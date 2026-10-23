Nos últimos cinco confrontos entre as equipes por LaLiga, o Villarreal levou a melhor, com quatro vitórias contra apenas uma do Espanyol. O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela LaLiga em 9 de fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu por 4 a 1 no Estadio de la Cerámica.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para Villarreal x Espanyol, incluindo onde encontrá-los e quanto custam.
Quando começa Villarreal x Espanyol pela LaLiga?
Como comprar ingressos para Villarreal x Espanyol pela LaLiga?
Para comprar ingressos para o jogo entre Villarreal e Espanyol pela LaLiga, você tem algumas opções principais:
1. Canais oficiais dos clubes
- Site oficial do clube (Villarreal CF): Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Villarreal é a maneira mais confiável de conseguir entradas pelo preço original, especialmente se a partida for disputada no estádio do clube, o Estadio de la Cerámica.
- Site oficial do clube (RCD Espanyol): Se você procura ingressos destinados à torcida visitante ou para o jogo de volta com mando do Espanyol, pode consultar o site oficial de ingressos do clube.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Villarreal x Espanyol pela LaLiga?
Confira os preços dos ingressos para Villarreal x Espanyol pela LaLiga, divididos entre os canais oficiais dos clubes e as plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns (setores Fondo / Lateral): € 30 a € 50
- Assentos na arquibancada central e na Tribuna: € 70 a partir de € 110, dependendo do setor específico e da disponibilidade de assentos em cada fileira
- Áreas VIP e espaços premium de hospitalidade: € 150 a partir de € 300
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:
- Setores superiores e de escanteio: A partir de cerca de € 45 a € 55
- Assentos premium nas laterais do campo:€ 130 a partir de € 180
- Hospitalidade de alta demanda e assentos privilegiados na revenda:€ 200 a partir de € 800, dependendo dos acréscimos cobrados pela plataforma e dos ingressos restantes
Villarreal x Espanyol pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Villarreal e Espanyol
O Villarreal chega a esta partida com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Levante por 3 a 1 pela LaLiga. Antes, nessa mesma sequência, também derrotou o Malaga por 3 a 1 fora de casa. As derrotas foram para Real Betis, Borussia Dortmund, pela Champions League, e Deportivo de A Coruna. Nesses cinco jogos, o Villarreal marcou dez gols e sofreu nove.
O Espanyol soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. O melhor resultado nesse período foi a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Osasuna, enquanto a partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Elche, em casa. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Rayo Vallecano e por 2 a 1 para a Real Sociedad. Nesses cinco jogos, o Espanyol marcou seis gols e sofreu nove.
Villarreal x Espanyol: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela LaLiga em 9 de fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu por 4 a 1 no Estadio de la Cerámica. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Villarreal venceu quatro vezes, contra uma vitória do Espanyol. Nessa sequência, o Submarino Amarelo também conquistou triunfos por 1 a 0 e 4 a 2. A única vitória do Espanyol na série aconteceu em novembro de 2025, quando recebeu o Villarreal e venceu por 2 a 0.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|9
|0
|0
|39
|9
|+30
|27
V
V
V
V
V
|2
|9
|7
|1
|1
|19
|8
|+11
|22
V
V
V
V
V
|3
|9
|7
|0
|2
|23
|9
|+14
|21
V
V
D
V
V
|4
|9
|6
|1
|2
|16
|14
|+2
|19
D
V
E
V
V
|5
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|0
|16
V
V
V
D
V
|6
|9
|4
|2
|3
|14
|16
|-2
|14
D
E
D
V
V
|7
|9
|3
|2
|4
|13
|10
|+3
|11
D
D
E
D
D
|8
|9
|2
|5
|2
|10
|7
|+3
|11
V
E
V
E
E
|9
|9
|2
|5
|2
|13
|12
|+1
|11
E
D
E
D
E
|10
|9
|3
|2
|4
|10
|18
|-8
|11
V
D
E
D
D
|11
|9
|2
|4
|3
|15
|17
|-2
|10
V
E
E
D
D
|12
|9
|2
|3
|4
|13
|13
|0
|9
E
D
V
V
D
|13
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|-1
|9
D
E
E
E
V
|14
|8
|2
|3
|3
|12
|17
|-5
|9
E
E
V
D
V
|15
|9
|2
|3
|4
|5
|11
|-6
|9
E
D
V
D
E
|16
|9
|2
|2
|5
|11
|12
|-1
|8
D
E
D
D
V
|17
|9
|2
|2
|5
|13
|25
|-12
|8
D
E
D
D
V
|18
|9
|1
|4
|4
|11
|17
|-6
|7
E
E
V
D
E
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|15
|-9
|6
E
E
D
V
D
|20
|9
|0
|4
|5
|6
|18
|-12
|4
D
E
D
D
E