O Valencia recebe o Villarreal no sábado, 24 de outubro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valencia.

Em 52 confrontos oficiais entre as equipes pela LaLiga, o Villarreal leva uma pequena vantagem no retrospecto, com 23 vitórias contra 18 do Valencia, além de 11 empates. No encontro mais recente pela LaLiga, em 22 de fevereiro de 2026, o Villarreal venceu o Valencia por 2 a 1 no Estadio de la Cerámica.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Valencia x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Valencia x Villarreal pela LaLiga?

Valencia x Villarreal, no Estadio Mestalla, em Valencia, no sábado, 24 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 10 24 de out. de 2026 - 12:30 Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Villarreal pela LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Valencia x Villarreal pela LaLiga no estádio Mestalla:

1. Canais oficiais do clube

Portal oficial de ingressos do Valencia CF: A opção mais direta e segura é comprar ingressos comuns ou VIP pelo site oficial do Valencia CF. Em geral, os ingressos são disponibilizados primeiro aos sócios e titulares de carnês de temporada, antes da abertura das vendas ao público em geral, mais perto da data da partida.

Bilheterias do estádio Mestalla (taquillas): É possível comprar ingressos físicos diretamente nas bilheterias do Estadio Mestalla, em Valencia, nos dias anteriores à partida ou no dia do jogo, conforme a disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Villarreal pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Valencia CF x Villarreal CF pela LaLiga no estádio Mestalla variam conforme o local de compra e a categoria do assento escolhido:

1. Canais oficiais do clube

Os ingressos comuns vendidos diretamente pelos canais oficiais do Valencia CF geralmente se enquadram nas seguintes faixas de preço:

Categoria 3 / Atrás dos gols (Gol Norte & Gol Sur Upper): de € 30 a € 45

Categoria 2 / Setores laterais superiores (Preferente / Tribuna Alta): de € 45 a € 65

Categoria 1 / Setores laterais inferiores (Tribuna / Main Stand): de € 65 a € 90

Pacotes VIP e de hospitalidade: a partir de € 180, podendo chegar a € 800 ou mais (incluem assentos acolchoados, acesso a lounge e serviço de alimentação)

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta pelo clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos: cerca de € 45 a € 60

Preço médio do ingresso comum: cerca de € 170 a € 180

Assentos premium / com vista central: de € 200 a € 350 ou mais

Valencia x Villarreal pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Villarreal

O Valencia venceu uma, não empatou nenhuma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas pela LaLiga. Sua única vitória nessa sequência foi fora de casa contra o Deportivo Alaves, mas as derrotas para Real Sociedad (2-3), Sevilla (1-0), Barcelona (0-5) e Deportivo de A Coruna (3-1) mostram a dimensão do problema. Nessas cinco partidas, o Valencia marcou cinco gols e sofreu doze.

O Villarreal venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 em casa sobre o Levante, após vencer o Malaga por 1 a 3 fora de casa. Antes dessa sequência positiva, perdeu para Real Betis, Borussia Dortmund na Champions League e Deportivo de A Coruna. O Villarreal marcou onze gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

Valencia x Villarreal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu o Valencia por 2 a 1 em casa, pela LaLiga. Antes disso, o Valencia venceu por 2 a 0 no Mestalla, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Villarreal soma três vitórias contra uma do Valencia, além de um empate, embora os duelos tenham sido equilibrados, com várias partidas decididas por um gol de diferença.