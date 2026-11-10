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Como comprar ingressos para Werder Bremen x Hamburger SV: preços do Nordderby, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Werder Bremen enfrenta o Hamburger SV pela Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Nordderby, ou Dérbi do Norte, é uma das rivalidades mais tradicionais e intensas do futebol alemão. Em 22 de novembro de 2026, o SV Werder Bremen receberá o vizinho do norte e rival histórico Hamburger SV no Weserstadion para um confronto da Bundesliga.

GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir os melhores lugares para esse jogo imperdível. Continue lendo para saber como comprar seus ingressos agora mesmo.

Quando começa Werder Bremen x Hamburger SV pela Bundesliga?

Werder Bremen x Hamburger SV será disputado no Wohninvest Weserstadion, em Bremen. As informações oficiais sobre a transmissão da partida ainda não estão disponíveis.

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Onde comprar ingressos para o Nordderby?

O melhor lugar para comprar ingressos para o Nordderby é o site oficial de venda de ingressos do SV Werder Bremen. A compra direta com o clube garante ingressos autênticos pelo preço original. No entanto, diante da enorme procura dos torcedores locais por esse clássico, os ingressos na plataforma oficial devem se esgotar muito rapidamente.

StubHub é uma alternativa bastante confiável caso os ingressos no site oficial se esgotem, para que você não perca o jogo.

Quanto custam os ingressos para o Nordderby?

Os ingressos pelo preço original disponíveis na plataforma oficial do Werder Bremen geralmente começam em cerca de € 40 para entrada geral. Os valores variam conforme a categoria e a localização do assento no Weserstadion, e os lugares premium custam significativamente mais.

Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Para essa partida de alta procura, os preços começam em aproximadamente € 155.

Werder Bremen x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Werder Bremen e Hamburger SV

O Werder Bremen soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e cinco sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 fora de casa para o VfB Stuttgart pela Bundesliga, encerrando uma sequência que incluiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Hoffenheim e outra por 3 a 2 sobre o Mainz 05. O único empate nesse período foi por 2 a 2 contra o Paderborn.

Os últimos cinco jogos do Hamburger SV mostram uma campanha mais irregular: duas vitórias, nenhum empate e três derrotas, com sete gols marcados e sete sofridos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga. Antes disso, o time perdeu por 3 a 1 para o Eintracht Frankfurt na liga e também foi eliminado pelo mesmo adversário na Copa da Alemanha pelo mesmo placar.

SVW

SVW - Sequência

SCP
E2-2
M05
V2-3
BVB
D3-2
TSG
V2-0
STU
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HSV

HSV - Sequência

STU
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
SGE
D3-1
BMG
V3-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Werder Bremen x Hamburger SV: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Bundesliga, em 18 de abril de 2026, quando o Werder Bremen venceu por 3 a 1 em casa. Antes disso, o Hamburger SV venceu por 3 a 2 em seu estádio, em dezembro de 2025. Nos cinco confrontos diretos mais recentes registrados, disputados pela Bundesliga e pela 2. Bundesliga, cada equipe conquistou duas vitórias, com um resultado favorável ao Bremen por um gol de diferença.

Confrontos

Werder BremenEmpateHamburgo
3
0
2
Bundesliga
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Werder Bremen
SVW
3
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Hamburgo
HSV
1
FJ
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HSV
3
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SVW
2
FJ
2. Bundesliga
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HSV
2
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3
FJ
2. Bundesliga
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0
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HSV
2
FJ
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1
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Hamburgo
HSV
0
FJ
9Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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