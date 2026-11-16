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Campeonato Italiano
team-logoVenezia
Stadio Pierluigi Penzo
team-logoSassuolo
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Como comprar ingressos para Venezia x Sassuolo: preços para o jogo da Serie A, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Venezia
Sassuolo
Campeonato Italiano

Venezia enfrenta o Sassuolo pela Serie A. Veja como garantir seus ingressos.

O Venezia recebe o Sassuolo na segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, no Stadio Pierluigi Penzo, em Veneza.

Historicamente, os encontros entre as equipes na primeira divisão são raros, com confrontos anteriores que remontam à temporada 2021/22 da Serie A. Nos duelos mais recentes na elite, o Sassuolo levou a melhor: venceu por 3 a 1 fora de casa em outubro de 2021 e, depois, por 4 a 1 em Veneza em março de 2022.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Venezia x Sassuolo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Venezia x Sassuolo pela Serie A?

Venezia x Sassuolo começa na segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, no Stadio Pierluigi Penzo, em Veneza.

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Campeonato Italiano - Rodada 14
Stadio Pierluigi Penzo

Como comprar ingressos para Venezia x Sassuolo pela Serie A?

Para comprar ingressos para Venezia x Sassuolo pela Serie A, você pode explorar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Bilheterias oficiais dos clubes: Compre diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do Venezia FC ou do US Sassuolo quando as entradas para a partida forem disponibilizadas ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Serie A quando as entradas disponibilizadas inicialmente se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Venezia x Sassuolo pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Venezia x Sassuolo pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Curva / assentos comuns: € 25 a € 40.
  • Tribuna / assentos nas laterais: € 50 a € 120.
  • Categorias VIP / hospitalidade: € 150 a mais de € 300.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços que variam conforme a demanda:

  • Setores inferiores / vista padrão: € 70 a € 90.
  • Assentos nas laterais: € 130 a € 260.
  • Setores centrais premium: € 300 a mais de € 350.

Venezia x Sassuolo pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Venezia e Sassuolo

O Venezia somou uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos pela Serie A. No confronto mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Como. Também foi derrotado por 2 a 0 pela Inter e por 1 a 0 pelo Genoa nessa sequência. O único resultado positivo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Napoli em outubro. Nessas cinco partidas, o Venezia marcou três gols e sofreu seis.

O Sassuolo conquistou apenas um ponto nos últimos cinco jogos pelo campeonato: empatou em 1 a 1 com o Milan antes de sofrer quatro derrotas consecutivas. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 2 em casa para a Fiorentina e, na semana anterior, foi derrotado por 6 a 2 pela Lazio. Também perdeu por 4 a 2 fora de casa para o Frosinone e por 2 a 0 fora de casa para o Como. Ao todo, o Sassuolo marcou dez gols e sofreu 17 nessas cinco partidas.

VEN

VEN - Sequência

NAP
V1-0
GEN
D1-0
INT
D0-2
COM
D1-0
UDI
V2-1
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SAS

SAS - Sequência

FRC
D4-2
COM
D2-0
LAZ
D2-6
FIO
D2-4
ROM
D3-0
Gol marcado (sofrido)
6/19
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Venezia x Sassuolo: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Serie A em março de 2022, quando o Sassuolo venceu o Venezia por 4 a 1 fora de casa. Antes disso, o Sassuolo havia vencido por 3 a 1 em casa, em outubro de 2021. As equipes também se enfrentaram três vezes pela Serie C entre 2007 e 2008, com duas vitórias do Venezia e uma do Sassuolo. Considerando os cinco confrontos registrados, o Sassuolo tem o melhor retrospecto.

Confrontos

VeneziaEmpateSassuolo
2
0
3
Campeonato Italiano
Venezia badge
Venezia
VEN
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
FJ
Campeonato Italiano
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FJ
Serie C
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FJ
Serie C
Venezia badge
Venezia
VEN
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FJ
Serie C
Venezia badge
Venezia
VEN
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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