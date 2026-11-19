O Werder Bremen recebe o Bayer Leverkusen no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.

Os confrontos recentes entre as equipes tiveram viradas de rumo e muitos gols, incluindo um emocionante empate por 3 a 3 no Weserstadion, em agosto de 2025. O Bremen também mostrou que é capaz de surpreender o Bayer Leverkusen fora de casa, com uma vitória disciplinada por 2 a 0 na BayArena, em março de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Werder Bremen x Bayer Leverkusen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Werder Bremen x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Werder Bremen x Bayer Leverkusen será disputado no Wohninvest Weserstadion, em Bremen, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 13 13 de dez. de 2026 - 13:30 Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para Werder Bremen x Bayer Leverkusen pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A opção oficial e mais segura é comprar diretamente nos sites dos clubes (SV Werder Bremen ou Bayer 04 Leverkusen). Sócios e titulares de ingressos para a temporada têm prioridade, mas os ingressos restantes ocasionalmente são disponibilizados ao público ou vendidos por ordem de chegada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Veja as estimativas de preços dos ingressos para Werder Bremen x Bayer Leverkusen pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para setores em pé (Stehplatz): Geralmente custam de € 18 a € 25 .

Geralmente custam de . Anéis superiores e setores de canto (categorias 4 e 5): Normalmente custam entre € 35 e € 50 .

Normalmente custam entre . Assentos premium e nas laterais do campo (categorias 1 e 2): Geralmente custam de € 50 a mais de € 95 .

Geralmente custam de . Pacotes de hospitalidade e VIP: Começam em valores entre € 300 e mais de € 800.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

Assentos revendidos no anel superior ou em setores de canto: Geralmente começam em torno de € 60 a € 95 .

Geralmente começam em torno de . Assentos revendidos nas laterais do campo ou no anel inferior: Normalmente custam de € 150 a mais de € 275 .

Normalmente custam de . Setores premium ou de alta procura na revenda: Os preços podem superar bastante a faixa de € 300 a mais de € 500.

Werder Bremen x Bayer Leverkusen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Werder Bremen e Bayer Leverkusen

O Werder Bremen somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Em sua partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o VfB Stuttgart pela Bundesliga, encerrando uma sequência que havia incluído uma vitória por 2 a 0 sobre o Hoffenheim e outra por 3 a 2 fora de casa contra o Mainz 05. Nesse período, o Bremen também foi eliminado da Copa da Alemanha com uma derrota por 3 a 2 para o Borussia Dortmund. Nos cinco jogos, marcou oito gols e sofreu seis.

O Bayer Leverkusen teve duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Colônia, pela Bundesliga, após duas derrotas consecutivas: por 1 a 0 para o Marseille, na Liga Europa, e por 4 a 2 para o Stuttgart, na Bundesliga. A vitória por 5 a 2 sobre o Nürnberg, pela Copa da Alemanha, foi o resultado de maior destaque nessa sequência. O Leverkusen marcou dez gols e sofreu oito nos cinco jogos.

Werder Bremen x Bayer Leverkusen: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em janeiro de 2026, quando o Bayer Leverkusen venceu por 1 a 0 em casa, pela Bundesliga. Antes disso, as equipes empataram por 3 a 3 no Weserstadion, em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Leverkusen venceu dois e o Werder Bremen também venceu dois, além de um empate. É um duelo equilibrado, sem domínio de nenhuma das equipes nas últimas temporadas.