêns) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (pêns) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (pêns) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

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