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Como comprar ingressos para Villarreal x Sabah FK: Preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Villarreal enfrenta o Sabah FK na Champions League. Saiba como garantir seus ingressos

O Villarreal recebe o Sabah FK na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

O confronto será o primeiro jogo oficial entre Villarreal e Sabah FK em uma competição da UEFA. As duas equipes chegam a este importante duelo europeu em busca de posições mais altas na classificação, com o Villarreal jogando em casa, na Espanha.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Sabah FK, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Villarreal x Sabah FK pela Champions League?

Villarreal x Sabah FK acontece no Estadio de la Ceramica, em Villarreal, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

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Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Sabah FK pela Champions League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Villarreal e Sabah FK pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Villarreal CF ou pela bilheteria do estádio é a principal e mais segura forma de adquirir entradas pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Champions League quando as entradas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Sabah FK pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Villarreal x Sabah FK pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Fondo (arquibancadas atrás dos gols / curvas): Aproximadamente € 30 a € 50.
  • Preferencia (arquibancadas laterais): Aproximadamente € 55 a € 95.
  • Tribuna (arquibancada principal / setores VIP): Aproximadamente € 100 a € 150+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Fondo (arquibancadas atrás dos gols / curvas): Os preços geralmente começam na faixa de € 420 a € 530.
  • Preferencia (arquibancadas laterais): Os preços geralmente variam de € 550 a € 850.
  • Tribuna (arquibancada principal / setores VIP): Os preços geralmente variam de € 900 a € 1.650+.

Villarreal x Sabah FK pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Sabah FK

O Villarreal chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Getafe em LaLiga, em 8 de novembro. Não sofrer gols deve ter dado alguma confiança à equipe após uma sequência difícil. Antes disso, o Villarreal perdeu por 6 a 0 para o PSG na Champions League e por 1 a 0 para o Espanyol no campeonato. Nesse período, também venceu o CD Manacor por 5 a 0 na Copa do Rei e o Valencia por 2 a 1 fora de casa, marcando nove gols e sofrendo sete nas cinco partidas.

O Sabah FK chega com duas derrotas, dois empates e nenhuma vitória nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Shamakhi FK no Campeonato Azerbaijano, enquanto, antes disso, a equipe perdeu por 4 a 1 para o Viking na Champions League. Os resultados anteriores incluíram uma derrota por 3 a 2 para o Turan Tovuz, um empate por 0 a 0 com o Qarabag FK e uma derrota por 2 a 1 para o Borussia Dortmund em uma competição europeia. O Sabah marcou cinco gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

VIL

VIL - Sequência

VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
D0-1
PSG
D0-6
GET
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SAB

SAB - Sequência

BVB
D1-2
QRB
E0-0
TUT
D3-2
VIK
D4-1
SHA
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Villarreal x Sabah FK: histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Villarreal e Sabah FK. Esta será a primeira partida documentada entre as equipes em uma competição da UEFA.

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