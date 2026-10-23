Este será o primeiro confronto oficial entre os dois clubes em uma competição europeia. Ambas as equipes buscam se recuperar na fase de grupos da Champions League após derrotas difíceis para clubes de grande força mais cedo no torneio.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Viking x Sabah FK, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Viking x Sabah FK pela Champions League?

Viking x Sabah FK começa na Lyse Arena, em Stavanger, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Lyse Arena

Como comprar ingressos para Viking x Sabah FK pela Champions League?

Há várias opções para comprar ingressos para a próxima partida da Champions League entre Viking e Sabah FK:

Venda oficial do clube: Consulte diretamente o site oficial do Viking FK para verificar as vendas a sócios, os períodos de prioridade para quem tem ingressos de temporada e a abertura da bilheteria ao público geral para jogos na Lyse Arena (Viking Stadion).

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Viking x Sabah FK pela Champions League?

Confira os preços estimados dos ingressos para a partida da Champions League entre Viking FK e Sabah FK:

1. Canais oficiais do clube

Categoria 3 (atrás dos gols / setor comum da torcida da casa): € 40 a € 55

Categoria 2 (escanteios / setor superior): € 60 a € 85

Categoria 1 (laterais do campo / melhores lugares): € 90 a € 140

Pacotes VIP e de hospitalidade: € 250 a € 450+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Anúncios de revenda comuns: € 240 a € 265

Revenda para setores atrás dos gols: € 1.850 a € 2.150

Revenda para setores nas laterais do campo:€ 2.350 a € 3.000+

Viking x Sabah FK pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Viking e Sabah FK

O Viking venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu outro. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Lillestroem na Eliteserien. Nesse período, também goleou o Kristiansund BK por 8 a 1. A única derrota foi para o VfB Stuttgart, por 3 a 1, na Champions League. Nessas cinco partidas, o Viking marcou 15 gols e sofreu seis.

O Sabah FK venceu quatro dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 4 a 0 para o Manchester United na Champions League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Imisli FK na Premier League do Azerbaijão. No mesmo período, também venceu o Zira por 5 a 0. Nessas cinco partidas, o Sabah marcou 12 gols e sofreu cinco.

Viking x Sabah FK: histórico recente do confronto

Não há registros de confrontos anteriores entre Viking e Sabah FK. A partida de terça-feira na Lyse Arena será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.