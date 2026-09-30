Werder Bremen enfrenta o Paderborn no sábado, 17 de outubro de 2026, no Wohninvest WESERSTADION, em Bremen.

Historicamente, o Werder Bremen leva vantagem nos confrontos diretos competitivos entre os dois clubes. As duas equipes se enfrentaram anteriormente pela copa, quando o Werder Bremen garantiu uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Paderborn na segunda rodada da DFB-Pokal de 2024/25.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x Paderborn, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga?

Werder Bremen x Paderborn começa no Wohninvest WESERSTADION, em Bremen, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 6 17 de out. de 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para SV Werder Bremen x SC Paderborn 07 no Weserstadion, você pode seguir estas opções:

1. Loja oficial de ingressos do SV Werder Bremen

Venda principal: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos online do SV Werder Bremen.

Prioridade para sócios: Os sócios oficiais do clube recebem acesso antecipado antes de os ingressos restantes serem colocados à venda para o público em geral.

2. Mercado secundário oficial de revenda (Zweitmarkt)

Se a partida se esgotar na alocação padrão, consulte o mercado secundário oficial de ingressos do Werder Bremen.

Detentores de carnês de temporada ou de ingressos avulsos que não puderem comparecer recolocam legalmente seus assentos à venda pelo valor de face.

3. Ingressos VIP e hospitality

Opções de assentos premium, incluindo camarotes executivos e lounges de hospitalidade de dia de jogo, podem ser reservadas diretamente com o departamento de serviços corporativos do clube ou com parceiros autorizados de hospitality.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre Werder Bremen x SC Paderborn no Weserstadion dependem de se você os compra por canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais dos ingressos (Weserstadion)

Lugar em pé (categoria 5): €17

Ingressos de assento (categorias 1 a 4): €30 a €75 por pessoa (dependendo do setor e da localização central)

Assentos com visão restrita: Desconto de €10 a €20 sobre o preço da categoria

Concessões e jovens (menores de 14 anos): Até 50% de desconto nas categorias padrão de assento (excluindo a categoria 1)

Mercado secundário oficial (Zweitmarkt): Preços de face dos ingressos mais uma taxa oficial de serviço de 10%

2. Preços do mercado secundário e de revenda

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, variam de acordo com a demanda do mercado:

Faixa padrão de revenda: Os ingressos geralmente começam em torno de €40 a €56 para assentos de entrada padrão.

Pacotes hospitality e VIP: As opções premium de lounge variam entre €120 e €450+ , dependendo do pacote específico de hospitality escolhido.

Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Werder Bremen e Paderborn

O Werder Bremen registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Cologne na Bundesliga, depois de uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig. O Bremen marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco compromissos. A única derrota na liga durante essa sequência foi contra o Freiburg, em uma derrota por 4 a 1.

O Paderborn conseguiu uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Borussia Dortmund na Bundesliga, e antes disso também perdeu por 1 a 0 para o Freiburg. A equipe visitante marcou cinco gols e sofreu oito nesses cinco jogos. Sua única vitória veio na DFB-Pokal contra o 1. FC Phönix Lübeck, vencendo fora de casa por 4 a 2.

Werder Bremen x Paderborn: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um empate por 2 a 2 em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026. Olhando para os últimos cinco confrontos registrados, os resultados incluem dois empates por 2 a 2, uma derrota do Paderborn em casa por 1 a 0 para o Werder na DFB-Pokal em outubro de 2024, um empate por 2 a 2 na DFB-Pokal em outubro de 2022 e uma vitória do Werder fora de casa por 4 a 3 na 2. Bundesliga em janeiro de 2022. O Werder leva vantagem nos jogos competitivos dentro desta amostra.