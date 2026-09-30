Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoPaderborn
Book Werder Bremen vs Paderborn Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Paderborn: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Werder Bremen
Paderborn
Bundesliga

O Werder Bremen enfrenta o Paderborn na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Werder Bremen enfrenta o Paderborn no sábado, 17 de outubro de 2026, no Wohninvest WESERSTADION, em Bremen.

Historicamente, o Werder Bremen leva vantagem nos confrontos diretos competitivos entre os dois clubes. As duas equipes se enfrentaram anteriormente pela copa, quando o Werder Bremen garantiu uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Paderborn na segunda rodada da DFB-Pokal de 2024/25.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x Paderborn, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga?

Werder Bremen x Paderborn começa no Wohninvest WESERSTADION, em Bremen, no sábado, 17 de outubro de 2026.

crest
Bundesliga - Rodada 6
Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para SV Werder Bremen x SC Paderborn 07 no Weserstadion, você pode seguir estas opções:

1. Loja oficial de ingressos do SV Werder Bremen

  • Venda principal: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos online do SV Werder Bremen.
  • Prioridade para sócios: Os sócios oficiais do clube recebem acesso antecipado antes de os ingressos restantes serem colocados à venda para o público em geral.

2. Mercado secundário oficial de revenda (Zweitmarkt)

  • Se a partida se esgotar na alocação padrão, consulte o mercado secundário oficial de ingressos do Werder Bremen.
  • Detentores de carnês de temporada ou de ingressos avulsos que não puderem comparecer recolocam legalmente seus assentos à venda pelo valor de face.

3. Ingressos VIP e hospitality

  • Opções de assentos premium, incluindo camarotes executivos e lounges de hospitalidade de dia de jogo, podem ser reservadas diretamente com o departamento de serviços corporativos do clube ou com parceiros autorizados de hospitality.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre Werder Bremen x SC Paderborn no Weserstadion dependem de se você os compra por canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais dos ingressos (Weserstadion)

  • Lugar em pé (categoria 5):€17
  • Ingressos de assento (categorias 1 a 4):€30 a €75 por pessoa (dependendo do setor e da localização central)
  • Assentos com visão restrita: Desconto de €10 a €20 sobre o preço da categoria
  • Concessões e jovens (menores de 14 anos): Até 50% de desconto nas categorias padrão de assento (excluindo a categoria 1)
  • Mercado secundário oficial (Zweitmarkt): Preços de face dos ingressos mais uma taxa oficial de serviço de 10%

2. Preços do mercado secundário e de revenda

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, variam de acordo com a demanda do mercado:

  • Faixa padrão de revenda: Os ingressos geralmente começam em torno de €40 a €56 para assentos de entrada padrão.
  • Pacotes hospitality e VIP: As opções premium de lounge variam entre €120 e €450+, dependendo do pacote específico de hospitality escolhido.

Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Werder Bremen e Paderborn

O Werder Bremen registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Cologne na Bundesliga, depois de uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig. O Bremen marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco compromissos. A única derrota na liga durante essa sequência foi contra o Freiburg, em uma derrota por 4 a 1.

O Paderborn conseguiu uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Borussia Dortmund na Bundesliga, e antes disso também perdeu por 1 a 0 para o Freiburg. A equipe visitante marcou cinco gols e sofreu oito nesses cinco jogos. Sua única vitória veio na DFB-Pokal contra o 1. FC Phönix Lübeck, vencendo fora de casa por 4 a 2.

SVW

SVW - Sequência

LSK
V0-3
SCF
D4-1
RBL
V3-1
KOE
E1-1
FCA
V3-2
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SCP

SCP - Sequência

PHL
V2-4
M05
E0-0
SCF
D0-1
BVB
D3-0
TSG
V3-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Werder Bremen x Paderborn: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um empate por 2 a 2 em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026. Olhando para os últimos cinco confrontos registrados, os resultados incluem dois empates por 2 a 2, uma derrota do Paderborn em casa por 1 a 0 para o Werder na DFB-Pokal em outubro de 2024, um empate por 2 a 2 na DFB-Pokal em outubro de 2022 e uma vitória do Werder fora de casa por 4 a 3 na 2. Bundesliga em janeiro de 2022. O Werder leva vantagem nos jogos competitivos dentro desta amostra.

Confrontos

Werder BremenEmpatePaderborn
2
2
1
Amistosos de clubes
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FJ
Amistosos de clubes
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FJ
Copa da Alemanha
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
Copa da Alemanha
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FJ
2. Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
4
FJ
9Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google