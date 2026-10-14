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Como comprar ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim: preços para o jogo da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Werder Bremen enfrenta o Hoffenheim na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Werder Bremen recebe o Hoffenheim no sábado, 31 de outubro de 2026, no Wohninvest Weserstadion.

Historicamente, os confrontos entre SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim têm sido equilibrados ao longo de várias temporadas da Bundesliga, com jogos marcantes e muitos gols para os dois lados. No encontro mais recente pelo campeonato, em maio de 2026, o Hoffenheim conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Bremen fora de casa.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga?

Werder Bremen x Hoffenheim começa no sábado, 31 de outubro de 2026, no Wohninvest Weserstadion.

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Bundesliga - Rodada 8
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Como comprar ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim, há várias opções, conforme sua preferência por canais oficiais ou plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Lojas oficiais de ingressos dos clubes: A opção mais confiável e segura para comprar ingressos pelo preço original é acessar diretamente o site oficial do SV Werder Bremen (já que o clube joga em casa, no Wohninvest Weserstadion) ou o portal oficial de ingressos do TSG Hoffenheim, para os ingressos destinados a sócios ou visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos para setores em pé ou de torcedores: Os ingressos comuns para setores em pé com estrutura de segurança (Stehplatz), comprados diretamente do clube, geralmente custam a partir de € 15 a € 20 para sócios e pessoas com direito a desconto.
  • Assentos comuns (arquibancadas superiores e inferiores): Os assentos de categorias comuns vendidos oficialmente pelo clube custam aproximadamente de € 30 a € 80, dependendo do setor específico e da vista.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências de hospitalidade premium oferecidas pelo clube em dias de jogo custam a partir de € 112, com acesso ampliado aos lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos mais baratos na revenda:As ofertas de entrada e os assentos com visão restrita geralmente começam em torno de € 55 a € 68.
  • Assentos comuns na revenda: Assentos comuns nas laterais do campo ou nas arquibancadas intermediárias custam entre € 90 e € 250, dependendo da demanda e da proximidade com o gramado.
  • Ingressos premium e VIP na revenda: Assentos em locais privilegiados ou pacotes VIP de última hora custam de € 400 a mais de € 1.600.

Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga: Tudo o que você precisa saber

Momento de Werder Bremen e Hoffenheim

O Werder Bremen registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Augsburg na Bundesliga. Nesse período, a equipe também venceu o RB Leipzig por 3 a 1. O único tropeço foi uma derrota por 4 a 1 para o Freiburg. O Bremen marcou 11 gols nesses cinco jogos, mas também sofreu sete, o que aponta para uma equipe que cria oportunidades, mas pode deixar espaços na defesa.

O Hoffenheim venceu apenas um dos últimos cinco jogos e sofreu quatro derrotas nesse período. A única vitória foi sobre o VfB Stuttgart, por 2 a 1, na Bundesliga. Desde então, perdeu para Paderborn, OFI Crete, Borussia Dortmund e FC Koeln. A equipe marcou seis gols e sofreu 11 nesses cinco jogos, números que refletem a irregularidade que Ilzer busca corrigir.

SVW

SVW - Sequência

SCF
D4-1
RBL
V3-1
KOE
E1-1
FCA
V3-2
BVB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
TSG

TSG - Sequência

BVB
D2-3
STU
V2-1
OFI
D2-0
SCP
D3-1
HSV
D2-3
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Werder Bremen x Hoffenheim: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Hoffenheim venceu por 1 a 0 em casa pela Bundesliga. Antes disso, o Hoffenheim derrotou o Bremen por 2 a 0 no Wohninvest Weserstadion, em janeiro de 2026. Nos cinco jogos oficiais e amistosos mais recentes registrados nos dados, o Hoffenheim venceu quatro vezes, enquanto o Bremen ainda não conquistou nenhuma vitória. Nesses confrontos, os visitantes marcaram nove gols, contra dois do Bremen.

Confrontos

Werder BremenEmpateHoffenheim
0
0
5
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
FJ
Amistosos de clubes
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FJ
Amistosos de clubes
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
FJ
1Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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