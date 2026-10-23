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La Liga
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Como comprar ingressos para Villarreal x Espanyol: preços para o jogo de La Liga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Villarreal
Espanyol
La Liga

Villarreal enfrenta o Espanyol em La Liga. Veja como garantir seus ingressos.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes por LaLiga, o Villarreal levou a melhor, com quatro vitórias contra apenas uma do Espanyol. O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela LaLiga em 9 de fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu por 4 a 1 no Estadio de la Cerámica.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para Villarreal x Espanyol, incluindo onde encontrá-los e quanto custam.

Quando começa Villarreal x Espanyol pela LaLiga?

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La Liga - Rodada 11
Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Espanyol pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Villarreal e Espanyol pela LaLiga, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial do clube (Villarreal CF): Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Villarreal é a maneira mais confiável de conseguir entradas pelo preço original, especialmente se a partida for disputada no estádio do clube, o Estadio de la Cerámica.
  • Site oficial do clube (RCD Espanyol): Se você procura ingressos destinados à torcida visitante ou para o jogo de volta com mando do Espanyol, pode consultar o site oficial de ingressos do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Espanyol pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para Villarreal x Espanyol pela LaLiga, divididos entre os canais oficiais dos clubes e as plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns (setores Fondo / Lateral): € 30 a € 50
  • Assentos na arquibancada central e na Tribuna: € 70 a partir de € 110, dependendo do setor específico e da disponibilidade de assentos em cada fileira
  • Áreas VIP e espaços premium de hospitalidade: € 150 a partir de € 300

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores superiores e de escanteio: A partir de cerca de € 45 a € 55
  • Assentos premium nas laterais do campo:€ 130 a partir de € 180
  • Hospitalidade de alta demanda e assentos privilegiados na revenda:€ 200 a partir de € 800, dependendo dos acréscimos cobrados pela plataforma e dos ingressos restantes

Villarreal x Espanyol pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Espanyol

O Villarreal chega a esta partida com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Levante por 3 a 1 pela LaLiga. Antes, nessa mesma sequência, também derrotou o Malaga por 3 a 1 fora de casa. As derrotas foram para Real Betis, Borussia Dortmund, pela Champions League, e Deportivo de A Coruna. Nesses cinco jogos, o Villarreal marcou dez gols e sofreu nove.

O Espanyol soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. O melhor resultado nesse período foi a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Osasuna, enquanto a partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Elche, em casa. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Rayo Vallecano e por 2 a 1 para a Real Sociedad. Nesses cinco jogos, o Espanyol marcou seis gols e sofreu nove.

VIL

VIL - Sequência

LEV
V3-1
RMA
D1-0
NAP
V3-1
ELC
E0-0
LIV
D4-3
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ESP

ESP - Sequência

OSA
V0-2
RAY
D2-1
ELC
D1-3
MAL
E1-1
ATM
D0-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Villarreal x Espanyol: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela LaLiga em 9 de fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu por 4 a 1 no Estadio de la Cerámica. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Villarreal venceu quatro vezes, contra uma vitória do Espanyol. Nessa sequência, o Submarino Amarelo também conquistou triunfos por 1 a 0 e 4 a 2. A única vitória do Espanyol na série aconteceu em novembro de 2025, quando recebeu o Villarreal e venceu por 2 a 0.

Confrontos

VillarrealEmpateEspanyol
5
0
0
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FJ
13Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
BétisBétisBET
96121614+219
D
V
E
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
D
E
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
D
D
E
D
D
8
Celta de VigoCelta de VigoCEL
9252107+311
V
E
V
E
E
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
E
D
E
D
E
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
E
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
E
E
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
E
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
E
E
E
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
E
E
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
E
D
V
D
E
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
D
E
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
E
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
E
E
V
D
E
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
E
E
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
D
E
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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