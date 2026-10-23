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Como comprar ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Villarreal enfrenta o Paris Saint-Germain na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O próximo confronto promete um duelo europeu interessante, já que não há registro de encontros anteriores entre os dois clubes em competições oficiais da UEFA.

O Paris Saint-Germain chega à partida em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League?

Villarreal x Paris Saint-Germain será disputado no Estadio de la Ceramica, em Villarreal, na terça-feira, 3 de novembro de 2026.

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Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League?

Quem busca ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Villarreal e Paris Saint-Germain, no Estadio de la Cerámica, tem algumas opções principais:

  • Venda oficial dos clubes: Você pode consultar diretamente os sites oficiais do Villarreal CF ou do Paris Saint-Germain. Essa costuma ser a principal opção para comprar ingressos pelo preço original, embora a disponibilidade para jogos europeus de grande destaque geralmente dependa de associação ao clube ou de pontos de fidelidade, e os ingressos muitas vezes se esgotem rapidamente.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setores atrás dos gols (Fondo Norte / Sur): de € 30 a € 50 nos anéis superior e inferior, as opções de entrada mais acessíveis para assistir ao jogo.
  • Arquibancadas laterais (Lateral / Preferencia): de € 60 a € 110 por lugares de preço intermediário nas laterais do campo.
  • Arquibancada central (Central Tribuna): de € 120 a mais de € 200 por lugares com vista privilegiada na arquibancada principal.
  • Camarotes VIP e hospitalidade: de € 250 a mais de € 500 por pacotes de luxo com serviços exclusivos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anel superior / lugares nos cantos: a partir de cerca de € 240 a € 320 por lugares comuns.
  • Lateral do campo / setores do anel inferior: entre € 350 e € 650, conforme aumenta a demanda por jogos de destaque da fase de grupos.
  • Pacotes VIP e premium de revenda: frequentemente ultrapassam a faixa de € 1.000 a mais de € 1.500, dependendo do setor exato e da disponibilidade no mercado.

Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Paris Saint-Germain

O Villarreal somou duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Levante por 3 a 1 em casa, depois de bater o Malaga por 1 a 3 fora de casa. Entre as três derrotas nessa sequência estão a derrota por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Champions League e o revés por 2 a 3 diante do Deportivo de A Coruna em LaLiga. Nos cinco jogos, o Villarreal marcou dez gols e sofreu nove.

O PSG venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 2 fora de casa contra o Marseille, pela Ligue 1. A equipe também venceu o Brest por 1 a 0 como visitante. O resultado de maior destaque na sequência foi a vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na Champions League. A única derrota foi para o Monaco, por 2 a 1. O PSG marcou doze gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

VIL

VIL - Sequência

LEV
V3-1
RMA
D1-0
NAP
V3-1
ELC
E0-0
LIV
D4-3
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
PSG

PSG - Sequência

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol marcado (sofrido)
16/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Villarreal x Paris Saint-Germain: histórico recente de confrontos diretos

Não foram fornecidos dados de confrontos diretos entre Villarreal e Paris Saint-Germain para esta partida. O histórico de encontros anteriores será atualizado quando estiver disponível.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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