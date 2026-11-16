Como comprar ingressos para West Bromwich Albion x Cardiff City: preços da Championship, informações do jogo, vendas de última hora e mais

O West Bromwich Albion recebe o Cardiff City na terça-feira, 8 de Desember de 2026, no The Hawthorns, em West Bromwich.

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2025, no Cardiff City Stadium, e terminou em um disputado empate sem gols. Um dos resultados mais expressivos do West Brom contra o Cardiff City nos últimos tempos veio em fevereiro de 2024, quando venceu em casa por 2 a 0 com tranquilidade.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para West Bromwich Albion x Cardiff City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa West Bromwich Albion x Cardiff City pela Championship?

West Bromwich Albion x Cardiff City será disputado no The Hawthorns, em West Bromwich, na terça-feira, 8 de Desember de 2026.

Championship - Rodada 20 8 de dez. de 2026 - 14:45 The Hawthorns

Como comprar ingressos para West Bromwich Albion x Cardiff City pela Championship?

Para comprar ingressos para o jogo entre West Bromwich Albion e Cardiff City pela Championship, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Você pode consultar o site oficial de ingressos do West Bromwich Albion para verificar a abertura da venda geral, os períodos de prioridade para sócios e os pacotes de hospitalidade, ou acessar o portal oficial de ingressos do Cardiff City para conferir os detalhes da cota destinada à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para West Bromwich Albion x Cardiff City pela Championship?

Confira a estimativa dos preços dos ingressos para West Bromwich Albion x Cardiff City pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para adultos no dia do jogo: A partir de £ 32 .

A partir de . Ingressos com desconto e especiais: De £ 8 a £ 27 , dependendo da faixa etária.

De , dependendo da faixa etária. Ingressos para pessoas com deficiência: A partir de £ 22.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns: Geralmente custam a partir de cerca de £ 73 a £ 76 .

Geralmente custam a partir de cerca de . Preços medianos de revenda: Geralmente variam entre £ 113 e £ 135 ou mais.

West Bromwich Albion x Cardiff City pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de West Bromwich Albion e Cardiff City

O West Brom venceu três, empatou dois e não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos pela Championship, marcando 11 gols e sofrendo sete nesse período. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 3 a 0 sobre o Millwall, após um empate por 1 a 1 com o Southampton. A vitória por 3 a 1 sobre o West Ham United, fora de casa, foi seu resultado mais expressivo entre os cinco.

O Cardiff venceu dois, empatou dois e perdeu um dos últimos cinco jogos pela Championship, marcando 11 gols nesse período. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 5 a 4 sobre o Burnley, em um jogo de muitos gols após um empate por 3 a 3 com o West Ham United. A única derrota do Cardiff nessa sequência foi por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers.

West Bromwich Albion x Cardiff City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes terminou sem gols, com um empate por 0 a 0 no Cardiff City Stadium em abril de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o West Brom venceu dois, o Cardiff venceu um e duas partidas terminaram empatadas. O resultado mais expressivo do Albion nessa série foi uma vitória por 2 a 0 em casa, em fevereiro de 2024.