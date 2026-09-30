Werder Bremen enfrenta o Paderborn no sábado, 17 de outubro de 2026, no Wohninvest WESERSTADION, em Bremen.
Historicamente, o Werder Bremen leva vantagem nos confrontos diretos competitivos entre os dois clubes. As duas equipes se enfrentaram anteriormente pela copa, quando o Werder Bremen garantiu uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Paderborn na segunda rodada da DFB-Pokal de 2024/25.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x Paderborn, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga?
Werder Bremen x Paderborn começa no Wohninvest WESERSTADION, em Bremen, no sábado, 17 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para SV Werder Bremen x SC Paderborn 07 no Weserstadion, você pode seguir estas opções:
1. Loja oficial de ingressos do SV Werder Bremen
- Venda principal: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos online do SV Werder Bremen.
- Prioridade para sócios: Os sócios oficiais do clube recebem acesso antecipado antes de os ingressos restantes serem colocados à venda para o público em geral.
2. Mercado secundário oficial de revenda (Zweitmarkt)
- Se a partida se esgotar na alocação padrão, consulte o mercado secundário oficial de ingressos do Werder Bremen.
- Detentores de carnês de temporada ou de ingressos avulsos que não puderem comparecer recolocam legalmente seus assentos à venda pelo valor de face.
3. Ingressos VIP e hospitality
- Opções de assentos premium, incluindo camarotes executivos e lounges de hospitalidade de dia de jogo, podem ser reservadas diretamente com o departamento de serviços corporativos do clube ou com parceiros autorizados de hospitality.
Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre Werder Bremen x SC Paderborn no Weserstadion dependem de se você os compra por canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:
1. Preços oficiais dos ingressos (Weserstadion)
- Lugar em pé (categoria 5):€17
- Ingressos de assento (categorias 1 a 4):€30 a €75 por pessoa (dependendo do setor e da localização central)
- Assentos com visão restrita: Desconto de €10 a €20 sobre o preço da categoria
- Concessões e jovens (menores de 14 anos): Até 50% de desconto nas categorias padrão de assento (excluindo a categoria 1)
- Mercado secundário oficial (Zweitmarkt): Preços de face dos ingressos mais uma taxa oficial de serviço de 10%
2. Preços do mercado secundário e de revenda
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, variam de acordo com a demanda do mercado:
- Faixa padrão de revenda: Os ingressos geralmente começam em torno de €40 a €56 para assentos de entrada padrão.
- Pacotes hospitality e VIP: As opções premium de lounge variam entre €120 e €450+, dependendo do pacote específico de hospitality escolhido.
Werder Bremen x Paderborn pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Werder Bremen e Paderborn
O Werder Bremen registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Cologne na Bundesliga, depois de uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig. O Bremen marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco compromissos. A única derrota na liga durante essa sequência foi contra o Freiburg, em uma derrota por 4 a 1.
O Paderborn conseguiu uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Borussia Dortmund na Bundesliga, e antes disso também perdeu por 1 a 0 para o Freiburg. A equipe visitante marcou cinco gols e sofreu oito nesses cinco jogos. Sua única vitória veio na DFB-Pokal contra o 1. FC Phönix Lübeck, vencendo fora de casa por 4 a 2.
Werder Bremen x Paderborn: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um empate por 2 a 2 em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026. Olhando para os últimos cinco confrontos registrados, os resultados incluem dois empates por 2 a 2, uma derrota do Paderborn em casa por 1 a 0 para o Werder na DFB-Pokal em outubro de 2024, um empate por 2 a 2 na DFB-Pokal em outubro de 2022 e uma vitória do Werder fora de casa por 4 a 3 na 2. Bundesliga em janeiro de 2022. O Werder leva vantagem nos jogos competitivos dentro desta amostra.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
E
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
E
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
D
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
E
V
D
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|7
V
D
V
E
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
E
D
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
V
E
V
D
|9
|4
|2
|0
|2
|9
|5
|+4
|6
D
V
D
V
|10
|4
|1
|2
|1
|9
|10
|-1
|5
E
V
D
E
|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
E
V
E
D
|12
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
V
D
D
E
|13
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
D
E
D
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
D
V
D
D
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
D
D
V
D
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
D
D
D
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
D
D
D
E
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
D
D
D
D