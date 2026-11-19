O VfB Stuttgart recebe o Union Berlin no sábado, 12 de dezembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

Nos confrontos entre as equipes na temporada 2025–26, o Union Berlin venceu em casa por 2 a 1 em agosto de 2025, antes de Jeong Woo-yeong, ex-atacante do Stuttgart, garantir aos visitantes um empate por 1 a 1 nos minutos finais na MHPArena, em janeiro de 2026. Com nove gols marcados apenas nos últimos três duelos pela liga, este confronto coloca repetidamente frente a frente a vantagem do Stuttgart em casa, onde perdeu apenas uma vez nas nove visitas do Union, e a resistência do time de Berlim.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x Union Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é VfB Stuttgart x Union Berlin pela Bundesliga?

VfB Stuttgart x Union Berlin começa no sábado, 12 de dezembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

Bundesliga - Rodada 13 12 de dez. de 2026 - 09:30 MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x Union Berlin pela Bundesliga?

Confira as opções para comprar ingressos para VfB Stuttgart x Union Berlin pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do VfB Stuttgart (venda primária para a torcida da casa): Os ingressos para os jogos em casa na MHPArena são disponibilizados inicialmente pelo portal oficial de vendas do VfB Stuttgart. Em geral, a venda começa para sócios do clube antes de uma eventual abertura ao público, dependendo da procura e da disponibilidade.

Os ingressos para os jogos em casa na MHPArena são disponibilizados inicialmente pelo portal oficial de vendas do VfB Stuttgart. Em geral, a venda começa para sócios do clube antes de uma eventual abertura ao público, dependendo da procura e da disponibilidade. Bilheteria oficial do 1. FC Union Berlin (torcida visitante): Quem torce pelos visitantes deve solicitar ingressos para o setor visitante diretamente pelo sistema oficial de vendas do Union Berlin. O Union distribui esses ingressos a sócios e torcidas organizadas cadastradas, conforme suas regras habituais para jogos fora de casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x Union Berlin pela Bundesliga?

Confira os preços estimados dos ingressos para VfB Stuttgart x Union Berlin pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores em pé (Cannstatter Kurve / setores visitantes): Normalmente custam entre € 20 e € 30 .

Normalmente custam entre . Assentos de categoria regular (anéis superior e inferior): Geralmente custam de € 45 a € 75 .

Geralmente custam de . Assentos de categoria superior e tribuna principal (Haupttribüne): Custam entre € 80 e mais de € 120.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Revenda padrão / assentos no anel superior: Começam em torno de € 130 a € 175 .

Começam em torno de . Faixa intermediária / assentos nas laterais: Custam, em média, entre € 350 e € 460 .

Custam, em média, entre . Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços vão de € 900 a mais de € 1.100.

VfB Stuttgart x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de VfB Stuttgart e Union Berlin

O Stuttgart soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com sete gols marcados e nove sofridos. Na partida mais recente, venceu o Werder Bremen por 1 a 0 pela Bundesliga. Também bateu o Bayer Leverkusen fora de casa por 4 a 2 nesse período. As duas derrotas foram para o Borussia Mönchengladbach, na Bundesliga, e para o Galatasaray, na Champions League.

O Union Berlin não venceu nenhum dos últimos cinco jogos: empatou uma vez e perdeu quatro, com apenas dois gols marcados e dez sofridos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Wolfsburg em um amistoso. A equipe também perdeu por 2 a 0 para o Freiburg pela Bundesliga. O empate por 1 a 1 com o Köln na liga foi seu melhor resultado nesse período.

VfB Stuttgart x Union Berlin: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou empatado por 1 a 1 na MHPArena, pela Bundesliga, em 18 de janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Stuttgart tem o melhor retrospecto geral, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. As cinco partidas tiveram 17 gols ao todo, incluindo um empate por 4 a 4 no Alte Försterei, em abril de 2025.