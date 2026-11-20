O Villarreal recebe o Rayo Vallecano no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio de la Cerámica, em Villarreal.

O Villarreal goleou o Rayo Vallecano por 4 a 0 em casa em novembro de 2025, com gols de Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña e Ayoze Pérez. O Rayo Vallecano deu o troco no encontro mais recente entre as equipes, em maio de 2026, ao vencer por 2 a 0 em Vallecas, com gols de Sergio Camello e Alemão.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Villarreal x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Villarreal x Rayo Vallecano começa no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio de la Cerámica, em Villarreal.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Villarreal e Rayo Vallecano pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do clube (bilheteria oficial do Villarreal CF): É a forma mais segura e direta de comprar ingressos. Os ingressos para venda geral costumam ficar disponíveis algumas semanas ou alguns dias antes da partida, com lugares oficiais em diferentes setores do estádio.

É a forma mais segura e direta de comprar ingressos. Os ingressos para venda geral costumam ficar disponíveis algumas semanas ou alguns dias antes da partida, com lugares oficiais em diferentes setores do estádio. Bilheterias do estádio (Taquillas): É possível comprar ingressos nas bilheterias do Estádio de la Cerámica nos dias de jogo (sujeito à disponibilidade) ou nos dias anteriores à partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Villarreal e Rayo Vallecano pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Entrada comum / setores atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): Geralmente custam de € 30 a € 50 .

Geralmente custam de . Arquibancadas laterais (Lateral): Normalmente custam de € 50 a € 90 .

Normalmente custam de . Tribuna principal e lugares premium (Tribuna / Preferencia): Geralmente custam de € 90 a € 150 ou mais .

Geralmente custam de . Pacotes VIP: Frequentemente custam a partir de € 350, podendo superar € 600.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub. anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Entrada comum / setores superiores: Geralmente começam em torno de € 35 a € 55 .

Geralmente começam em torno de . Setores laterais intermediários: Frequentemente são anunciados por valores de € 80 a € 160 .

Frequentemente são anunciados por valores de . Setores premium inferiores nas laterais: Normalmente custam de € 250 a € 400 ou mais .

Normalmente custam de . Ingressos VIP de revenda e pacotes de hospitalidade: Podem custar de € 600 a € 800 ou mais.

Villarreal x Rayo Vallecano pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Rayo Vallecano

O Villarreal soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Getafe pela LaLiga, em 8 de novembro, depois de uma derrota por 6 a 0 para o Paris Saint-Germain na Champions League. Antes disso, venceu o Valencia por 2 a 1 fora de casa pela liga e goleou o CD Manacor por 5 a 0 na Copa do Rei. Nessas cinco partidas, o Villarreal marcou nove gols e sofreu sete.

O Rayo Vallecano venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Real Sociedad em 8 de novembro, embora tenha vencido o Celta Vigo por 3 a 0 pela LaLiga apenas uma semana antes. Nesse período, também venceu o Recreativo Huelva por 3 a 2 fora de casa na Copa do Rei. O Rayo marcou seis gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Villarreal x Rayo Vallecano: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela LaLiga em 17 de maio de 2026, quando o Rayo Vallecano venceu por 2 a 0 em casa. Antes disso, o Villarreal havia conquistado uma vitória por 4 a 0 no Estádio de la Cerámica, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Villarreal leva vantagem, com três vitórias contra uma do Rayo, além de um empate. O placar agregado desses cinco encontros é de 11 gols para o Villarreal e três para o Rayo.