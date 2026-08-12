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Super Copa da UEFA
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Red Bull Arena
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Como conseguir ingressos de última hora para a Supercopa da Uefa 2026: ingressos para PSG x Aston Villa, preços em Salzburg e mais

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Super Copa da UEFA
PSG
Aston Villa
O. Dembele

Você pode estar a caminho da Áustria para um dos grandes destaques do calendário do futebol europeu

A Supercopa da UEFA, confronto anual entre os vencedores da Champions League e os campeões da Liga Europa, acontece na Áustria em 12 de agosto.

Há 12 meses, o PSG foi levado ao limite pelo Tottenham na Supercopa. Nuno Mendes converteu o pênalti decisivo e levou os torcedores franceses ao delírio. Desta vez, os adversários de Luis Enrique são ingleses mais uma vez, já que o Aston Villa chega a Salzburgo tentando embalar após sua impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa.

Deixe a GOAL trazer para você tudo sobre os ingressos da Supercopa da UEFA, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

crest
Super Copa da UEFA - Final
Red Bull Arena

Como comprar ingressos para a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa

A janela de solicitação de ingressos para o público geral da Supercopa da UEFA foi oficialmente aberta no site da UEFA em 16 de junho. Essa fase inicial foi até 23 de junho, com 9.000 ingressos destinados a torcedores neutros por meio de um sistema de sorteio.

No caso dos próprios clubes, ambos receberam uma carga de 7.000 ingressos cada. A janela exclusiva de ingressos do Aston Villa foi aberta em 25 de junho, e o PSG distribuiu e coordenou internamente a venda dos seus, também entre meados e o fim de junho.

Embora as solicitações oficiais de ingressos para o público geral e as janelas de venda coordenadas pelos clubes já possam ter se encerrado, ainda é possível garantir lugares por meio da plataforma UEFA Ticket Resale ou de mercados secundários verificados, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Os preços oficiais de face dos ingressos para a Supercopa da UEFA variaram de €30 a €150, com a divisão sendo a seguinte:

  • Fans First (cotas dos clubes): €30
  • Categoria 3: €50
  • Categoria 2: €90
  • Categoria 1: €150
  • Ingressos de acessibilidade: €30 (inclui um assento cortesia para acompanhante)

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos clubes e da UEFA mais perto da data para mais informações, e também sites secundários de revenda, como o Ticombo, para conferir a disponibilidade atual.

Onde será disputada a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

A Red Bull Arena, também conhecida como Stadion Salzburg em jogos de clubes da UEFA, é um estádio de futebol em Wals-Siezenheim, um subúrbio de Salzburgo. Foi oficialmente inaugurada em 2003 e é a casa do FC Red Bull Salzburg, da Bundesliga austríaca.

Embora a capacidade oficial da Red Bull Arena seja de 30.188. a configuração do estádio varia dependendo do tipo de competição disputada. A capacidade para a Supercopa da UEFA de 2026 deve ser de 28.500.

Esta pode ser a primeira vez que o local recebe uma grande final de clubes da UEFA, mas sediou os três jogos da fase de grupos da Grécia durante a Euro 2008. A seleção era a atual campeã europeia na época.

Quem são os vencedores recentes da Supercopa da UEFA?

Ano

Vencedores

Vice-campeões

Placar

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (pênaltis)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (pênaltis)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (pênaltis)

2020

Bayern de Munique

Sevilla

2-1 (prorrogação)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (pênaltis)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (prorrogação)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (prorrogação)

Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa: tudo o que você precisa saber

Forma de Paris Saint-Germain e Aston Villa

PSG

PSG - Sequência

RCL
V0-2
PAR
D2-1
ARS
V1-1
MLL
D3-0
MUN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AVL

AVL - Sequência

WAL
V0-5
POR
D2-1
RSO
D2-4
BGP
V1-3
FCB
D2-1
Gol marcado (sofrido)
12/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Paris Saint-Germain x Aston Villa: retrospecto do confronto

Confrontos

PSGEmpateAston Villa
1
0
1
Liga dos Campeões
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
5Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

Paris Saint-Germain x Aston Villa: notícias das equipes

Escalações de PSG x Aston Villa

4-3-3
PSG crest
PSG
PSG
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryM. AklioucheM. AklioucheK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. DoueD. DoueM. BizotM. BizotP. TorresP. TorresM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnteam-logoG. HemmingsB. MadjoB. Madjo
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
PSG

Time titular

Aston Villa

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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