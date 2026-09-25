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Como comprar ingressos para Viking x Bayern de Munique: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Viking
Bayern de Munique
Liga dos Campeões

Viking encara o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

Viking enfrenta o Bayern de Munique na terça-feira, 13 de outubro de 2026, na Lyse Arena, em Stavanger.

O Viking FK se classificou para a fase de liga após derrotar o GNK Dinamo Zagreb por 5 a 3 no placar agregado na rodada de play-off. Enquanto isso, o FC Bayern Munich chega para a partida após uma dominante vitória por 5 a 0 sobre o time norueguês FK Bodø/Glimt em sua partida de abertura.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Viking x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Viking x Bayern de Munique pela Champions League?

Viking x Bayern de Munique começa na Lyse Arena, em Stavanger, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Lyse Arena

Como comprar ingressos para Viking x Bayern de Munique pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre Viking FK e Bayern de Munique pela UEFA Champions League na Lyse Arena (SR-Bank Arena), em Stavanger, siga estes passos:

1. Vendas oficiais do Viking FK (torcedores mandantes)

  • Portal de ingressos: Os ingressos oficiais são vendidos principalmente pelo fornecedor principal de bilheteria do Viking FK, a TicketCo.
  • Prioridade para membros: Detentores de carnê de temporada do Viking e assinantes do Viking+ recebem acesso prioritário aos ingressos para partidas europeias antes da abertura das vendas ao público em geral.
  • Bilheteria no dia do jogo: No dia da partida, a bilheteria do estádio localizada no Portão 4 abre 1,5 hora antes do pontapé inicial para vendas remanescentes e consultas. Vale notar que o local não aceita dinheiro em espécie.

2. Vendas oficiais do Bayern de Munique (torcedores visitantes)

  • Cota para visitantes: Torcedores que desejarem se sentar no setor visitante devem se candidatar diretamente pelo portal oficial de ingressos do FC Bayern Munich ou pelos canais de alocação de fan clubs.

Quanto custam os ingressos para Viking x Bayern de Munique pela Champions League?

Os preços oficiais de face para a partida entre Viking FK e Bayern de Munique pela Champions League na Lyse Arena variam de acordo com a categoria e o setor de torcedores:

1. Preços oficiais de bilheteria

  • Categoria 1 (lateral / assentos premium): €90 – €140
  • Categoria 2 (cantos / anel superior): €60 – €85
  • Categoria 3 (atrás dos gols / setor mandante padrão): €40 – €55
  • Setor de torcedores visitantes (bloco de fãs do Bayern de Munique): €45 – €50
  • Pacotes VIP e hospitalidade: €250 – €450+

Viking x Bayern de Munique pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Viking x Bayern de Munique

O Viking venceu três de seus últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um. Seu resultado mais recente foi uma dominante vitória por 8 a 1 sobre o Kristiansund BK na Eliteserien, enquanto sua única derrota nessa sequência veio contra o VfB Stuttgart, por 3 a 1 na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, o Viking marcou 16 gols e sofreu 7, refletindo um time de vocação ofensiva capaz de produzir grandes números na competição doméstica.

O Bayern de Munique venceu quatro de seus últimos cinco jogos e empatou um. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Elversberg pela Bundesliga, e antes disso a equipe bateu o Bodø/Glimt por 5 a 0 na Champions League. Os únicos pontos deixados pelo caminho nesse período vieram em um empate por 0 a 0 fora de casa contra o Schalke. O Bayern marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas dois, um retrospecto que aponta para um time bem organizado e clínico.

VIK

VIK - Sequência

BRO
V1-3
SAN
E1-1
STU
D3-1
KBK
V8-1
LIL
V3-0
Gol marcado (sofrido)
16/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FCB

FCB - Sequência

OSN
V1-4
S04
E0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
Gol marcado (sofrido)
18/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Viking x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados de confronto direto disponíveis sobre encontros recentes entre Viking e Bayern de Munique.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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