No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em maio de 2026, o Aston Villa conquistou uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o Manchester City no Etihad Stadium, encerrando a temporada anterior.
Os confrontos recentes entre os dois clubes têm sido muito equilibrados: quatro dos últimos cinco jogos pela Premier League foram decididos por apenas um gol de diferença.
Quando começa Aston Villa x Manchester City pela Premier League?
Como comprar ingressos para Aston Villa x Manchester City pela Premier League?
Para comprar ingressos para o jogo da Premier League entre Aston Villa e Manchester City no Villa Park, há várias opções, dependendo da disponibilidade e da sua condição de sócio:
1. Canais oficiais de venda (bilheteria do Aston Villa)
- Associação ao clube (sócios Claret & Cub): É a maneira mais segura e confiável de comprar ingressos comuns diretamente pelo preço original. O Aston Villa libera os ingressos primeiro para os sócios oficiais, com direito a um ingresso por pessoa.
- Cota para titulares de carnê de temporada: Quem tem um carnê de temporada ativo muitas vezes pode comprar ingressos adicionais para familiares ou amigos em uma etapa posterior de vendas, antes da abertura ao público.
- Venda ao público: Os ingressos comuns restantes são colocados à venda para o público mais perto do dia do jogo. No entanto, partidas muito procuradas contra adversários de ponta como o Manchester City raramente chegam a essa etapa, e os ingressos costumam se esgotar durante a venda para sócios.
2. Setor oficial da torcida visitante (torcedores do Manchester City)
- Associação Cityzens Matchday: Quem deseja ficar no setor visitante precisa comprar o ingresso pelo portal oficial de vendas do Manchester City. Os ingressos para esse setor são restritos a sócios oficiais e titulares de carnê de temporada com pontos de fidelidade suficientes.
3. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos como a StubHub frequentemente oferecem lugares anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam diferir do valor original.
Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Manchester City pela Premier League?
Os preços dos ingressos para Aston Villa x Manchester City pela Premier League, no Villa Park, variam conforme a compra seja feita diretamente com o clube ou por plataformas de revenda. Por ser uma partida de grande destaque contra o Manchester City, o jogo está na categoria de ingressos mais alta do Aston Villa (Categoria 1).
1. Ingressos comprados diretamente (bilheteria do Aston Villa)
Os preços oficiais para o dia do jogo nas diferentes áreas do Villa Park (zonas 1 a 4) são aproximadamente os seguintes:
- Ingressos comuns para adultos:£ 60 a £ 100 ou mais, dependendo da área do estádio (por exemplo, Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End ou North Stand) e da condição de sócio.
- Ingressos com desconto (maiores de 66 anos, menores de 21 anos e integrantes das Forças Armadas):£ 45 a £ 75
- Menores de 18 anos:£ 30 a £ 50
- Setor visitante (cota do Manchester City): As regras da Premier League limitam o preço dos ingressos para torcedores visitantes a £ 30 para adultos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Como os ingressos comuns para partidas muito procuradas contra adversários de ponta geralmente se esgotam durante a venda oficial para sócios, os preços em plataformas de revenda como aStubHubvariam conforme a demanda:
- Preços iniciais: Ingressos comuns geralmente começam em torno de £ 95 a £ 120 nas plataformas de revenda.
- Preços médios: Lugares centrais no anel inferior ou nas laterais custam, em média, £ 150 a £ 250 ou mais.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: Os pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo começam em aproximadamente £ 200 a £ 350 ou mais por pessoa.
Aston Villa x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Aston Villa e Manchester City
O Aston Villa venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, empatou um e perdeu outro, somando três vitórias, um empate e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o Tottenham Hotspur fora de casa por 3 a 2 pela Premier League. Nessa sequência, também derrotou o Club Brugge por 3 a 2 na Champions League. A única derrota no período foi para o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 no Villa Park. Nessas cinco partidas, o Villa marcou nove gols e sofreu oito, números que refletem tanto sua disposição ofensiva quanto certa vulnerabilidade defensiva.
O Manchester City vive grande fase: venceu os últimos cinco jogos disputados pela Premier League, pela Copa da Liga Inglesa e pela Champions League, com cinco vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. O resultado mais recente foi a vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland pela Premier League. O time também marcou cinco gols contra o Norwich City na Copa da Liga Inglesa. Ao todo, o City fez 13 gols e sofreu apenas quatro nessas cinco partidas, embora três deles tenham sido no último jogo. A sequência de vitórias inclui um triunfo por 1 a 0 fora de casa sobre o Manchester United pela liga, o que destaca a regularidade da equipe de Maresca como visitante.
Aston Villa x Manchester City: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Premier League em maio de 2026, quando o Aston Villa venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium e impôs uma derrota ao City em um resultado importante na reta final da temporada. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Premier League, o Villa venceu três vezes e o City, duas. Nesse período, cada equipe marcou nove gols. O retrospecto recente tem sido especialmente equilibrado, com quatro dos últimos cinco jogos decididos por um gol de diferença.