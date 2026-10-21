No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em maio de 2026, o Aston Villa conquistou uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o Manchester City no Etihad Stadium, encerrando a temporada anterior.

Os confrontos recentes entre os dois clubes têm sido muito equilibrados: quatro dos últimos cinco jogos pela Premier League foram decididos por apenas um gol de diferença.

Quando começa Aston Villa x Manchester City pela Premier League?

Premier League - Rodada 8 24 de out. de 2026 - 07:30 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Manchester City pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo da Premier League entre Aston Villa e Manchester City no Villa Park, há várias opções, dependendo da disponibilidade e da sua condição de sócio:

1. Canais oficiais de venda (bilheteria do Aston Villa)

Associação ao clube (sócios Claret & Cub): É a maneira mais segura e confiável de comprar ingressos comuns diretamente pelo preço original. O Aston Villa libera os ingressos primeiro para os sócios oficiais, com direito a um ingresso por pessoa.

Cota para titulares de carnê de temporada: Quem tem um carnê de temporada ativo muitas vezes pode comprar ingressos adicionais para familiares ou amigos em uma etapa posterior de vendas, antes da abertura ao público.

Venda ao público: Os ingressos comuns restantes são colocados à venda para o público mais perto do dia do jogo. No entanto, partidas muito procuradas contra adversários de ponta como o Manchester City raramente chegam a essa etapa, e os ingressos costumam se esgotar durante a venda para sócios.

2. Setor oficial da torcida visitante (torcedores do Manchester City)

Associação Cityzens Matchday: Quem deseja ficar no setor visitante precisa comprar o ingresso pelo portal oficial de vendas do Manchester City. Os ingressos para esse setor são restritos a sócios oficiais e titulares de carnê de temporada com pontos de fidelidade suficientes.

3. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos como a StubHub frequentemente oferecem lugares anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam diferir do valor original.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Manchester City pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Aston Villa x Manchester City pela Premier League, no Villa Park, variam conforme a compra seja feita diretamente com o clube ou por plataformas de revenda. Por ser uma partida de grande destaque contra o Manchester City, o jogo está na categoria de ingressos mais alta do Aston Villa (Categoria 1).

1. Ingressos comprados diretamente (bilheteria do Aston Villa)

Os preços oficiais para o dia do jogo nas diferentes áreas do Villa Park (zonas 1 a 4) são aproximadamente os seguintes:

Ingressos comuns para adultos: £ 60 a £ 100 ou mais , dependendo da área do estádio (por exemplo, Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End ou North Stand) e da condição de sócio.

Ingressos com desconto (maiores de 66 anos, menores de 21 anos e integrantes das Forças Armadas): £ 45 a £ 75

Menores de 18 anos: £ 30 a £ 50

Setor visitante (cota do Manchester City): As regras da Premier League limitam o preço dos ingressos para torcedores visitantes a £ 30 para adultos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Como os ingressos comuns para partidas muito procuradas contra adversários de ponta geralmente se esgotam durante a venda oficial para sócios, os preços em plataformas de revenda como aStubHubvariam conforme a demanda:

Preços iniciais: Ingressos comuns geralmente começam em torno de £ 95 a £ 120 nas plataformas de revenda.

Preços médios: Lugares centrais no anel inferior ou nas laterais custam, em média, £ 150 a £ 250 ou mais .

Pacotes de hospitalidade e VIP: Os pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo começam em aproximadamente £ 200 a £ 350 ou mais por pessoa.

Aston Villa x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Manchester City

O Aston Villa venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, empatou um e perdeu outro, somando três vitórias, um empate e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o Tottenham Hotspur fora de casa por 3 a 2 pela Premier League. Nessa sequência, também derrotou o Club Brugge por 3 a 2 na Champions League. A única derrota no período foi para o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 no Villa Park. Nessas cinco partidas, o Villa marcou nove gols e sofreu oito, números que refletem tanto sua disposição ofensiva quanto certa vulnerabilidade defensiva.

O Manchester City vive grande fase: venceu os últimos cinco jogos disputados pela Premier League, pela Copa da Liga Inglesa e pela Champions League, com cinco vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. O resultado mais recente foi a vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland pela Premier League. O time também marcou cinco gols contra o Norwich City na Copa da Liga Inglesa. Ao todo, o City fez 13 gols e sofreu apenas quatro nessas cinco partidas, embora três deles tenham sido no último jogo. A sequência de vitórias inclui um triunfo por 1 a 0 fora de casa sobre o Manchester United pela liga, o que destaca a regularidade da equipe de Maresca como visitante.

Aston Villa x Manchester City: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Premier League em maio de 2026, quando o Aston Villa venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium e impôs uma derrota ao City em um resultado importante na reta final da temporada. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Premier League, o Villa venceu três vezes e o City, duas. Nesse período, cada equipe marcou nove gols. O retrospecto recente tem sido especialmente equilibrado, com quatro dos últimos cinco jogos decididos por um gol de diferença.