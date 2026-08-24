O Villarreal enfrenta o Deportivo de A Coruna no sábado, 5 de setembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

Ambos os clubes levam adiante uma rivalidade histórica que remonta à fundação do Atlético em 1903 por estudantes bascos que viviam em Madri. A partida serve como um teste crucial no início da temporada, já que os dois lados disputam posicionamento perto do topo da tabela da liga.

Deixe a GOAL fornecer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Atletico Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Villarreal x Deportivo de A Coruna acontece no Estadio de la Ceramica, em Villarreal. Os detalhes oficiais do horário de início estão disponíveis por meio da sua programação local.

La Liga - Rodada 4 5 de set. de 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Villarreal CF e Deportivo de A Coruña no Estadio de la Cerámica, você pode adquirir diretamente pelos canais oficiais do clube ou em plataformas secundárias de ingressos.

Portal oficial de ingressos do Villarreal CF Visite a seção oficial de ingressos do Villarreal CF online ou compre pessoalmente na bilheteria (Taquillas) do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Vila-real.

Os ingressos para o público geral são disponibilizados online algumas semanas antes do dia do jogo, sujeitos à capacidade do estádio. Mercado secundário e plataformas de ingressos Se os ingressos principais se esgotarem pelos canais oficiais do clube, os mercados secundários listam opções de revenda.

Você pode comparar os lugares disponíveis em agregadores ou comprar diretamente por plataformas secundárias como StubHub . Dia do jogo e entrada digital Forneça os dados completos de identidade de cada participante durante o checkout para atender aos regulamentos espanhóis para eventos esportivos.

Os ingressos móveis (e-tickets / códigos QR) são enviados por e-mail antes do início da partida e devem ser escaneados a partir do seu smartphone nos portões de entrada do estádio.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal CF e Deportivo de A Coruña no Estadio de la Cerámica variam de acordo com a localização do assento, o canal de compra e a demanda.

Bilheteria oficial do clube: Quando comprados diretamente pelo Villareal CF, os ingressos de valor de face para o público geral normalmente variam entre £25 e £70 (€30 – €80).

Mercados secundários: Os agregadores listam inventário de revenda a partir de cerca de £50 , enquanto plataformas como StubHub oferecem assentos que variam de £70 a £168+ para áreas centrais de visão.

Villarreal x Deportivo de A Coruna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Villarreal x Deportivo de A Coruna

Os últimos cinco jogos do Villarreal renderam duas vitórias, um empate e uma derrota em partidas competitivas e amistosas, com mais uma vitória em amistoso. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Racing Santander na LaLiga, em 16 de agosto. Antes disso, o time venceu o Galatasaray por 2 a 1 em um amistoso e derrotou o Levante por 1 a 0. A derrota por 3 a 1 para o Lens foi o ponto baixo de sua pré-temporada, embora a vitória por 3 a 1 sobre o PSV Eindhoven tenha trazido incentivo. Ao longo desses cinco jogos, o Villarreal marcou sete gols e sofreu sete.

Os últimos cinco jogos do Deportivo de A Coruna renderam uma vitória, três empates e uma derrota. A partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Elche na LaLiga, em 17 de agosto. O time venceu o Genoa por 1 a 0 em um amistoso em 8 de agosto e empatou por 1 a 1 com a Fiorentina dois dias antes. A derrota por 1 a 0 para o Real Madrid e o empate por 2 a 2 com o St. Pauli completam a sequência. O Deportivo marcou cinco gols e sofreu cinco ao longo desses cinco jogos.

Villarreal x Deportivo de A Coruna: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na LaLiga em 12 de maio de 2018, quando o Deportivo recebeu o Villarreal e perdeu por 4 a 2. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Villarreal soma duas vitórias contra uma do Deportivo, com dois empates. As equipes também empataram por 1 a 1 em janeiro de 2018 e ficaram em dois empates sem gols ao longo da temporada 2016-17.

Villarreal x Deportivo de A Coruna na tabela

Na atual tabela da LaLiga, o Villarreal está em sexto lugar e o Deportivo de A Coruna em sétimo.