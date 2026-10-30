O VfB Stuttgart recebe o Werder Bremen no sábado, 7 de novembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

O confronto mais recente entre as equipes pela liga aconteceu em 26 de abril de 2026 e terminou em um disputado empate por 1 a 1 na MHPArena. Nos últimos duelos diretos, os jogos foram equilibrados, com vitórias divididas igualmente nas temporadas recentes.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa VfB Stuttgart x Werder Bremen pela Bundesliga?

VfB Stuttgart x Werder Bremen acontece na MHPArena, em Stuttgart, no sábado, 7 de novembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 9 7 de nov. de 2026 - 12:30 MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x Werder Bremen pela Bundesliga?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre VfB Stuttgart e Werder Bremen, você tem algumas opções principais, dependendo da disponibilidade e de sua preferência:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pela loja oficial online do VfB Stuttgart. Essa é a forma mais segura de garantir ingressos pelo valor original, embora a disponibilidade para jogos da liga com alta procura dependa das etapas de venda para sócios e da abertura das vendas ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre VfB Stuttgart e Werder Bremen variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou em plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos para o setor em pé (Stehplätze): € 18,50 a € 25

€ 18,50 a € 25 Ingressos comuns com assento (Sitzplätze / setores atrás dos gols): € 45 a € 110

€ 45 a € 110 Categoria padrão / assentos nas laterais do campo: € 115 a € 230

€ 115 a € 230 Tribuna principal / assentos premium nas laterais (Haupttribüne): € 240 a partir de € 420

€ 240 a partir de € 420 Pacotes de hospitalidade e VIP: € 500 a partir de € 1.200

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setor em pé / assentos mais baratos na revenda: A partir de cerca de € 95 a € 160

A partir de cerca de € 95 a € 160 Categoria 2 / assentos nos níveis superior e inferior: € 200 a € 350

€ 200 a € 350 Categoria 1 premium / assentos nas laterais do campo: € 350 a partir de € 750

€ 350 a partir de € 750 Pacotes VIP e de hospitalidade na revenda: € 850 a partir de € 1.150

VfB Stuttgart x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de VfB Stuttgart e Werder Bremen

O Stuttgart registrou duas vitórias, duas derrotas e uma vitória em amistoso nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a vitória por 5 a 0 sobre o Greuther Fürth em um amistoso em 1º de outubro, embora o último resultado em uma partida oficial tenha sido uma derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund na Bundesliga. Antes disso, o Stuttgart venceu o FC Köln por 4 a 1 na liga e o Viking por 3 a 1 na Champions League, além de perder por 2 a 1 para o Hoffenheim. Nos cinco jogos, o Stuttgart marcou 13 gols e sofreu três, embora o resultado do amistoso favoreça a avaliação do desempenho geral.

O Werder Bremen venceu dois, empatou um e perdeu um de seus últimos quatro jogos oficiais, além de vencer o SK Hansa Lüneburg pela Copa da Alemanha. Seu resultado mais recente na liga foi um empate por 1 a 1 com o FC Köln em 12 de setembro, após uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig na semana anterior. O Bremen perdeu por 4 a 1 para o Freiburg em sua única derrota nesse período. Nos cinco jogos, o Bremen marcou oito gols e sofreu nove.

VfB Stuttgart x Werder Bremen: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em 1 a 1 na MHPArena, pela Bundesliga, em 26 de abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos, o Stuttgart tem o melhor retrospecto, com duas vitórias contra duas do Bremen e um empate. O resultado mais expressivo do Stuttgart nessa série foi uma vitória por 4 a 0 fora de casa sobre o Bremen em dezembro de 2025.