O Nordderby, ou Dérbi do Norte, é uma das rivalidades mais tradicionais e intensas do futebol alemão. Em 22 de novembro de 2026, o SV Werder Bremen receberá o vizinho do norte e rival histórico Hamburger SV no Weserstadion para um confronto da Bundesliga.

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Quando começa Werder Bremen x Hamburger SV pela Bundesliga?

Werder Bremen x Hamburger SV será disputado no Wohninvest Weserstadion, em Bremen. As informações oficiais sobre a transmissão da partida ainda não estão disponíveis.

Bundesliga - Rodada 10 22 de nov. de 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Onde comprar ingressos para o Nordderby?

O melhor lugar para comprar ingressos para o Nordderby é o site oficial de venda de ingressos do SV Werder Bremen. A compra direta com o clube garante ingressos autênticos pelo preço original. No entanto, diante da enorme procura dos torcedores locais por esse clássico, os ingressos na plataforma oficial devem se esgotar muito rapidamente.

StubHub é uma alternativa bastante confiável caso os ingressos no site oficial se esgotem, para que você não perca o jogo.

Quanto custam os ingressos para o Nordderby?

Os ingressos pelo preço original disponíveis na plataforma oficial do Werder Bremen geralmente começam em cerca de € 40 para entrada geral. Os valores variam conforme a categoria e a localização do assento no Weserstadion, e os lugares premium custam significativamente mais.

Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Para essa partida de alta procura, os preços começam em aproximadamente € 155.

Werder Bremen x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Werder Bremen e Hamburger SV

O Werder Bremen soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e cinco sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 fora de casa para o VfB Stuttgart pela Bundesliga, encerrando uma sequência que incluiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Hoffenheim e outra por 3 a 2 sobre o Mainz 05. O único empate nesse período foi por 2 a 2 contra o Paderborn.

Os últimos cinco jogos do Hamburger SV mostram uma campanha mais irregular: duas vitórias, nenhum empate e três derrotas, com sete gols marcados e sete sofridos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga. Antes disso, o time perdeu por 3 a 1 para o Eintracht Frankfurt na liga e também foi eliminado pelo mesmo adversário na Copa da Alemanha pelo mesmo placar.

Werder Bremen x Hamburger SV: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Bundesliga, em 18 de abril de 2026, quando o Werder Bremen venceu por 3 a 1 em casa. Antes disso, o Hamburger SV venceu por 3 a 2 em seu estádio, em dezembro de 2025. Nos cinco confrontos diretos mais recentes registrados, disputados pela Bundesliga e pela 2. Bundesliga, cada equipe conquistou duas vitórias, com um resultado favorável ao Bremen por um gol de diferença.