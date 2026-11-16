Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoViking
Lyse Arena
team-logoFeyenoord
Book Viking vs Feyenoord Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Viking x Feyenoord: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Viking
Feyenoord
Liga dos Campeões

Viking enfrenta o Feyenoord na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

O Viking recebe o Feyenoord na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, na Lyse Arena, em Stavanger.

Este jogo da Champions League será o primeiro confronto oficial da história entre o Viking FK, da Noruega, e o Feyenoord, da Holanda. Os dois clubes chegam a este duelo da fase de liga em busca de uma recuperação importante, após inícios difíceis em suas respectivas campanhas europeias.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Viking x Feyenoord, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Viking e Feyenoord pela Champions League?

Viking x Feyenoord será disputado na Lyse Arena, em Stavanger, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 6
Lyse Arena

Como comprar ingressos para Viking x Feyenoord pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Viking e Feyenoord pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial do clube (Viking FK): A maneira mais direta, segura e confiável de garantir ingressos é pelo portal oficial de vendas do Viking FK. Sócios com plano de temporada e membros do clube geralmente têm prioridade em períodos exclusivos de pré-venda, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.
  • Cota oficial da torcida visitante (Feyenoord): Se você torce pelo clube holandês visitante, deve comprar os ingressos diretamente pelos canais oficiais de venda do Feyenoord.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Viking x Feyenoord pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para o jogo entre Viking e Feyenoord pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Geralmente custam entre cerca de € 40 e € 90.
  • Pré-venda para membros e sócios com plano de temporada: Os preços começam em torno de € 35 a € 75.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente começam em torno de € 250 a € 500 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores atrás dos gols e setores superiores: A partir de cerca de € 2.150 a € 2.400.
  • Setores nas laterais do campo e blocos de assentos premium: Frequentemente são anunciados por valores acima de € 2.900 a € 3.000 ou mais.

Viking x Feyenoord pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Viking e Feyenoord

O Viking venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 1 sobre o KFUM na Eliteserien, depois de ter vencido o Sabah FK por 4 a 1 na Champions League. A equipe marcou 18 gols e sofreu 10 nessas cinco partidas, embora a derrota por 3 a 2 para o Bodø/Glimt e o revés por 3 a 1 diante do Aston Villa, em competição europeia, mostrem que segue vulnerável contra adversários fortes.

O Feyenoord soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 3 para o sc Heerenveen na Eredivisie, após perder por 3 a 0 para a Inter de Milão na Champions League. A equipe marcou sete gols e sofreu nove nessas cinco partidas, números que ressaltam a fragilidade defensiva apresentada atualmente pelo elenco de Van Bronckhorst.

VIK

VIK - Sequência

AVL
D3-1
TRO
V3-1
BOD
D3-2
SAB
V4-1
KFU
V5-1
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
FEY

FEY - Sequência

BET
D1-0
PSV
E1-1
SIT
E1-1
INT
D0-3
HEE
D5-3
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Viking x Feyenoord: histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Viking e Feyenoord. A partida na Lyse Arena representa um encontro raro entre os dois clubes neste nível.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google