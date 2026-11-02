Como comprar ingressos para Villarreal x Getafe: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Villarreal recebe o Getafe no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio de la Cerámica, em Villarreal.

No confronto mais recente entre as equipes, em 14 de fevereiro de 2026, o Getafe conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Villarreal no Coliseum. Antes disso, o Villarreal venceu por 2 a 0 em casa, no Estadio de la Cerámica, em dezembro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Villarreal x Getafe pela LaLiga?

Villarreal x Getafe será disputado no Estadio de la Cerámica, em Villarreal, no domingo, 8 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Getafe pela LaLiga?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre Villarreal e Getafe no Estadio de la Cerámica, há várias opções, dependendo da disponibilidade e da sua preferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do clube: comprar diretamente pelo site oficial do Villarreal CF é a maneira mais segura e direta de conseguir lugares destinados à torcida da casa, embora os primeiros lotes de ingressos muitas vezes tenham prioridade para sócios do clube e detentores de ingressos para a temporada.

comprar diretamente pelo site oficial do Villarreal CF é a maneira mais segura e direta de conseguir lugares destinados à torcida da casa, embora os primeiros lotes de ingressos muitas vezes tenham prioridade para sócios do clube e detentores de ingressos para a temporada. Setor visitante: se você torce para o Getafe, os ingressos para o setor destinado aos visitantes normalmente devem ser comprados pelos canais oficiais do clube ou em sua bilheteria.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Getafe pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre Villarreal e Getafe variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns comprados diretamente do clube geralmente custam de € 30 a € 100, dependendo da categoria e da localização exata do assento no Estadio de la Cerámica, como Fondo, Preferencia ou Tribuna.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos de categoria padrão têm preços iniciais para este jogo em torno de € 50 a € 130 .

têm preços iniciais para este jogo em torno de . Assentos premium, ingressos de categoria 1 ou pacotes VIP frequentemente custam de € 180 a mais de € 600, dependendo da demanda do mercado e da localização do assento.

Villarreal x Getafe pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Getafe

O Villarreal chega a este jogo com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. No compromisso mais recente, venceu o Levante por 3 a 1 pela LaLiga, depois de uma vitória por 1 a 3 fora de casa sobre o Malaga. O Submarino Amarelo marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu dez, o que torna o desempenho defensivo uma clara preocupação. As três derrotas consecutivas anteriores à sequência de duas vitórias indicam que o elenco ainda busca regularidade.

O Getafe soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu melhor resultado recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Malaga em 20 de setembro, enquanto os empates contra Deportivo de A Coruna e Celta Vigo vieram antes e depois das derrotas para Real Betis e Osasuna. A equipe de Bordalas marcou três gols e sofreu quatro nessa sequência, reflexo de uma organização defensiva cautelosa, mas por vezes vulnerável.

Villarreal x Getafe: histórico recente de confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Getafe venceu o Villarreal por 2 a 1 em casa, pela LaLiga. Antes disso, o Villarreal venceu por 2 a 0 no confronto disputado no Estadio de la Cerámica, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco duelos, Getafe e Villarreal somam duas vitórias cada, além de um empate, o que aponta para um confronto realmente aberto com base no histórico recente.