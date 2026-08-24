O Villarreal enfrenta o Deportivo de A Coruna no sábado, 5 de setembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.
Ambos os clubes levam adiante uma rivalidade histórica que remonta à fundação do Atlético em 1903 por estudantes bascos que viviam em Madri. A partida serve como um teste crucial no início da temporada, já que os dois lados disputam posicionamento perto do topo da tabela da liga.
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Quando é o pontapé inicial de Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?
Villarreal x Deportivo de A Coruna acontece no Estadio de la Ceramica, em Villarreal. Os detalhes oficiais do horário de início estão disponíveis por meio da sua programação local.
Como comprar ingressos para Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Villarreal CF e Deportivo de A Coruña no Estadio de la Cerámica, você pode adquirir diretamente pelos canais oficiais do clube ou em plataformas secundárias de ingressos.
- Portal oficial de ingressos do Villarreal CF
- Visite a seção oficial de ingressos do Villarreal CF online ou compre pessoalmente na bilheteria (Taquillas) do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Vila-real.
- Os ingressos para o público geral são disponibilizados online algumas semanas antes do dia do jogo, sujeitos à capacidade do estádio.
- Mercado secundário e plataformas de ingressos
- Se os ingressos principais se esgotarem pelos canais oficiais do clube, os mercados secundários listam opções de revenda.
- Você pode comparar os lugares disponíveis em agregadores ou comprar diretamente por plataformas secundárias como StubHub.
- Dia do jogo e entrada digital
- Forneça os dados completos de identidade de cada participante durante o checkout para atender aos regulamentos espanhóis para eventos esportivos.
- Os ingressos móveis (e-tickets / códigos QR) são enviados por e-mail antes do início da partida e devem ser escaneados a partir do seu smartphone nos portões de entrada do estádio.
Quanto custam os ingressos para Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal CF e Deportivo de A Coruña no Estadio de la Cerámica variam de acordo com a localização do assento, o canal de compra e a demanda.
- Bilheteria oficial do clube: Quando comprados diretamente pelo Villareal CF, os ingressos de valor de face para o público geral normalmente variam entre £25 e £70 (€30 – €80).
- Mercados secundários: Os agregadores listam inventário de revenda a partir de cerca de £50, enquanto plataformas como StubHub oferecem assentos que variam de £70 a £168+ para áreas centrais de visão.
Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Villarreal x Deportivo de A Coruna
Os últimos cinco jogos do Villarreal renderam duas vitórias, um empate e uma derrota em partidas competitivas e amistosas, com mais uma vitória em amistoso. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Racing Santander na LaLiga, em 16 de agosto. Antes disso, o time venceu o Galatasaray por 2 a 1 em um amistoso e derrotou o Levante por 1 a 0. A derrota por 3 a 1 para o Lens foi o ponto baixo de sua pré-temporada, embora a vitória por 3 a 1 sobre o PSV Eindhoven tenha trazido incentivo. Ao longo desses cinco jogos, o Villarreal marcou sete gols e sofreu sete.
Os últimos cinco jogos do Deportivo de A Coruna renderam uma vitória, três empates e uma derrota. A partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Elche na LaLiga, em 17 de agosto. O time venceu o Genoa por 1 a 0 em um amistoso em 8 de agosto e empatou por 1 a 1 com a Fiorentina dois dias antes. A derrota por 1 a 0 para o Real Madrid e o empate por 2 a 2 com o St. Pauli completam a sequência. O Deportivo marcou cinco gols e sofreu cinco ao longo desses cinco jogos.
Villarreal x Deportivo de A Coruna: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na LaLiga em 12 de maio de 2018, quando o Deportivo recebeu o Villarreal e perdeu por 4 a 2. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Villarreal soma duas vitórias contra uma do Deportivo, com dois empates. As equipes também empataram por 1 a 1 em janeiro de 2018 e ficaram em dois empates sem gols ao longo da temporada 2016-17.
Confrontos
Villarreal x Deportivo de A Coruna na tabela
Na atual tabela da LaLiga, o Villarreal está em sexto lugar e o Deportivo de A Coruna em sétimo.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
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|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D