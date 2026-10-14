O Werder Bremen recebe o Hoffenheim no sábado, 31 de outubro de 2026, no Wohninvest Weserstadion.

Historicamente, os confrontos entre SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim têm sido equilibrados ao longo de várias temporadas da Bundesliga, com jogos marcantes e muitos gols para os dois lados. No encontro mais recente pelo campeonato, em maio de 2026, o Hoffenheim conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Bremen fora de casa.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga?

Werder Bremen x Hoffenheim começa no sábado, 31 de outubro de 2026, no Wohninvest Weserstadion.

Bundesliga - Rodada 8 31 de out. de 2026 - 10:30 Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim, há várias opções, conforme sua preferência por canais oficiais ou plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Lojas oficiais de ingressos dos clubes: A opção mais confiável e segura para comprar ingressos pelo preço original é acessar diretamente o site oficial do SV Werder Bremen (já que o clube joga em casa, no Wohninvest Weserstadion) ou o portal oficial de ingressos do TSG Hoffenheim, para os ingressos destinados a sócios ou visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para setores em pé ou de torcedores: Os ingressos comuns para setores em pé com estrutura de segurança (Stehplatz), comprados diretamente do clube, geralmente custam a partir de € 15 a € 20 para sócios e pessoas com direito a desconto.

Assentos comuns (arquibancadas superiores e inferiores): Os assentos de categorias comuns vendidos oficialmente pelo clube custam aproximadamente de € 30 a € 80 , dependendo do setor específico e da vista.

Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências de hospitalidade premium oferecidas pelo clube em dias de jogo custam a partir de € 112 , com acesso ampliado aos lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos mais baratos na revenda: As ofertas de entrada e os assentos com visão restrita geralmente começam em torno de € 55 a € 68 .

Assentos comuns na revenda: Assentos comuns nas laterais do campo ou nas arquibancadas intermediárias custam entre € 90 e € 250 , dependendo da demanda e da proximidade com o gramado.

Ingressos premium e VIP na revenda: Assentos em locais privilegiados ou pacotes VIP de última hora custam de € 400 a mais de € 1.600 .

Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga: Tudo o que você precisa saber

Momento de Werder Bremen e Hoffenheim

O Werder Bremen registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Augsburg na Bundesliga. Nesse período, a equipe também venceu o RB Leipzig por 3 a 1. O único tropeço foi uma derrota por 4 a 1 para o Freiburg. O Bremen marcou 11 gols nesses cinco jogos, mas também sofreu sete, o que aponta para uma equipe que cria oportunidades, mas pode deixar espaços na defesa.

O Hoffenheim venceu apenas um dos últimos cinco jogos e sofreu quatro derrotas nesse período. A única vitória foi sobre o VfB Stuttgart, por 2 a 1, na Bundesliga. Desde então, perdeu para Paderborn, OFI Crete, Borussia Dortmund e FC Koeln. A equipe marcou seis gols e sofreu 11 nesses cinco jogos, números que refletem a irregularidade que Ilzer busca corrigir.

Werder Bremen x Hoffenheim: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Hoffenheim venceu por 1 a 0 em casa pela Bundesliga. Antes disso, o Hoffenheim derrotou o Bremen por 2 a 0 no Wohninvest Weserstadion, em janeiro de 2026. Nos cinco jogos oficiais e amistosos mais recentes registrados nos dados, o Hoffenheim venceu quatro vezes, enquanto o Bremen ainda não conquistou nenhuma vitória. Nesses confrontos, os visitantes marcaram nove gols, contra dois do Bremen.