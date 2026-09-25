Villarreal enfrenta o Napoli na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.
Nos confrontos anteriores entre os dois pela Liga dos Campeões da UEFA, ainda na fase de grupos de 2011/12, o Napoli venceu os dois jogos contra o Villarreal por 2 a 0. O Villarreal vai contar com o apoio apaixonado de sua torcida, em um estádio com capacidade para 23.000 pessoas, para buscar uma vitória inédita contra seus rivais da Serie A.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Villarreal x Napoli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Villarreal x SSC Napoli pela Liga dos Campeões?
Villarreal x Napoli acontece no Estadio de la Ceramica, em Villarreal, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Villarreal x SSC Napoli Prague pela Liga dos Campeões?
Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal e SSC Napoli pela Liga dos Campeões da UEFA, que será disputada no Estadio de la Cerámica, na Espanha, siga estes passos:
1. Canais oficiais dos clubes
- Portal oficial de ingressos do Villarreal CF: A forma mais segura de comprar ingressos primários é pelo site oficial do Villarreal CF. Os ingressos para a torcida da casa são inicialmente disponibilizados aos sócios-torcedores com carnê de temporada (abonados), antes que os assentos restantes sejam colocados à venda para o público em geral.
- Carga de ingressos para visitantes do SSC Napoli: Se você torce pelo Napoli e quer se sentar no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelos canais oficiais do SSC Napoli e exigem um cartão de torcedor do time (Fidelity Card) ou cadastro no ponto de venda oficial de ingressos.
Quanto custam os ingressos para Villarreal x SSC Napoli pela Liga dos Campeões?
Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal e SSC Napoli pela Liga dos Campeões da UEFA, no Estadio de la Cerámica, variam de acordo com a compra de ingressos primários pelo valor de face ou de ingressos de revenda.
Preços primários / entrada geral
Quando comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes, sujeitos à disponibilidade:
- Fondo Norte (anel superior): Cerca de € 25 a € 30
- Fondo Norte / Fondo Sur (anel inferior): Cerca de € 30 a € 40
- Preferencia: Cerca de € 45 a € 70
- Tribuna / setor central: Cerca de € 80 a € 120
- VIP & camarotes hospitality: A partir de € 150 a € 300+
Preços no mercado secundário / revenda
Devido à alta demanda e à capacidade limitada do Estadio de la Cerámica, com aproximadamente 23.000 lugares, os ingressos em plataformas secundárias como a StubHub variam significativamente:
- Assentos de entrada / mais baratos: Normalmente começam em torno de € 75 a € 115 (convertidos de cerca de US$ 80 a US$ 125)
- Preço médio do ingresso: Fica entre € 150 e € 350 para categorias padrão de visão
- Setores premium e de torcedores visitantes: Podem chegar a € 500+ dependendo da demanda e das margens aplicadas pelos vendedores
Villarreal x SSC Napoli pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber
Momento de Villarreal x SSC Napoli
O Villarreal perdeu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos oficiais, sem vencer nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, em 8 de setembro. Antes, nessa sequência, perdeu por 2 a 3 para o Deportivo de A Coruna em LaLiga e por 1 a 0 para o Deportivo Alaves. Ao longo desses cinco jogos, o Villarreal marcou oito gols e sofreu dez.
O Napoli venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Bologna pela Serie A, em 13 de setembro. Antes disso, foi derrotado por 1 a 0 pelo Arsenal na Liga dos Campeões e perdeu por 3 a 2 para a Inter na Serie A. Ao longo desses cinco jogos, o Napoli marcou cinco gols e sofreu sete.
Villarreal x SSC Napoli: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em um amistoso em 17 de dezembro de 2022, quando o Villarreal venceu o Napoli por 3 a 2. Antes disso, as equipes se enfrentaram duas vezes na Liga Europa de 2015-16, com o Villarreal vencendo por 1 a 0 em casa antes de um empate por 1 a 1 em Nápoles. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Napoli soma três vitórias contra duas do Villarreal.
Confrontos
|#
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|1
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|1
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D