O Werder Bremen recebe o Hoffenheim no sábado, 31 de outubro de 2026, no Wohninvest Weserstadion.
Historicamente, os confrontos entre SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim têm sido equilibrados ao longo de várias temporadas da Bundesliga, com jogos marcantes e muitos gols para os dois lados. No encontro mais recente pelo campeonato, em maio de 2026, o Hoffenheim conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Bremen fora de casa.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga?
Werder Bremen x Hoffenheim começa no sábado, 31 de outubro de 2026, no Wohninvest Weserstadion.
Como comprar ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim, há várias opções, conforme sua preferência por canais oficiais ou plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Lojas oficiais de ingressos dos clubes: A opção mais confiável e segura para comprar ingressos pelo preço original é acessar diretamente o site oficial do SV Werder Bremen (já que o clube joga em casa, no Wohninvest Weserstadion) ou o portal oficial de ingressos do TSG Hoffenheim, para os ingressos destinados a sócios ou visitantes.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SV Werder Bremen e TSG Hoffenheim variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos para setores em pé ou de torcedores: Os ingressos comuns para setores em pé com estrutura de segurança (Stehplatz), comprados diretamente do clube, geralmente custam a partir de € 15 a € 20 para sócios e pessoas com direito a desconto.
- Assentos comuns (arquibancadas superiores e inferiores): Os assentos de categorias comuns vendidos oficialmente pelo clube custam aproximadamente de € 30 a € 80, dependendo do setor específico e da vista.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências de hospitalidade premium oferecidas pelo clube em dias de jogo custam a partir de € 112, com acesso ampliado aos lounges.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos mais baratos na revenda:As ofertas de entrada e os assentos com visão restrita geralmente começam em torno de € 55 a € 68.
- Assentos comuns na revenda: Assentos comuns nas laterais do campo ou nas arquibancadas intermediárias custam entre € 90 e € 250, dependendo da demanda e da proximidade com o gramado.
- Ingressos premium e VIP na revenda: Assentos em locais privilegiados ou pacotes VIP de última hora custam de € 400 a mais de € 1.600.
Werder Bremen x Hoffenheim pela Bundesliga: Tudo o que você precisa saber
Momento de Werder Bremen e Hoffenheim
O Werder Bremen registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Augsburg na Bundesliga. Nesse período, a equipe também venceu o RB Leipzig por 3 a 1. O único tropeço foi uma derrota por 4 a 1 para o Freiburg. O Bremen marcou 11 gols nesses cinco jogos, mas também sofreu sete, o que aponta para uma equipe que cria oportunidades, mas pode deixar espaços na defesa.
O Hoffenheim venceu apenas um dos últimos cinco jogos e sofreu quatro derrotas nesse período. A única vitória foi sobre o VfB Stuttgart, por 2 a 1, na Bundesliga. Desde então, perdeu para Paderborn, OFI Crete, Borussia Dortmund e FC Koeln. A equipe marcou seis gols e sofreu 11 nesses cinco jogos, números que refletem a irregularidade que Ilzer busca corrigir.
Werder Bremen x Hoffenheim: Histórico recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Hoffenheim venceu por 1 a 0 em casa pela Bundesliga. Antes disso, o Hoffenheim derrotou o Bremen por 2 a 0 no Wohninvest Weserstadion, em janeiro de 2026. Nos cinco jogos oficiais e amistosos mais recentes registrados nos dados, o Hoffenheim venceu quatro vezes, enquanto o Bremen ainda não conquistou nenhuma vitória. Nesses confrontos, os visitantes marcaram nove gols, contra dois do Bremen.