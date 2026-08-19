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Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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VfB Stuttgart encara o FC Koeln na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

VfB Stuttgart enfrenta o FC Koeln na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart. 

O Stuttgart chega para a partida buscando manter uma sequência ativa de seis jogos sem perder contra o FC Koeln, após a vitória por 3 a 1 no encontro anterior entre as equipes. Os dois times entram em campo em busca de embalo no início da temporada, com o Stuttgart tentando defender seu retrospecto em casa na MHPArena, enquanto o FC Koeln busca uma importante vitória fora para interromper a sequência dominante do adversário.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?

crest
Bundesliga - Rodada 2
MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?

1. Vendas oficiais do clube mandante (VfB Stuttgart)

  • Compre diretamente no site oficial de ingressos do clube mandante.
  • As vendas abrem algumas semanas antes do dia do jogo, com prioridade para sócios do clube antes da liberação ao público em geral.
  • Se estiver esgotado, consulte o portal oficial de troca de ingressos do clube para revendas pelo valor de face feitas por detentores de carnês de temporada.

2. Setor da torcida visitante (FC Koeln)

  • Os torcedores da equipe visitante devem comprar ingressos exclusivamente pelo portal oficial do clube visitante para ficar no setor destinado aos visitantes.

3. Plataformas secundárias de ingressos

  • Os ingressos muitas vezes podem ser encontrados em marketplaces de revenda de terceiros, como o StubHub, embora os preços normalmente estejam acima do valor de face e a disponibilidade varie.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?

Os preços padrão dos ingressos para jogos da Bundesliga na MHPArena variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:

  • Preço oficial (valor de face): diretamente com o clube mandante, os ingressos padrão normalmente variam de € 15 a € 80, com os setores em pé na faixa mais barata e os setores centrais com assentos no topo da tabela.
  • Mercado de revenda: em marketplaces de terceiros, como o StubHub, os preços começam em cerca de € 60 a € 105 para entrada básica, subindo conforme a demanda aumenta perto do dia da partida.

VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de VfB Stuttgart x FC Koeln

O Stuttgart chega à temporada da Bundesliga após uma pré-temporada mista, com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco amistosos. Sua partida mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Fulham em 15 de agosto, embora tenha vencido o Everton por 3 a 1 na semana anterior. Ao longo desses cinco jogos, o Stuttgart marcou 17 gols e sofreu quatro, com destaque para uma vitória particularmente enfática por 8 a 1 sobre o Kickers Offenbach.

A forma do Koeln na pré-temporada foi amplamente positiva. O time de Wagner venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um, com sua única derrota sendo um resultado de 5 a 1 na Bundesliga contra o Bayern de Munique ainda em maio. Seu compromisso mais recente terminou em vitórias consecutivas sobre a Real Sociedad, por 2 a 1 e 2 a 0, enquanto também marcou oito gols sem resposta contra o Bergisch Gladbach. O Koeln marcou 15 gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

STU

STU - Sequência

PAR
E2-2
EVE
V3-1
FUL
D1-0
HRO
V0-4
FCB
D5-1
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
KOE

KOE - Sequência

BSC
E2-2
RSO
V2-0
RSO
V2-1
WUK
V1-2
TSG
V3-2
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

VfB Stuttgart x FC Koeln: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 14 de fevereiro de 2026, quando o Stuttgart venceu por 3 a 1 na MHPArena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos na competição, o Stuttgart tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Koeln, enquanto uma partida terminou empatada. O Stuttgart marcou 11 gols nesses cinco encontros e sofreu cinco.

Confrontos

StuttgartEmpateColônia
4
1
0
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
1
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
2
FJ
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
2
FJ
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
11Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de VfB Stuttgart x FC Koeln

Na atual classificação da Bundesliga, o VfB Stuttgart está em 17º lugar, enquanto o FC Koeln ocupa a 8ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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