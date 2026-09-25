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Como comprar ingressos para Villarreal x SSC Napoli: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Villarreal enfrenta o SSC Napoli na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

Villarreal enfrenta o Napoli na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

Nos confrontos anteriores entre os dois pela Liga dos Campeões da UEFA, ainda na fase de grupos de 2011/12, o Napoli venceu os dois jogos contra o Villarreal por 2 a 0. O Villarreal vai contar com o apoio apaixonado de sua torcida, em um estádio com capacidade para 23.000 pessoas, para buscar uma vitória inédita contra seus rivais da Serie A.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Villarreal x Napoli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Villarreal x SSC Napoli pela Liga dos Campeões?

Villarreal x Napoli acontece no Estadio de la Ceramica, em Villarreal, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x SSC Napoli Prague pela Liga dos Campeões?

Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal e SSC Napoli pela Liga dos Campeões da UEFA, que será disputada no Estadio de la Cerámica, na Espanha, siga estes passos:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Portal oficial de ingressos do Villarreal CF: A forma mais segura de comprar ingressos primários é pelo site oficial do Villarreal CF. Os ingressos para a torcida da casa são inicialmente disponibilizados aos sócios-torcedores com carnê de temporada (abonados), antes que os assentos restantes sejam colocados à venda para o público em geral.
  • Carga de ingressos para visitantes do SSC Napoli: Se você torce pelo Napoli e quer se sentar no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelos canais oficiais do SSC Napoli e exigem um cartão de torcedor do time (Fidelity Card) ou cadastro no ponto de venda oficial de ingressos.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x SSC Napoli pela Liga dos Campeões?

Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal e SSC Napoli pela Liga dos Campeões da UEFA, no Estadio de la Cerámica, variam de acordo com a compra de ingressos primários pelo valor de face ou de ingressos de revenda.

Preços primários / entrada geral

Quando comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes, sujeitos à disponibilidade:

  • Fondo Norte (anel superior): Cerca de € 25 a € 30
  • Fondo Norte / Fondo Sur (anel inferior): Cerca de € 30 a € 40
  • Preferencia: Cerca de € 45 a € 70
  • Tribuna / setor central: Cerca de € 80 a € 120
  • VIP & camarotes hospitality: A partir de € 150 a € 300+

Preços no mercado secundário / revenda

Devido à alta demanda e à capacidade limitada do Estadio de la Cerámica, com aproximadamente 23.000 lugares, os ingressos em plataformas secundárias como a StubHub variam significativamente:

  • Assentos de entrada / mais baratos: Normalmente começam em torno de € 75 a € 115 (convertidos de cerca de US$ 80 a US$ 125)
  • Preço médio do ingresso: Fica entre € 150 e € 350 para categorias padrão de visão
  • Setores premium e de torcedores visitantes: Podem chegar a € 500+ dependendo da demanda e das margens aplicadas pelos vendedores

Villarreal x SSC Napoli pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal x SSC Napoli

O Villarreal perdeu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos oficiais, sem vencer nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, em 8 de setembro. Antes, nessa sequência, perdeu por 2 a 3 para o Deportivo de A Coruna em LaLiga e por 1 a 0 para o Deportivo Alaves. Ao longo desses cinco jogos, o Villarreal marcou oito gols e sofreu dez.

O Napoli venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Bologna pela Serie A, em 13 de setembro. Antes disso, foi derrotado por 1 a 0 pelo Arsenal na Liga dos Campeões e perdeu por 3 a 2 para a Inter na Serie A. Ao longo desses cinco jogos, o Napoli marcou cinco gols e sofreu sete.

VIL

VIL - Sequência

COR
D2-3
BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
NAP

NAP - Sequência

COM
D1-2
INT
D3-2
ARS
D0-1
BOL
V1-0
FIO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Villarreal x SSC Napoli: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em um amistoso em 17 de dezembro de 2022, quando o Villarreal venceu o Napoli por 3 a 2. Antes disso, as equipes se enfrentaram duas vezes na Liga Europa de 2015-16, com o Villarreal vencendo por 1 a 0 em casa antes de um empate por 1 a 1 em Nápoles. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Napoli soma três vitórias contra duas do Villarreal.

Confrontos

VillarrealEmpateNapoli
2
1
2
Amistosos de clubes
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FJ
Liga Europa
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FJ
Liga Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Liga dos Campeões
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FJ
Liga dos Campeões
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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