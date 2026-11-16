O Viking recebe o Feyenoord na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, na Lyse Arena, em Stavanger.

Este jogo da Champions League será o primeiro confronto oficial da história entre o Viking FK, da Noruega, e o Feyenoord, da Holanda. Os dois clubes chegam a este duelo da fase de liga em busca de uma recuperação importante, após inícios difíceis em suas respectivas campanhas europeias.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Viking x Feyenoord, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Viking e Feyenoord pela Champions League?

Viking x Feyenoord será disputado na Lyse Arena, em Stavanger, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 8 de dez. de 2026 - 12:45 Lyse Arena

Como comprar ingressos para Viking x Feyenoord pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Viking e Feyenoord pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do clube (Viking FK): A maneira mais direta, segura e confiável de garantir ingressos é pelo portal oficial de vendas do Viking FK. Sócios com plano de temporada e membros do clube geralmente têm prioridade em períodos exclusivos de pré-venda, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.

A maneira mais direta, segura e confiável de garantir ingressos é pelo portal oficial de vendas do Viking FK. Sócios com plano de temporada e membros do clube geralmente têm prioridade em períodos exclusivos de pré-venda, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral. Cota oficial da torcida visitante (Feyenoord): Se você torce pelo clube holandês visitante, deve comprar os ingressos diretamente pelos canais oficiais de venda do Feyenoord.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Viking x Feyenoord pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para o jogo entre Viking e Feyenoord pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam entre cerca de € 40 e € 90 .

Geralmente custam entre cerca de . Pré-venda para membros e sócios com plano de temporada: Os preços começam em torno de € 35 a € 75.

Os preços começam em torno de Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente começam em torno de € 250 a € 500 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores atrás dos gols e setores superiores: A partir de cerca de € 2.150 a € 2.400 .

A partir de cerca de . Setores nas laterais do campo e blocos de assentos premium: Frequentemente são anunciados por valores acima de € 2.900 a € 3.000 ou mais.

Viking x Feyenoord pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Viking e Feyenoord

O Viking venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 1 sobre o KFUM na Eliteserien, depois de ter vencido o Sabah FK por 4 a 1 na Champions League. A equipe marcou 18 gols e sofreu 10 nessas cinco partidas, embora a derrota por 3 a 2 para o Bodø/Glimt e o revés por 3 a 1 diante do Aston Villa, em competição europeia, mostrem que segue vulnerável contra adversários fortes.

O Feyenoord soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 3 para o sc Heerenveen na Eredivisie, após perder por 3 a 0 para a Inter de Milão na Champions League. A equipe marcou sete gols e sofreu nove nessas cinco partidas, números que ressaltam a fragilidade defensiva apresentada atualmente pelo elenco de Van Bronckhorst.

Viking x Feyenoord: histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Viking e Feyenoord. A partida na Lyse Arena representa um encontro raro entre os dois clubes neste nível.