Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

VfB Stuttgart enfrenta o FC Koeln na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

O Stuttgart chega para a partida buscando manter uma sequência ativa de seis jogos sem perder contra o FC Koeln, após a vitória por 3 a 1 no encontro anterior entre as equipes. Os dois times entram em campo em busca de embalo no início da temporada, com o Stuttgart tentando defender seu retrospecto em casa na MHPArena, enquanto o FC Koeln busca uma importante vitória fora para interromper a sequência dominante do adversário.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?

Bundesliga - Rodada 2 4 de set. de 2026 - 14:30 MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?

1. Vendas oficiais do clube mandante (VfB Stuttgart)

Compre diretamente no site oficial de ingressos do clube mandante.

As vendas abrem algumas semanas antes do dia do jogo, com prioridade para sócios do clube antes da liberação ao público em geral.

Se estiver esgotado, consulte o portal oficial de troca de ingressos do clube para revendas pelo valor de face feitas por detentores de carnês de temporada.

2. Setor da torcida visitante (FC Koeln)

Os torcedores da equipe visitante devem comprar ingressos exclusivamente pelo portal oficial do clube visitante para ficar no setor destinado aos visitantes.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Os ingressos muitas vezes podem ser encontrados em marketplaces de revenda de terceiros, como o StubHub , embora os preços normalmente estejam acima do valor de face e a disponibilidade varie.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?

Os preços padrão dos ingressos para jogos da Bundesliga na MHPArena variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:

Preço oficial (valor de face): diretamente com o clube mandante, os ingressos padrão normalmente variam de € 15 a € 80, com os setores em pé na faixa mais barata e os setores centrais com assentos no topo da tabela.

Mercado de revenda: em marketplaces de terceiros, como o StubHub , os preços começam em cerca de € 60 a € 105 para entrada básica, subindo conforme a demanda aumenta perto do dia da partida.

VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de VfB Stuttgart x FC Koeln

O Stuttgart chega à temporada da Bundesliga após uma pré-temporada mista, com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco amistosos. Sua partida mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Fulham em 15 de agosto, embora tenha vencido o Everton por 3 a 1 na semana anterior. Ao longo desses cinco jogos, o Stuttgart marcou 17 gols e sofreu quatro, com destaque para uma vitória particularmente enfática por 8 a 1 sobre o Kickers Offenbach.

A forma do Koeln na pré-temporada foi amplamente positiva. O time de Wagner venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um, com sua única derrota sendo um resultado de 5 a 1 na Bundesliga contra o Bayern de Munique ainda em maio. Seu compromisso mais recente terminou em vitórias consecutivas sobre a Real Sociedad, por 2 a 1 e 2 a 0, enquanto também marcou oito gols sem resposta contra o Bergisch Gladbach. O Koeln marcou 15 gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

VfB Stuttgart x FC Koeln: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 14 de fevereiro de 2026, quando o Stuttgart venceu por 3 a 1 na MHPArena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos na competição, o Stuttgart tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Koeln, enquanto uma partida terminou empatada. O Stuttgart marcou 11 gols nesses cinco encontros e sofreu cinco.

Classificação de VfB Stuttgart x FC Koeln

Na atual classificação da Bundesliga, o VfB Stuttgart está em 17º lugar, enquanto o FC Koeln ocupa a 8ª posição.