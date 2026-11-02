Como comprar ingressos para Werder Bremen x Hamburger SV: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Werder Bremen recebe o Hamburger SV no domingo, 22 de novembro de 2026, no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.

No confronto oficial mais recente entre as equipes, em 18 de abril de 2026, o Werder Bremen venceu o Hamburger SV por 3 a 1 em partida da Bundesliga no Wohninvest Weserstadion. Antes disso, em dezembro de 2025, o Hamburger SV havia vencido o Bremen por 3 a 2 em casa, também pela Bundesliga.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Werder Bremen x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Werder Bremen e Hamburger SV pela Bundesliga?

Werder Bremen x Hamburger SV será no domingo, 22 de novembro de 2026, no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.

Bundesliga - Rodada 10 22 de nov. de 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Hamburger SV pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a próxima partida da Bundesliga entre Werder Bremen e Hamburger SV, você pode recorrer a diferentes opções, conforme a disponibilidade e sua preferência:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar diretamente a loja oficial de ingressos do SV Werder Bremen. Em geral, os ingressos são oferecidos primeiro aos sócios do clube, e os lugares restantes são disponibilizados ao público em geral. Partidas de grande procura, como o Nordderby, porém, esgotam rapidamente.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para partidas da Bundesliga quando os ingressos da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre Werder Bremen e Hamburger SV variam bastante conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais do clube ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Lugares em pé (categoria 5 / setor em pé com segurança): Os preços oficiais começam em torno de € 18 a € 25 , embora os ingressos para partidas de grande procura como o Nordderby se esgotem quase instantaneamente entre os sócios do clube.

Os preços oficiais começam em torno de , embora os ingressos para partidas de grande procura como o Nordderby se esgotem quase instantaneamente entre os sócios do clube. Anel inferior e assentos comuns (categorias 3 e 4): Os assentos oficiais dessas categorias geralmente custam entre € 35 e € 65 .

Os assentos oficiais dessas categorias geralmente custam entre . Assentos centrais e setores premium do anel inferior (categorias 1 e 2): Os lugares com vista privilegiada nas laterais do campo geralmente custam de € 75 a mais de € 95 na venda oficial.

Os lugares com vista privilegiada nas laterais do campo geralmente custam de na venda oficial. Pacotes de hospitalidade e VIP: Os pacotes oficiais de experiência VIP geralmente começam em torno de € 150 a mais de € 450, dependendo do acesso aos espaços exclusivos e do serviço de alimentação incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços determinados pela demanda:

Setores em pé e opções mais econômicas: Os setores de torcedores ou os cantos superiores geralmente têm preços a partir de € 130 a € 175 , devido à alta procura pelo confronto entre rivais.

Os setores de torcedores ou os cantos superiores geralmente têm preços a partir de , devido à alta procura pelo confronto entre rivais. Assentos laterais nos anéis inferior e superior: Os assentos comuns com vista lateral custam de € 200 a € 400 .

Os assentos comuns com vista lateral custam de . Assentos centrais premium e da categoria 1: Os assentos laterais com as melhores vistas frequentemente custam de € 450 a mais de € 600.

Werder Bremen x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Werder Bremen e Hamburger SV

O Werder Bremen soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, empatou por 2 a 2 com o Paderborn pela Bundesliga. Antes disso, também havia empatado por 2 a 2 com o Borussia Dortmund. As vitórias por 3 a 2 sobre o Augsburg e por 3 a 1 sobre o RB Leipzig foram os melhores resultados nessa sequência. O Bremen marcou dez gols e sofreu nove nesses cinco jogos, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto sua irregularidade defensiva.

O Hamburger SV venceu quatro dos últimos cinco jogos oficiais antes deste confronto. Após perder por 5 a 0 para o RB Leipzig, reagiu com vitórias sobre o FC Köln (2 a 1), em um amistoso contra o FC København (2 a 0), fora de casa contra o Hoffenheim (3 a 2) e, mais recentemente, sobre o VfB Stuttgart (1 a 0). O HSV marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas, com resultados positivos nos três jogos mais recentes.

Werder Bremen x Hamburger SV: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em 18 de abril de 2026, quando o Werder Bremen venceu o Hamburger SV por 3 a 1 em partida da Bundesliga no Wohninvest Weserstadion. Antes disso, o HSV havia vencido por 3 a 2 em casa pela Bundesliga, em dezembro de 2025. Nos cinco confrontos documentados mais recentes entre as equipes, que incluem jogos da Bundesliga, da 2. Bundesliga e uma partida de 2018, o Hamburger SV soma duas vitórias, contra três do Werder Bremen. Assim, o histórico recente favorece o Bremen.