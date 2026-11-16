Como comprar ingressos para Wrexham x Charlton Athletic: preços da Championship, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Wrexham recebe o Charlton Athletic na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no SToK Cae Ras, em Wrexham.

Em confrontos mais recentes, as equipes se enfrentaram na EFL League One durante a temporada 2024–25. Houve um empate por 2 a 2 no primeiro encontro, seguido por uma vitória convincente do Wrexham por 3 a 0 em abril de 2025. O histórico de confrontos continuou na EFL Championship, quando o Wrexham conquistou uma vitória difícil por 1 a 0 fora de casa sobre o Charlton, no The Valley, em novembro de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Wrexham x Charlton Athletic, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Wrexham x Charlton Athletic pela Championship?

Wrexham x Charlton Athletic acontece no SToK Cae Ras, em Wrexham, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 20 8 de dez. de 2026 - 14:45 SToK Cae Ras

Como comprar ingressos para Wrexham x Charlton Athletic pela Championship?

Para comprar ingressos para Wrexham x Charlton Athletic pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos ou a bilheteria do Wrexham AFC para verificar a venda ao público geral, os períodos de prioridade para sócios e as opções de compra de ingressos para convidados de quem tem ingresso de temporada. Como o Wrexham é o mandante da partida no SToK Cae Ras, acessar seu site oficial é o caminho mais direto e confiável para comprar ingressos pelo preço oficial.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando os lotes de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Wrexham x Charlton Athletic pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Wrexham x Charlton Athletic pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso padrão para adultos: Geralmente custa a partir de £ 28 a £ 35 .

Geralmente custa a partir de . Ingressos com desconto: Custam a partir de valores entre £ 7 e £ 21, dependendo da faixa etária.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos oficialmente pelos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos padrão: A partir de £ 65 .

A partir de . Assentos intermediários ou premium: Entre £ 150 e £ 335 ou mais.

Wrexham x Charlton Athletic pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Wrexham e Charlton Athletic

O Wrexham registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos pela Championship, com oito gols marcados e quatro sofridos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Wolverhampton Wanderers, após uma vitória por 2 a 0 sobre o Middlesbrough. A única outra vitória do Wrexham nessa sequência ocorreu antes, por 4 a 1 sobre o Preston North End, com derrotas para Sheffield United (1 a 0) e Blackburn Rovers (2 a 0) entre esses resultados.

O Charlton venceu uma, não empatou nenhuma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas pela Championship, marcando quatro gols e sofrendo sete. Seu jogo mais recente terminou em vitória por 2 a 1 sobre o Sheffield United, embora esse resultado tenha vindo após três derrotas consecutivas para Watford (2 a 0), Norwich City (3 a 1) e Middlesbrough (3 a 0). O Charlton também perdeu por 1 a 0 para o Bolton Wanderers nessa sequência.

Wrexham x Charlton Athletic: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Charlton recebeu o Wrexham pela Championship e perdeu por 1 a 0. Antes disso, o Wrexham venceu o jogo de ida por 1 a 0 no SToK Cae Ras, em novembro de 2025. Nos quatro confrontos registrados entre as equipes, o Wrexham venceu três e empatou um, enquanto o Charlton ainda não conquistou nenhuma vitória nessa sequência. As equipes também se enfrentaram duas vezes na League One, com vitória do Wrexham por 3 a 0 em abril de 2025 e empate por 2 a 2 no confronto anterior, em outubro de 2024.