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Como comprar ingressos para Valencia x Villarreal: preços para o jogo de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Valencia enfrenta o Villarreal pela LaLiga. Saiba como garantir seus ingressos.

O Valencia recebe o Villarreal no sábado, 24 de outubro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valencia.

Em 52 confrontos oficiais entre as equipes pela LaLiga, o Villarreal leva uma pequena vantagem no retrospecto, com 23 vitórias contra 18 do Valencia, além de 11 empates. No encontro mais recente pela LaLiga, em 22 de fevereiro de 2026, o Villarreal venceu o Valencia por 2 a 1 no Estadio de la Cerámica.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Valencia x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Valencia x Villarreal pela LaLiga?

Valencia x Villarreal, no Estadio Mestalla, em Valencia, no sábado, 24 de outubro de 2026.

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La Liga - Rodada 10
Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Villarreal pela LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Valencia x Villarreal pela LaLiga no estádio Mestalla:

1. Canais oficiais do clube

  • Portal oficial de ingressos do Valencia CF: A opção mais direta e segura é comprar ingressos comuns ou VIP pelo site oficial do Valencia CF. Em geral, os ingressos são disponibilizados primeiro aos sócios e titulares de carnês de temporada, antes da abertura das vendas ao público em geral, mais perto da data da partida.
  • Bilheterias do estádio Mestalla (taquillas): É possível comprar ingressos físicos diretamente nas bilheterias do Estadio Mestalla, em Valencia, nos dias anteriores à partida ou no dia do jogo, conforme a disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Villarreal pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Valencia CF x Villarreal CF pela LaLiga no estádio Mestalla variam conforme o local de compra e a categoria do assento escolhido:

1. Canais oficiais do clube

Os ingressos comuns vendidos diretamente pelos canais oficiais do Valencia CF geralmente se enquadram nas seguintes faixas de preço:

  • Categoria 3 / Atrás dos gols (Gol Norte & Gol Sur Upper): de € 30 a € 45
  • Categoria 2 / Setores laterais superiores (Preferente / Tribuna Alta): de € 45 a € 65
  • Categoria 1 / Setores laterais inferiores (Tribuna / Main Stand): de € 65 a € 90
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: a partir de € 180, podendo chegar a € 800 ou mais (incluem assentos acolchoados, acesso a lounge e serviço de alimentação)

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta pelo clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos mais baratos: cerca de € 45 a € 60
  • Preço médio do ingresso comum: cerca de € 170 a € 180
  • Assentos premium / com vista central: de € 200 a € 350 ou mais

Valencia x Villarreal pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Villarreal

O Valencia venceu uma, não empatou nenhuma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas pela LaLiga. Sua única vitória nessa sequência foi fora de casa contra o Deportivo Alaves, mas as derrotas para Real Sociedad (2-3), Sevilla (1-0), Barcelona (0-5) e Deportivo de A Coruna (3-1) mostram a dimensão do problema. Nessas cinco partidas, o Valencia marcou cinco gols e sofreu doze.

O Villarreal venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 em casa sobre o Levante, após vencer o Malaga por 1 a 3 fora de casa. Antes dessa sequência positiva, perdeu para Real Betis, Borussia Dortmund na Champions League e Deportivo de A Coruna. O Villarreal marcou onze gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

VAL

VAL - Sequência

BAR
D0-5
SEV
D1-0
ALA
V0-1
RSO
D2-3
SAN
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VIL

VIL - Sequência

BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Valencia x Villarreal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu o Valencia por 2 a 1 em casa, pela LaLiga. Antes disso, o Valencia venceu por 2 a 0 no Mestalla, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Villarreal soma três vitórias contra uma do Valencia, além de um empate, embora os duelos tenham sido equilibrados, com várias partidas decididas por um gol de diferença.

Confrontos

ValenciaEmpateVillarreal
0
2
3
La Liga
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Villarreal
VIL
2
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
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Villarreal
VIL
2
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FJ
La Liga
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Valencia
VAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
3Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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