Como comprar ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O próximo confronto promete um duelo europeu interessante, já que não há registro de encontros anteriores entre os dois clubes em competições oficiais da UEFA.
O Paris Saint-Germain chega à partida em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.
Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League?
Villarreal x Paris Saint-Germain será disputado no Estadio de la Ceramica, em Villarreal, na terça-feira, 3 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League?
Quem busca ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Villarreal e Paris Saint-Germain, no Estadio de la Cerámica, tem algumas opções principais:
- Venda oficial dos clubes: Você pode consultar diretamente os sites oficiais do Villarreal CF ou do Paris Saint-Germain. Essa costuma ser a principal opção para comprar ingressos pelo preço original, embora a disponibilidade para jogos europeus de grande destaque geralmente dependa de associação ao clube ou de pontos de fidelidade, e os ingressos muitas vezes se esgotem rapidamente.
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League?
Os preços dos ingressos para Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.
1. Canais oficiais dos clubes
- Setores atrás dos gols (Fondo Norte / Sur): de € 30 a € 50 nos anéis superior e inferior, as opções de entrada mais acessíveis para assistir ao jogo.
- Arquibancadas laterais (Lateral / Preferencia): de € 60 a € 110 por lugares de preço intermediário nas laterais do campo.
- Arquibancada central (Central Tribuna): de € 120 a mais de € 200 por lugares com vista privilegiada na arquibancada principal.
- Camarotes VIP e hospitalidade: de € 250 a mais de € 500 por pacotes de luxo com serviços exclusivos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:
- Anel superior / lugares nos cantos: a partir de cerca de € 240 a € 320 por lugares comuns.
- Lateral do campo / setores do anel inferior: entre € 350 e € 650, conforme aumenta a demanda por jogos de destaque da fase de grupos.
- Pacotes VIP e premium de revenda: frequentemente ultrapassam a faixa de € 1.000 a mais de € 1.500, dependendo do setor exato e da disponibilidade no mercado.
Villarreal x Paris Saint-Germain pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Villarreal e Paris Saint-Germain
O Villarreal somou duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Levante por 3 a 1 em casa, depois de bater o Malaga por 1 a 3 fora de casa. Entre as três derrotas nessa sequência estão a derrota por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Champions League e o revés por 2 a 3 diante do Deportivo de A Coruna em LaLiga. Nos cinco jogos, o Villarreal marcou dez gols e sofreu nove.
O PSG venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 2 fora de casa contra o Marseille, pela Ligue 1. A equipe também venceu o Brest por 1 a 0 como visitante. O resultado de maior destaque na sequência foi a vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na Champions League. A única derrota foi para o Monaco, por 2 a 1. O PSG marcou doze gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
Villarreal x Paris Saint-Germain: histórico recente de confrontos diretos
Não foram fornecidos dados de confrontos diretos entre Villarreal e Paris Saint-Germain para esta partida. O histórico de encontros anteriores será atualizado quando estiver disponível.
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