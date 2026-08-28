Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoAugsburg
Book Werder Bremen vs Augsburg Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Augsburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Werder Bremen
Augsburg
Bundesliga

Werder Bremen enfrenta o Augsburg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Werder Bremen enfrenta o Augsburg no sábado, 19 de setembro de 2026, no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.

O SV Werder Bremen tentará aproveitar o fator casa e somar pontos importantes diante de sua torcida no início da campanha. O FC Augsburg viaja para o norte em busca de uma forte atuação fora de casa, com o objetivo de repetir a vitória por 3 a 1 sobre o Bremen no Weserstadion em maio de 2026.

Deixe que a GOAL traga tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?

Werder Bremen x Augsburg começa no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.

crest
Bundesliga - Rodada 4
Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre SV Werder Bremen e FC Augsburg no Weserstadion, há dois métodos principais:

Canais oficiais do SV Werder Bremen

  • Loja de ingressos do clube: Acesse online o portal oficial de ingressos do SV Werder Bremen.
  • Prioridade para sócios: Sócios do clube recebem acesso prioritário à venda de ingressos antes da abertura ao público geral.
  • Venda para o público geral: Os ingressos restantes são disponibilizados ao público pouco depois do encerramento da janela de pré-venda para sócios.
  • Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida estiver esgotada, confira o mercado secundário oficial de ingressos do Werder Bremen em seu site, onde os donos de carnê de temporada revendem seus lugares pelo valor de face.

Plataformas secundárias de ingressos

  • Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias como a StubHub listam revendas disponíveis. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda e a localização do assento.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?

Os preços oficiais de face dos ingressos para jogos do SV Werder Bremen em casa no Weserstadion dependem da categoria do assento e da faixa de precificação da partida:

Preços oficiais de face dos ingressos

  • Ingressos para setor em pé (Ostkurve / Fan Block): €17 a €20 (tarifas com desconto/reduzidas: €11 a €15)  
  • Categoria 4 (cantos superiores / atrás dos gols): €30 a €38  
  • Categoria 2–3 (laterais e setores superiores): €40 a €55  
  • Categoria 1 (setores centrais inferiores e principais): €60 a €75  

Preços no mercado secundário

  • Na compra por meio da troca oficial de ingressos do Werder Bremen (Zweitmarkt), os ingressos são revendidos pelo valor de face original, mais uma taxa de processamento de 10%.  
  • Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços de revenda para este confronto específico normalmente começam em torno de €40 a €67 para assentos básicos, com lugares de categorias superiores chegando a €100+ dependendo da demanda.  

Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Werder Bremen e Augsburg

O Werder Bremen chega para este confronto com uma campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SK Hansa Lueneburg pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. Antes disso, o Bremen empatou duas vezes com o Paderborn, ambas por 2 a 2, e sofreu uma derrota por 1 a 0 em amistoso contra o Auxerre. A equipe também venceu o Energie Cottbus por 4 a 2 fora de casa na pré-temporada. O Bremen marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

O Augsburg chega com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Energie Cottbus pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. A equipe também venceu o Sassuolo por 3 a 2 e goleou o Schwaz por 15 a 0 em amistosos de pré-temporada. As derrotas vieram contra o Leeds United, que venceu por 4 a 0, e o Bournemouth, que triunfou por 5 a 2. O Augsburg marcou 20 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

SVW

SVW - Sequência

AJA
D0-1
LSK
V0-3
SCF
D4-1
RBL
V3-1
KOE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCA

FCA - Sequência

LEE
D4-0
COT
V0-2
S04
V3-0
SGE
V1-4
B04
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Werder Bremen x Augsburg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em 2 de maio de 2026, quando o Augsburg venceu o Werder Bremen por 3 a 1 em uma partida da Bundesliga no Wohninvest Weserstadion. Antes disso, os times empataram por 0 a 0 quando o Augsburg recebeu o Bremen em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o Augsburg leva vantagem com três vitórias contra uma do Bremen, além de um empate. O Augsburg marcou oito gols nesses cinco jogos, enquanto o Bremen balançou as redes cinco vezes.

Confrontos

Werder BremenEmpateAugsburg
1
2
2
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Werder Bremen x Augsburg

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google