O Villarreal recebe o Rayo Vallecano no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio de la Cerámica, em Villarreal.
O Villarreal goleou o Rayo Vallecano por 4 a 0 em casa em novembro de 2025, com gols de Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña e Ayoze Pérez. O Rayo Vallecano deu o troco no encontro mais recente entre as equipes, em maio de 2026, ao vencer por 2 a 0 em Vallecas, com gols de Sergio Camello e Alemão.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Villarreal x Rayo Vallecano pela LaLiga?
Villarreal x Rayo Vallecano começa no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio de la Cerámica, em Villarreal.
Como comprar ingressos para Villarreal x Rayo Vallecano pela LaLiga?
Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Villarreal e Rayo Vallecano pela LaLiga:
1. Canais oficiais do clube
- Site oficial do clube (bilheteria oficial do Villarreal CF): É a forma mais segura e direta de comprar ingressos. Os ingressos para venda geral costumam ficar disponíveis algumas semanas ou alguns dias antes da partida, com lugares oficiais em diferentes setores do estádio.
- Bilheterias do estádio (Taquillas): É possível comprar ingressos nas bilheterias do Estádio de la Cerámica nos dias de jogo (sujeito à disponibilidade) ou nos dias anteriores à partida.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Villarreal x Rayo Vallecano pela LaLiga?
Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Villarreal e Rayo Vallecano pela LaLiga:
1. Canais oficiais do clube
- Entrada comum / setores atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): Geralmente custam de € 30 a € 50.
- Arquibancadas laterais (Lateral): Normalmente custam de € 50 a € 90.
- Tribuna principal e lugares premium (Tribuna / Preferencia): Geralmente custam de € 90 a € 150 ou mais.
- Pacotes VIP: Frequentemente custam a partir de € 350, podendo superar € 600.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub. anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:
- Entrada comum / setores superiores: Geralmente começam em torno de € 35 a € 55.
- Setores laterais intermediários: Frequentemente são anunciados por valores de € 80 a € 160.
- Setores premium inferiores nas laterais: Normalmente custam de € 250 a € 400 ou mais.
- Ingressos VIP de revenda e pacotes de hospitalidade: Podem custar de € 600 a € 800 ou mais.
Villarreal x Rayo Vallecano pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Villarreal e Rayo Vallecano
O Villarreal soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Getafe pela LaLiga, em 8 de novembro, depois de uma derrota por 6 a 0 para o Paris Saint-Germain na Champions League. Antes disso, venceu o Valencia por 2 a 1 fora de casa pela liga e goleou o CD Manacor por 5 a 0 na Copa do Rei. Nessas cinco partidas, o Villarreal marcou nove gols e sofreu sete.
O Rayo Vallecano venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Real Sociedad em 8 de novembro, embora tenha vencido o Celta Vigo por 3 a 0 pela LaLiga apenas uma semana antes. Nesse período, também venceu o Recreativo Huelva por 3 a 2 fora de casa na Copa do Rei. O Rayo marcou seis gols e sofreu sete nessas cinco partidas.
Villarreal x Rayo Vallecano: confrontos diretos recentes
O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela LaLiga em 17 de maio de 2026, quando o Rayo Vallecano venceu por 2 a 0 em casa. Antes disso, o Villarreal havia conquistado uma vitória por 4 a 0 no Estádio de la Cerámica, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Villarreal leva vantagem, com três vitórias contra uma do Rayo, além de um empate. O placar agregado desses cinco encontros é de 11 gols para o Villarreal e três para o Rayo.