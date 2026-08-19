Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

VfB Stuttgart enfrenta o FC Koeln na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.
O Stuttgart chega para a partida buscando manter uma sequência ativa de seis jogos sem perder contra o FC Koeln, após a vitória por 3 a 1 no encontro anterior entre as equipes. Os dois times entram em campo em busca de embalo no início da temporada, com o Stuttgart tentando defender seu retrospecto em casa na MHPArena, enquanto o FC Koeln busca uma importante vitória fora para interromper a sequência dominante do adversário.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?
Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?
1. Vendas oficiais do clube mandante (VfB Stuttgart)
- Compre diretamente no site oficial de ingressos do clube mandante.
- As vendas abrem algumas semanas antes do dia do jogo, com prioridade para sócios do clube antes da liberação ao público em geral.
- Se estiver esgotado, consulte o portal oficial de troca de ingressos do clube para revendas pelo valor de face feitas por detentores de carnês de temporada.
2. Setor da torcida visitante (FC Koeln)
- Os torcedores da equipe visitante devem comprar ingressos exclusivamente pelo portal oficial do clube visitante para ficar no setor destinado aos visitantes.
3. Plataformas secundárias de ingressos
- Os ingressos muitas vezes podem ser encontrados em marketplaces de revenda de terceiros, como o StubHub, embora os preços normalmente estejam acima do valor de face e a disponibilidade varie.
Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?
Os preços padrão dos ingressos para jogos da Bundesliga na MHPArena variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:
- Preço oficial (valor de face): diretamente com o clube mandante, os ingressos padrão normalmente variam de € 15 a € 80, com os setores em pé na faixa mais barata e os setores centrais com assentos no topo da tabela.
- Mercado de revenda: em marketplaces de terceiros, como o StubHub, os preços começam em cerca de € 60 a € 105 para entrada básica, subindo conforme a demanda aumenta perto do dia da partida.
VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de VfB Stuttgart x FC Koeln
O Stuttgart chega à temporada da Bundesliga após uma pré-temporada mista, com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco amistosos. Sua partida mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Fulham em 15 de agosto, embora tenha vencido o Everton por 3 a 1 na semana anterior. Ao longo desses cinco jogos, o Stuttgart marcou 17 gols e sofreu quatro, com destaque para uma vitória particularmente enfática por 8 a 1 sobre o Kickers Offenbach.
A forma do Koeln na pré-temporada foi amplamente positiva. O time de Wagner venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um, com sua única derrota sendo um resultado de 5 a 1 na Bundesliga contra o Bayern de Munique ainda em maio. Seu compromisso mais recente terminou em vitórias consecutivas sobre a Real Sociedad, por 2 a 1 e 2 a 0, enquanto também marcou oito gols sem resposta contra o Bergisch Gladbach. O Koeln marcou 15 gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.
VfB Stuttgart x FC Koeln: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 14 de fevereiro de 2026, quando o Stuttgart venceu por 3 a 1 na MHPArena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos na competição, o Stuttgart tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Koeln, enquanto uma partida terminou empatada. O Stuttgart marcou 11 gols nesses cinco encontros e sofreu cinco.
Confrontos
Classificação de VfB Stuttgart x FC Koeln
Na atual classificação da Bundesliga, o VfB Stuttgart está em 17º lugar, enquanto o FC Koeln ocupa a 8ª posição.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
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|+7
|12
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V
V
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|2
|4
|3
|1
|0
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|+5
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|2
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|3
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|3
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|1
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|0
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|0
D
D
D
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