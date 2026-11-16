Como comprar ingressos para West Ham United x Middlesbrough: preços na Championship, informações do jogo, vendas de última hora e mais

O West Ham United recebe o Middlesbrough na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no London Stadium, em Londres.

Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes ocorreram na temporada 2016–17 da Premier League, com um empate por 1 a 1 no London Stadium e uma vitória do West Ham United por 3 a 1 no Riverside Stadium. Antes daquele período na primeira divisão, os dois times também se enfrentaram na Championship na temporada 2011–12, quando o West Ham venceu fora de casa por 2 a 0 e houve um empate por 1 a 1 em Londres.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para West Ham United x Middlesbrough, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será West Ham United x Middlesbrough pela Championship?

West Ham United x Middlesbrough será disputado no London Stadium, em Londres, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 20 8 de dez. de 2026 - 15:00 London Stadium

Como comprar ingressos para West Ham United x Middlesbrough pela Championship?

Para comprar ingressos para West Ham United x Middlesbrough pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de vendas do West Ham United ou pela bilheteria do clube. Essa é a forma mais segura e autorizada para os torcedores da equipe mandante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para West Ham United x Middlesbrough pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para West Ham United x Middlesbrough pela Championship:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso padrão para adultos: Os preços geralmente começam em torno de £25 .

Os preços geralmente começam em torno de . Ingressos com desconto e assentos especiais: Os preços variam de £10 a £30 .

Os preços variam de . Assentos premium: Os preços variam de £40 a £50.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos no anel superior ou padrão: Os preços começam em torno de £20 a £27 .

Os preços começam em torno de . Preço médio nas plataformas: Geralmente fica em torno de £88, dependendo da localização exata do assento e da demanda.

West Ham United x Middlesbrough pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de West Ham United e Middlesbrough

O West Ham venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas na Championship. Seu jogo mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Blackburn Rovers, em 7 de novembro. A equipe também empatou por 3 a 3 com o Cardiff City na primeira partida de Parker no comando. Nesses cinco jogos, o West Ham marcou sete gols e sofreu onze. As três derrotas consecutivas antes do empate com o Cardiff evidenciam a sequência difícil que custou o emprego de Nuno.

O Middlesbrough venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Watford, em 7 de novembro, após uma derrota por 2 a 0 para o Wrexham, em 4 de novembro. Antes desses dois resultados, o Middlesbrough havia vencido o Charlton Athletic por 3 a 0 e o Bolton Wanderers por 5 a 1, demonstrando a qualidade ofensiva que fez da equipe o destaque da divisão ao longo da temporada.

West Ham United x Middlesbrough: histórico recente de confrontos

Os dois clubes se enfrentaram pela última vez na Premier League em janeiro de 2017, quando o West Ham venceu por 3 a 1 no Riverside Stadium. Antes disso, um empate por 1 a 1 no London Stadium, em outubro de 2016, havia sido o confronto mais recente entre as equipes no leste de Londres. Nos cinco confrontos mais recentes registrados, o West Ham venceu dois, o Middlesbrough não venceu nenhum e duas partidas terminaram empatadas, além de um empate adicional. O último confronto entre os clubes pela Championship ocorreu em março de 2012 e terminou em 1 a 1 no London Stadium.