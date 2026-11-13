O Villarreal recebe a Real Sociedad no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

No encontro mais recente entre as equipes, em 20 de março de 2026, o Villarreal venceu a Real Sociedad por 3 a 1 no Estadio de la Cerámica. Antes, na temporada 2025–26, o Villarreal também conquistou uma vitória emocionante por 3 a 2 fora de casa contra a Real Sociedad, na Reale Arena.

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Quando será Villarreal x Real Sociedad pela LaLiga?

Villarreal x Real Sociedad será disputado no Estadio de la Ceramica, em Villarreal, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 15 6 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Real Sociedad pela LaLiga?

Veja as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Villarreal e Real Sociedad pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente pelos portais oficiais de ingressos do Villarreal CF ou da Real Sociedad, a forma mais segura e confiável de garantir lugares pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Real Sociedad pela LaLiga?

Veja as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Villarreal e Real Sociedad pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): Geralmente custam aproximadamente de € 30 a € 50 .

Geralmente custam aproximadamente de . Arquibancadas laterais (Lateral): Geralmente custam de € 50 a € 90 .

Geralmente custam de . Tribuna principal (Tribuna): Custam de € 90 a € 150 ou mais.

Villarreal x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Real Sociedad

O Villarreal soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma derrota por 6 a 0 para o Paris Saint-Germain na Champions League, e a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Espanyol na LaLiga. Pelo lado positivo, a vitória por 5 a 0 sobre o CD Manacor na Copa do Rei e o triunfo por 2 a 1 fora de casa contra o Valencia mostram que a equipe ainda é capaz de ter boas atuações. Nesses cinco jogos, o Villarreal marcou nove gols e sofreu dez.

A Real Sociedad soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Mais recentemente, empatou em 1 a 1 com o Lyon na Liga Europa, depois de vencer o Levante por 2 a 1 na LaLiga e o Lillestroem por 6 a 0 em competição europeia. A única derrota nessa sequência foi para o Athletic Bilbao, por 2 a 1, no campeonato. Nesses cinco jogos, a Real Sociedad marcou 15 gols e sofreu dez.

Villarreal x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Villarreal venceu por 3 a 1 no Estadio de la Ceramica, pela LaLiga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Villarreal venceu três e empatou um, enquanto a Real Sociedad conquistou uma vitória: 1 a 0 na Reale Arena, em janeiro de 2025. No placar agregado desses cinco jogos, são 12 gols do Villarreal e sete da Real Sociedad.