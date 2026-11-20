O West Ham United recebe o Bristol City no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Estádio Olímpico de Londres.

Os confrontos mais recentes entre os clubes ocorreram na terceira fase da Copa da Inglaterra de 2023/24. O Bristol City surpreendeu ao arrancar um empate por 1 a 1 no Estádio Olímpico de Londres antes de eliminar o West Ham com uma vitória por 1 a 0 no jogo de desempate, em Ashton Gate. A disputa também gerou atritos entre os clubes fora de campo: a grande quantidade de ingressos destinada à torcida visitante obrigou milhares de torcedores do West Ham com ingressos para a temporada a deixar seus lugares habituais.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para West Ham United x Bristol City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa West Ham United x Bristol City pela Championship?

West Ham United x Bristol City começa no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Estádio Olímpico de Londres.

Championship - Rodada 21 12 de dez. de 2026 - 10:00 London Stadium

Como comprar ingressos para West Ham United x Bristol City pela Championship?

Para comprar ingressos para West Ham United x Bristol City pela Championship, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para sócios do clube (mandante: West Ham): Os ingressos para a torcida mandante podem ser comprados pela plataforma oficial de venda eletrônica do West Ham United. Em geral, os sócios Claret têm acesso prioritário aos ingressos comuns antes que os lugares restantes sejam disponibilizados a outros compradores.

Os ingressos para a torcida mandante podem ser comprados pela plataforma oficial de venda eletrônica do West Ham United. Em geral, os sócios Claret têm acesso prioritário aos ingressos comuns antes que os lugares restantes sejam disponibilizados a outros compradores. Ingressos destinados à torcida visitante do Bristol City: Eles são vendidos pelo site oficial de ingressos do Bristol City, de acordo com critérios de prioridade como pontos de fidelidade, posse de ingressos para a temporada e associação ao clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Championship quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para West Ham United x Bristol City pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para West Ham United x Bristol City pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum para adultos: Entre £ 25 e £ 45 .

Entre . Ingressos com desconto (maiores de 66 anos / jovens adultos menores de 21 anos / menores de 18 anos): Os preços variam de £ 10 a £ 45 . Os lugares no setor inferior oferecem descontos expressivos para jovens e idosos, com preços a partir de £ 10 a £ 12 .

Os preços variam de . Os lugares no setor inferior oferecem descontos expressivos para jovens e idosos, com preços a partir de . Desconto para sócios Claret & Blue: Torcedores com uma associação oficial para adultos (£ 35 por temporada) ou para menores de 18 anos (£ 15 por temporada) recebem um desconto de £ 5

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos: a partir de aproximadamente £ 21.

a partir de aproximadamente Preço médio no mercado: Em torno de £ 111.

West Ham United x Bristol City pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de West Ham United e Bristol City

O West Ham soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Championship. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Blackburn Rovers, depois de um empate por 3 a 3 com o Cardiff City. Antes, o West Ham havia vencido o Swansea City fora de casa por 1 a 0. Nessas cinco partidas, marcou nove gols e sofreu onze.

O Bristol City também registra uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas pela Championship. O resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 fora de casa para o Norwich City, após perder em casa por 2 a 1 para o Wolverhampton Wanderers. A única vitória do Bristol City no período foi por 3 a 2, fora de casa, sobre o Bolton Wanderers. O time marcou três gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

West Ham United x Bristol City: retrospecto recente

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em janeiro de 2024, quando o Bristol City venceu o West Ham United em casa por 1 a 0 pela Copa da Inglaterra. Antes disso, as equipes haviam empatado por 1 a 1 no Estádio Olímpico de Londres, pela mesma competição, no início daquele mês. Nos últimos cinco encontros registrados, o Bristol City leva uma ligeira vantagem, com duas vitórias contra uma do West Ham, além de dois empates. O retrospecto inclui partidas da Copa da Inglaterra e da Championship.