Villarreal e Levante se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio de la Cerámica, em Villarreal.

Historicamente, o Villarreal leva ampla vantagem nos confrontos competitivos recentes entre as equipes, incluindo uma contundente vitória em casa por 5 a 1 sobre o Levante no duelo mais recente de LaLiga entre os dois neste estádio. Com o Levante tentando evitar a pressão precoce da luta contra o rebaixamento e o Villarreal buscando vagas de classificação para competições europeias, os dois clubes chegam à partida em busca de um resultado crucial na liga.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Villarreal e Levante por LaLiga?

Villarreal x Levante acontece no Estadio de la Cerámica, em Villarreal. Confira a programação local para saber o horário confirmado do pontapé inicial.

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Levante por LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Villarreal e Levante no Estadio de la Cerámica, você pode adquiri-los por canais oficiais primários ou plataformas secundárias de ingressos:

Compra direta oficial

Portal oficial de ingressos do Villarreal CF: A forma mais direta é pelo portal de ingressos no site oficial do Villarreal CF (operado pela OneBox), onde os ingressos entram em venda geral ao público depois que os sócios-torcedores com temporada garantida são atendidos.

Bilheteria do Estadio de la Cerámica: Os ingressos podem ser comprados presencialmente na bilheteria do estádio ( taquillas ) no Estadio de la Cerámica, em Vila-real, sujeitos à disponibilidade.

Plataformas secundárias e de revenda de ingressos

Agregadores e revendedores: Se a carga oficial se esgotar, os ingressos ficam disponíveis em mercados secundários como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Levante por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Villarreal x Levante variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

Preços oficiais diretos (Estadio de la Cerámica)

Entrada geral (atrás dos gols): € 25 – € 40

Laterais (Preferente / Tribuna Lateral): € 45 – € 70

Tribuna principal (Tribuna Central / Main Stand): € 75 – € 120+

Pacotes VIP / hospitalidade: € 150 – € 300+

Villarreal x Levante por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Levante

O Villarreal somou quatro pontos em seus dois jogos de LaLiga, com ambos terminando em 2 a 2. Sua partida mais recente foi um empate fora de casa com o Atletico Madrid em 23 de agosto, e a equipe também empatou por 2 a 2 com o Racing Santander na rodada de abertura. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota. As duas vitórias vieram na pré-temporada, ao bater Galatasaray por 2 a 1 e Levante por 1 a 0, enquanto a derrota por 3 a 1 para o Lens foi o único revés. O Villarreal marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Os últimos cinco jogos do Levante renderam duas vitórias, duas derrotas e um empate. O resultado mais recente foi um empate sem gols fora de casa com o Osasuna, em LaLiga, no dia 24 de agosto, após a derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura. Antes do início da temporada competitiva, o Levante perdeu por 1 a 0 para o Villarreal em um amistoso e venceu o Albacete por 2 a 1. A outra vitória na pré-temporada veio contra o Al Qadsiah, por 1 a 0. O Levante marcou três gols e sofreu três ao longo desses cinco jogos.

Villarreal x Levante: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 5 de agosto de 2026, quando o Villarreal venceu o Levante por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada. Antes disso, as equipes se enfrentaram em LaLiga em 2 de maio de 2026, com vitória do Villarreal por 5 a 1 no Estadio de la Cerámica. Nos últimos cinco confrontos registrados entre os dois, o Villarreal venceu quatro vezes, enquanto o Levante conquistou uma vitória, por 2 a 0 em casa, em LaLiga, em abril de 2022. Os dois clubes também se enfrentaram em LaLiga em 18 de fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu por 1 a 0 fora de casa, e em um amistoso em agosto de 2022, que o Villarreal venceu por 3 a 1.