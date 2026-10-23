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Como comprar ingressos para Viking x Sabah FK: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Viking enfrenta o Sabah FK na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

Este será o primeiro confronto oficial entre os dois clubes em uma competição europeia. Ambas as equipes buscam se recuperar na fase de grupos da Champions League após derrotas difíceis para clubes de grande força mais cedo no torneio.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Viking x Sabah FK, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Viking x Sabah FK pela Champions League?

Viking x Sabah FK começa na Lyse Arena, em Stavanger, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

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Lyse Arena

Como comprar ingressos para Viking x Sabah FK pela Champions League?

Há várias opções para comprar ingressos para a próxima partida da Champions League entre Viking e Sabah FK:

  • Venda oficial do clube: Consulte diretamente o site oficial do Viking FK para verificar as vendas a sócios, os períodos de prioridade para quem tem ingressos de temporada e a abertura da bilheteria ao público geral para jogos na Lyse Arena (Viking Stadion).
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Viking x Sabah FK pela Champions League?

Confira os preços estimados dos ingressos para a partida da Champions League entre Viking FK e Sabah FK:

1. Canais oficiais do clube

  • Categoria 3 (atrás dos gols / setor comum da torcida da casa): € 40 a € 55
  • Categoria 2 (escanteios / setor superior): € 60 a € 85
  • Categoria 1 (laterais do campo / melhores lugares): € 90 a € 140
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: € 250 a € 450+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Anúncios de revenda comuns: € 240 a € 265
  • Revenda para setores atrás dos gols:€ 1.850 a € 2.150
  • Revenda para setores nas laterais do campo:€ 2.350 a € 3.000+

Viking x Sabah FK pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Viking e Sabah FK

O Viking venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu outro. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Lillestroem na Eliteserien. Nesse período, também goleou o Kristiansund BK por 8 a 1. A única derrota foi para o VfB Stuttgart, por 3 a 1, na Champions League. Nessas cinco partidas, o Viking marcou 15 gols e sofreu seis.

O Sabah FK venceu quatro dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 4 a 0 para o Manchester United na Champions League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Imisli FK na Premier League do Azerbaijão. No mesmo período, também venceu o Zira por 5 a 0. Nessas cinco partidas, o Sabah marcou 12 gols e sofreu cinco.

VIK

VIK - Sequência

MAD
V0-3
BRA
V0-2
FCB
E3-3
FRE
V3-2
AVL
D3-1
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SAB

SAB - Sequência

IMI
V3-1
NEF
E0-0
SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
D1-2
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Viking x Sabah FK: histórico recente do confronto

Não há registros de confrontos anteriores entre Viking e Sabah FK. A partida de terça-feira na Lyse Arena será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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