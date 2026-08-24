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Como comprar ingressos para Villarreal x Deportivo de A Coruna: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Villarreal enfrenta o Deportivo de La Coruña em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Villarreal enfrenta o Deportivo de A Coruna no sábado, 5 de setembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

Ambos os clubes levam adiante uma rivalidade histórica que remonta à fundação do Atlético em 1903 por estudantes bascos que viviam em Madri. A partida serve como um teste crucial no início da temporada, já que os dois lados disputam posicionamento perto do topo da tabela da liga.

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Quando é o pontapé inicial de Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Villarreal x Deportivo de A Coruna acontece no Estadio de la Ceramica, em Villarreal. Os detalhes oficiais do horário de início estão disponíveis por meio da sua programação local.

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La Liga - Rodada 4
Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Villarreal CF e Deportivo de A Coruña no Estadio de la Cerámica, você pode adquirir diretamente pelos canais oficiais do clube ou em plataformas secundárias de ingressos.

  1. Portal oficial de ingressos do Villarreal CF
    • Visite a seção oficial de ingressos do Villarreal CF online ou compre pessoalmente na bilheteria (Taquillas) do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Vila-real.
    • Os ingressos para o público geral são disponibilizados online algumas semanas antes do dia do jogo, sujeitos à capacidade do estádio.
  3. Mercado secundário e plataformas de ingressos
    • Se os ingressos principais se esgotarem pelos canais oficiais do clube, os mercados secundários listam opções de revenda.
    • Você pode comparar os lugares disponíveis em agregadores ou comprar diretamente por plataformas secundárias como StubHub.  
  5. Dia do jogo e entrada digital
    • Forneça os dados completos de identidade de cada participante durante o checkout para atender aos regulamentos espanhóis para eventos esportivos.
    • Os ingressos móveis (e-tickets / códigos QR) são enviados por e-mail antes do início da partida e devem ser escaneados a partir do seu smartphone nos portões de entrada do estádio.  

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal CF e Deportivo de A Coruña no Estadio de la Cerámica variam de acordo com a localização do assento, o canal de compra e a demanda.

  • Bilheteria oficial do clube: Quando comprados diretamente pelo Villareal CF, os ingressos de valor de face para o público geral normalmente variam entre £25 e £70 (€30 – €80).
  • Mercados secundários: Os agregadores listam inventário de revenda a partir de cerca de £50, enquanto plataformas como StubHub oferecem assentos que variam de £70 a £168+ para áreas centrais de visão.

Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Villarreal x Deportivo de A Coruna

Os últimos cinco jogos do Villarreal renderam duas vitórias, um empate e uma derrota em partidas competitivas e amistosas, com mais uma vitória em amistoso. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Racing Santander na LaLiga, em 16 de agosto. Antes disso, o time venceu o Galatasaray por 2 a 1 em um amistoso e derrotou o Levante por 1 a 0. A derrota por 3 a 1 para o Lens foi o ponto baixo de sua pré-temporada, embora a vitória por 3 a 1 sobre o PSV Eindhoven tenha trazido incentivo. Ao longo desses cinco jogos, o Villarreal marcou sete gols e sofreu sete.

Os últimos cinco jogos do Deportivo de A Coruna renderam uma vitória, três empates e uma derrota. A partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Elche na LaLiga, em 17 de agosto. O time venceu o Genoa por 1 a 0 em um amistoso em 8 de agosto e empatou por 1 a 1 com a Fiorentina dois dias antes. A derrota por 1 a 0 para o Real Madrid e o empate por 2 a 2 com o St. Pauli completam a sequência. O Deportivo marcou cinco gols e sofreu cinco ao longo desses cinco jogos.

VIL

VIL - Sequência

LEV
V1-0
GAL
V1-2
SAN
E2-2
ATM
E2-2
ALA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
COR

COR - Sequência

GEN
V0-1
RMA
D0-1
ELC
E1-1
MAL
E1-1
VAL
V3-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Villarreal x Deportivo de A Coruna: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na LaLiga em 12 de maio de 2018, quando o Deportivo recebeu o Villarreal e perdeu por 4 a 2. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Villarreal soma duas vitórias contra uma do Deportivo, com dois empates. As equipes também empataram por 1 a 1 em janeiro de 2018 e ficaram em dois empates sem gols ao longo da temporada 2016-17.

Confrontos

VillarrealEmpateDeportivo de A Coruna
1
3
1
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
Amistosos de clubes
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Villarreal x Deportivo de A Coruna na tabela

Na atual tabela da LaLiga, o Villarreal está em sexto lugar e o Deportivo de A Coruna em sétimo.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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